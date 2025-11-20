Nemzeti Sportrádió

Brutális kiütéssel maradt hibátlan a Szolnoki Olajbányász a férfi kosárlabda NB I-ben

VARGA BALÁZS
2025.11.20. 20:52
A szolnoki Somogyi Ádám és a korábbi Olaj-játékos, a jelenleg a DEAC-ot erősítő Bojan Szubotics megharcolt a labdáért, az eredmény azonban nem lett szoros a nagy küzdelem ellenére (Fotó: MKOSZ)
A férfi kosárlabda NB I 10. fordulójának csütörtöki játéknapján a címvédő és még hibátlan Szolnoki Olajbányász 114–65-re megverte Debrecenben a DEAC-ot.

A DEAC alaposan beragadt a „rajtnál”, ugyanis a 7. percben 21–6-ra vezettek a vendégek, akik a második negyed vége felé már 30 pontos előnnyel rendelkeztek. A Szolnoki Olajbányász nem állt le, tovább növelte a különbséget, és 60–110-nél megvolt az 50 pontos differencia is. Végül „csak” 49 ponttal nyertek a címvédő piros-feketék, akiknél Pallai Tamás és Somogyi Ádám egyaránt 21 pontig jutott, de hazai részről Mócsán Bálint is ennyivel zárt. 65114

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
10. FORDULÓ
DEBRECENI EAC–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 65–114 (9–33, 21–26, 14–27, 21–28)
Debrecen, 950 néző. V: Földházi, Minár, Jankovics
DEAC: Pongó Máté 3/3, MÓCSÁN 21/15, Wade 5, Szubotics 16/6, Osztojics 7. Csere: Hőgye 3/3, Kovács Á. 4, Flasár B. 6, Gáspár, Neuwirth, Varga F. Edző: Pethő Ákos
SZOLNOK: SOMOGYI 21/9, Barnes 11/3, PALLAI 21/12, Holt 5/3, SKEENS 11. Csere: VRABAC 13, Krnjajszki 9/3, MOLNÁR M. 14, Rudner 9/9, Horváth Á., Arabo. Edző: Vedran Bosnic
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–9. 7. p.: 6–21. 10. p.: 9–33. 14. p.: 15–43. 18. p.: 24–53. 24. p.: 32–71. 29. p.: 39–84. 33. p.: 50–97. 37. p.: 60–110
MESTERMÉRLEG
Pethő Ákos: – Így játszik egy Bajnokok Ligája-csapat, ha hagyják. Beletörődtünk a vereségbe, ahelyett, hogy próbáltunk volna kozmetikázni az eredményen. Mindenkinek a tükörbe kell néznie.
Vedran Bosnic: – Negyvenöt nap alatt tizennégy mérkőzést játszottunk, ezúttal sem engedhettük meg magunknak, hogy ne pörögjünk végig maximális fordulatszámon. Ezzel a találkozóval, valamint az idény első fejezetével is elégedettek lehetünk.

A FORDULÓ MENETRENDJE
November 19., szerda
Szeged–Kecskemét 68–67
Atomerőmű–Sopron 94–72
Zalaegerszeg–Körmend 87–76
November 21., péntek
18.00: Kaposvár–NKA Universitas Pécs
November 22., szombat
18.00: Oroszlány–Bp. Honvéd
December 16., kedd
18.00: Falco–Alba Fehérvár

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

GyVL–KRelatívP
  1. Szolnok

10

10942–7591.00020
  2. Szombathely

9

81812–7010.94417
  3. Sopron

10

64830–8180.80016
  4. Paks

9

54814–7720.77814
  5. Fehérvár

9

54849–8190.77814
  6. Debrecen

10

55777–8640.75015
  7. Honvéd

9

45726–7310.72213
  8. Kaposvár

9

45807–8130.72213
  9. Zalaegerszeg

10

46854–8800.70014
10. Kecskemét

10

46795–8320.70014
11. Körmend

10

46897–9440.70014
12. Oroszlány

8

35651–6760.68811
13. Szeged

10

37747–8400.65013
14. Pécs

9

18720–7720.55610

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

