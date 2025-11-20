Brutális kiütéssel maradt hibátlan a Szolnoki Olajbányász a férfi kosárlabda NB I-ben

A DEAC alaposan beragadt a „rajtnál”, ugyanis a 7. percben 21–6-ra vezettek a vendégek, akik a második negyed vége felé már 30 pontos előnnyel rendelkeztek. A Szolnoki Olajbányász nem állt le, tovább növelte a különbséget, és 60–110-nél megvolt az 50 pontos differencia is. Végül „csak” 49 ponttal nyertek a címvédő piros-feketék, akiknél Pallai Tamás és Somogyi Ádám egyaránt 21 pontig jutott, de hazai részről Mócsán Bálint is ennyivel zárt. 65–114

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

10. FORDULÓ

DEBRECENI EAC–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 65–114 (9–33, 21–26, 14–27, 21–28)

Debrecen, 950 néző. V: Földházi, Minár, Jankovics

DEAC: Pongó Máté 3/3, MÓCSÁN 21/15, Wade 5, Szubotics 16/6, Osztojics 7. Csere: Hőgye 3/3, Kovács Á. 4, Flasár B. 6, Gáspár, Neuwirth, Varga F. Edző: Pethő Ákos

SZOLNOK: SOMOGYI 21/9, Barnes 11/3, PALLAI 21/12, Holt 5/3, SKEENS 11. Csere: VRABAC 13, Krnjajszki 9/3, MOLNÁR M. 14, Rudner 9/9, Horváth Á., Arabo. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–9. 7. p.: 6–21. 10. p.: 9–33. 14. p.: 15–43. 18. p.: 24–53. 24. p.: 32–71. 29. p.: 39–84. 33. p.: 50–97. 37. p.: 60–110

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Így játszik egy Bajnokok Ligája-csapat, ha hagyják. Beletörődtünk a vereségbe, ahelyett, hogy próbáltunk volna kozmetikázni az eredményen. Mindenkinek a tükörbe kell néznie.

Vedran Bosnic: – Negyvenöt nap alatt tizennégy mérkőzést játszottunk, ezúttal sem engedhettük meg magunknak, hogy ne pörögjünk végig maximális fordulatszámon. Ezzel a találkozóval, valamint az idény első fejezetével is elégedettek lehetünk.

A FORDULÓ MENETRENDJE

November 19., szerda

Szeged–Kecskemét 68–67

Atomerőmű–Sopron 94–72

Zalaegerszeg–Körmend 87–76

November 21., péntek

18.00: Kaposvár–NKA Universitas Pécs

November 22., szombat

18.00: Oroszlány–Bp. Honvéd

December 16., kedd

18.00: Falco–Alba Fehérvár

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 10 10 – 942–759 1.000 20 2. Szombathely 9 8 1 812–701 0.944 17 3. Sopron 10 6 4 830–818 0.800 16 4. Paks 9 5 4 814–772 0.778 14 5. Fehérvár 9 5 4 849–819 0.778 14 6. Debrecen 10 5 5 777–864 0.750 15 7. Honvéd 9 4 5 726–731 0.722 13 8. Kaposvár 9 4 5 807–813 0.722 13 9. Zalaegerszeg 10 4 6 854–880 0.700 14 10. Kecskemét 10 4 6 795–832 0.700 14 11. Körmend 10 4 6 897–944 0.700 14 12. Oroszlány 8 3 5 651–676 0.688 11 13. Szeged 10 3 7 747–840 0.650 13 14. Pécs 9 1 8 720–772 0.556 10

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.