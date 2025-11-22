Férfi kosárlabda NB I: Honvéd-siker Oroszlányban

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

MVM-OSE LIONS–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 84–89 (22–18, 14–30, 26–20, 22–21)

Oroszlány, 1039 néző. V: Praksch, Mészáros B., Kovács N.

OROSZLÁNY: RANDOLPH 20/3, DAVIS 21/6, Balsay, Sövegjártó 3/3, Sejfic 4. Csere: Peringer, Zahiragic 5/3, RUJÁK 13/3, Takács Zs. 12/9, Csuti 6. Edző: Forray Gábor

HONVÉD: DIMITRIJEVICS 15/3, Valerio-Bodon 5, Keller I. 5/3, O'BANNON 14/6, SIMMONS 15. Csere: Simon K. 2, RUSH 27/12, Kopácsi, Radó 6, Dorogi, Reizinger. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–7. 8. p.: 14–12. 10. p.: 22–18. 13. p.: 22–26. 15. p.: 30–31. 20. p.: 36–48. 25. p.: 44–59. 30. p.: 62–66. 32. p.: 65–68. 35. p.: 73–74. 37. p.: 73–82

Kipontozódott: Ruják (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Nem kezdtünk rosszul, de a második negyed közepén elveszítettük a kontrollt. Hiába harcoltunk most is, ha minden meccsünkön van egy olyan periódus, amikor elengedjük az ellenfelet. A második félidőre felkeményedtünk, de kritikus pillanatokban hibáztunk, így hiába nyertünk meg három negyedet, semmire sem mentünk vele.

Zlatko Jovanovic: – Az első félidőben sokkal jobbak voltunk ellenfelünknél, mindent kontrollálni tudtunk. Talán többel is vezethettünk volna, de voltak hibáink, illetve az OSE meccsben tartotta magát a támadólepattanóival. Hamarabb le kellett volna zárnunk a mérkőzést, de ez nem könnyű, minden pályán nagyon nehéz a túlélés. A jó energiáink, a koncentráció és a csapatmunka révén megérdemelt győzelmet arattunk, a húsz gólpasszra különösen büszke vagyok.

Tudósított: KUN ATTILA

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 10 10 – 942–759 1.000 20 2. Szombathely 9 8 1 812–701 0.944 17 3. Sopron 10 6 4 830–818 0.800 16 4. Paks 9 5 4 814–772 0.778 14 5. Fehérvár 9 5 4 849–819 0.778 14 6. Kaposvár 10 5 5 900–894 0.750 15 7. Honvéd 10 5 5 815–815 0.750 15 8. Debrecen 10 5 5 777–864 0.750 15 9. Zalaegerszeg 10 4 6 854–880 0.700 14 10. Kecskemét 10 4 6 795–832 0.700 14 11. Körmend 10 4 6 897–944 0.700 14 12. Oroszlány 9 3 6 735–765 0.667 12 13. Szeged 10 3 7 747–840 0.650 13 14. Pécs 10 1 9 801–865 0.550 11

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.