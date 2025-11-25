Férfi kosárlabda NB I: ismét Matthias Zollner a Körmend vezetőedzője

A vasi klub honlapja felidézi, hogy Zollner szinte napra pontosan hét évvel ezelőtt érkezett először Körmendre. Abban az idényben a csapat végül bajnoki döntőt játszott és megnyerte az Alpok-Adria-kupát.

A következő idényben a Körmend 21 mérkőzés után a tabella második helyén állt, de a bajnokság márciusban félbeszakadt a koronavírus-járvány miatt.

A német szakvezető később a lengyel Gliwicét, majd az Alba Fehérvárt, legutóbb pedig a ZTE-t irányította.

A Körmend előző vezetőedzője, a szlovák Teo Hojc a harmadik forduló után távozott, azóta Kocsis Tamás és Érsek Marcell irányította a szakmai munkát, ők a folytatásban Zollner szakmai stábjának tagjaiként maradnak a csapat mellett.

A csapat jelenleg négy győzelemmel és hat vereséggel a tabella 11. helyén áll az NB I-ben.

(MTI)