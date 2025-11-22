Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: Honvéd-siker Oroszlányban

2025.11.22. 20:16
Fotó: honved.hu
Az Oroszlány hazai pályán kikapott a Honvédtól a férfi kosárlabda NB I szombati mérkőzésén.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
MVM-OSE LIONS–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 84–89 (22–18, 14–30, 26–20, 22–21)
Oroszlány, 1039 néző. V: Praksch, Mészáros B., Kovács N.
OROSZLÁNY: RANDOLPH 20/3, DAVIS 21/6, Balsay, Sövegjártó 3/3, Sejfic 4. Csere: Peringer, Zahiragic 5/3, RUJÁK 13/3, Takács Zs. 12/9, Csuti 6. Edző: Forray Gábor
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 15/3, Valerio-Bodon 5, Keller I. 5/3, O'BANNON 14/6, SIMMONS 15. Csere: Simon K. 2, RUSH 27/12, Kopácsi, Radó 6, Dorogi, Reizinger. Edző: Zlatko Jovanovic
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–7. 8. p.: 14–12. 10. p.: 22–18. 13. p.: 22–26. 15. p.: 30–31. 20. p.: 36–48. 25. p.: 44–59. 30. p.: 62–66. 32. p.: 65–68. 35. p.: 73–74. 37. p.: 73–82
Kipontozódott: Ruják (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Forray Gábor: – Nem kezdtünk rosszul, de a második negyed közepén elveszítettük a kontrollt. Hiába harcoltunk most is, ha minden meccsünkön van egy olyan periódus, amikor elengedjük az ellenfelet. A második félidőre felkeményedtünk, de kritikus pillanatokban hibáztunk, így hiába nyertünk meg három negyedet, semmire sem mentünk vele.
Zlatko Jovanovic: – Az első félidőben sokkal jobbak voltunk ellenfelünknél, mindent kontrollálni tudtunk. Talán többel is vezethettünk volna, de voltak hibáink, illetve az OSE meccsben tartotta magát a támadólepattanóival. Hamarabb le kellett volna zárnunk a mérkőzést, de ez nem könnyű, minden pályán nagyon nehéz a túlélés. A jó energiáink, a koncentráció és a csapatmunka révén megérdemelt győzelmet arattunk, a húsz gólpasszra különösen büszke vagyok.
Tudósított: KUN ATTILA

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

P

1. Szolnok

10

10

942–759

1.000

20

2. Szombathely

9

8

1

812–701

0.944

17

3. Sopron

10

6

4

830–818

0.800

16

4. Paks

9

5

4

814–772

0.778

14

5. Fehérvár

9

5

4

849–819

0.778

14

6. Kaposvár

10

5

5

900–894

0.750

15

7. Honvéd

10

5

5

815–815

0.750

15

8. Debrecen

10

5

5

777–864

0.750

15

9. Zalaegerszeg

10

4

6

854–880

0.700

14

10. Kecskemét

10

4

6

795–832

0.700

14

11. Körmend

10

4

6

897–944

0.700

14

12. Oroszlány

9

3

6

735–765

0.667

12

13. Szeged

10

3

7

747–840

0.650

13

14. Pécs

10

1

9

801–865

0.550

11

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

