Brutális kiütéssel maradt hibátlan a Szolnoki Olajbányász a férfi kosárlabda NB I-ben
A DEAC alaposan beragadt a „rajtnál”, ugyanis a 7. percben 21–6-ra vezettek a vendégek, akik a második negyed vége felé már 30 pontos előnnyel rendelkeztek. A Szolnoki Olajbányász nem állt le, tovább növelte a különbséget, és 60–110-nél megvolt az 50 pontos differencia is. Végül „csak” 49 ponttal nyertek a címvédő piros-feketék, akiknél Pallai Tamás és Somogyi Ádám egyaránt 21 pontig jutott, de hazai részről Mócsán Bálint is ennyivel zárt. 65–114
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
10. FORDULÓ
DEBRECENI EAC–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 65–114 (9–33, 21–26, 14–27, 21–28)
Debrecen, 950 néző. V: Földházi, Minár, Jankovics
DEAC: Pongó Máté 3/3, MÓCSÁN 21/15, Wade 5, Szubotics 16/6, Osztojics 7. Csere: Hőgye 3/3, Kovács Á. 4, Flasár B. 6, Gáspár, Neuwirth, Varga F. Edző: Pethő Ákos
SZOLNOK: SOMOGYI 21/9, Barnes 11/3, PALLAI 21/12, Holt 5/3, SKEENS 11. Csere: VRABAC 13, Krnjajszki 9/3, MOLNÁR M. 14, Rudner 9/9, Horváth Á., Arabo. Edző: Vedran Bosnic
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–9. 7. p.: 6–21. 10. p.: 9–33. 14. p.: 15–43. 18. p.: 24–53. 24. p.: 32–71. 29. p.: 39–84. 33. p.: 50–97. 37. p.: 60–110
MESTERMÉRLEG
Pethő Ákos: – Így játszik egy Bajnokok Ligája-csapat, ha hagyják. Beletörődtünk a vereségbe, ahelyett, hogy próbáltunk volna kozmetikázni az eredményen. Mindenkinek a tükörbe kell néznie.
Vedran Bosnic: – Negyvenöt nap alatt tizennégy mérkőzést játszottunk, ezúttal sem engedhettük meg magunknak, hogy ne pörögjünk végig maximális fordulatszámon. Ezzel a találkozóval, valamint az idény első fejezetével is elégedettek lehetünk.
A FORDULÓ MENETRENDJE
November 19., szerda
Szeged–Kecskemét 68–67
Atomerőmű–Sopron 94–72
Zalaegerszeg–Körmend 87–76
November 21., péntek
18.00: Kaposvár–NKA Universitas Pécs
November 22., szombat
18.00: Oroszlány–Bp. Honvéd
December 16., kedd
18.00: Falco–Alba Fehérvár
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
10
|10
|–
|942–759
|1.000
|20
|2. Szombathely
9
|8
|1
|812–701
|0.944
|17
|3. Sopron
10
|6
|4
|830–818
|0.800
|16
|4. Paks
9
|5
|4
|814–772
|0.778
|14
|5. Fehérvár
9
|5
|4
|849–819
|0.778
|14
|6. Debrecen
10
|5
|5
|777–864
|0.750
|15
|7. Honvéd
9
|4
|5
|726–731
|0.722
|13
|8. Kaposvár
9
|4
|5
|807–813
|0.722
|13
|9. Zalaegerszeg
10
|4
|6
|854–880
|0.700
|14
|10. Kecskemét
10
|4
|6
|795–832
|0.700
|14
|11. Körmend
10
|4
|6
|897–944
|0.700
|14
|12. Oroszlány
8
|3
|5
|651–676
|0.688
|11
|13. Szeged
10
|3
|7
|747–840
|0.650
|13
|14. Pécs
9
|1
|8
|720–772
|0.556
|10
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.