Férfi kosárlabda NB I: Honvéd-siker Oroszlányban
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
MVM-OSE LIONS–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 84–89 (22–18, 14–30, 26–20, 22–21)
Oroszlány, 1039 néző. V: Praksch, Mészáros B., Kovács N.
OROSZLÁNY: RANDOLPH 20/3, DAVIS 21/6, Balsay, Sövegjártó 3/3, Sejfic 4. Csere: Peringer, Zahiragic 5/3, RUJÁK 13/3, Takács Zs. 12/9, Csuti 6. Edző: Forray Gábor
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 15/3, Valerio-Bodon 5, Keller I. 5/3, O'BANNON 14/6, SIMMONS 15. Csere: Simon K. 2, RUSH 27/12, Kopácsi, Radó 6, Dorogi, Reizinger. Edző: Zlatko Jovanovic
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–7. 8. p.: 14–12. 10. p.: 22–18. 13. p.: 22–26. 15. p.: 30–31. 20. p.: 36–48. 25. p.: 44–59. 30. p.: 62–66. 32. p.: 65–68. 35. p.: 73–74. 37. p.: 73–82
Kipontozódott: Ruják (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Forray Gábor: – Nem kezdtünk rosszul, de a második negyed közepén elveszítettük a kontrollt. Hiába harcoltunk most is, ha minden meccsünkön van egy olyan periódus, amikor elengedjük az ellenfelet. A második félidőre felkeményedtünk, de kritikus pillanatokban hibáztunk, így hiába nyertünk meg három negyedet, semmire sem mentünk vele.
Zlatko Jovanovic: – Az első félidőben sokkal jobbak voltunk ellenfelünknél, mindent kontrollálni tudtunk. Talán többel is vezethettünk volna, de voltak hibáink, illetve az OSE meccsben tartotta magát a támadólepattanóival. Hamarabb le kellett volna zárnunk a mérkőzést, de ez nem könnyű, minden pályán nagyon nehéz a túlélés. A jó energiáink, a koncentráció és a csapatmunka révén megérdemelt győzelmet arattunk, a húsz gólpasszra különösen büszke vagyok.
Tudósított: KUN ATTILA
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Szolnok
10
10
–
942–759
1.000
20
|2. Szombathely
9
8
1
812–701
0.944
17
|3. Sopron
10
6
4
830–818
0.800
16
|4. Paks
9
5
4
814–772
0.778
14
|5. Fehérvár
9
5
4
849–819
0.778
14
|6. Kaposvár
10
5
5
900–894
0.750
15
|7. Honvéd
10
5
5
815–815
0.750
15
|8. Debrecen
10
5
5
777–864
0.750
15
|9. Zalaegerszeg
10
4
6
854–880
0.700
14
|10. Kecskemét
10
4
6
795–832
0.700
14
|11. Körmend
10
4
6
897–944
0.700
14
|12. Oroszlány
9
3
6
735–765
0.667
12
|13. Szeged
10
3
7
747–840
0.650
13
|14. Pécs
10
1
9
801–865
0.550
11
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.