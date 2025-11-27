Csikós Zsóka: Sohasem gondoltam volna, hogy hirtelen lesz egy ilyen évem

Csikós Zsóka a betegségekkel tarkított májusi világkupák után, óriási meglepetésre 500, 1000 és 5000 méteren is aranyérmes lett a racicei Európa-bajnokságon, ráadásul ő lett az első magyar női kajakos, aki három egyéni számban is győzni tudott egy kontinensviadalon.

Élete első síkvízi világbajnokságán, Milánóban tovább folytatta menetelését. Első számában, ezer egyesben rögtön a dobogó tetejére állhatott. Ötszáz méteren óriási csatában bronzérmet szerzett, ötezer méteren pedig csak egy kormányhiba akadályozta az újabb érem megszerzésében.

Csikós Zsóka a rövid körös számban rajthoz állt a győri maraton világbajnokságon is és ha már ott volt, meg is nyerte a 3.4 kilométeres futamot.

Csikós a podcastban beszélt sikerei hátteréről.