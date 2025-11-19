Jó sorozatban az Atomerőmű, presztízsmeccset nyert a ZTE a férfi kosárlabda NB I-ben

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

10. FORDULÓ

ATOMERŐMŰ SE–SOPRON KC 94–72 (28–26, 25–16, 20–18, 21–12)

Paks, 800 néző. V: Benczur, Kapitány, Nyilas

PAKS: Bluiett 7/3, HICKS 31/12, Edosomwan, RÉVÉSZ 15/3, BENKE 22/12. Csere: EDWIN 11/3, Krivacsevics 4, Halmai 4, Cohill, Nagy, Arnold, Géringer. Edző: Alekszandar Joncsevszki

SOPRON: Thompson 9/6, Manjgafic 6, NELSON 21/9, Hajdu 10/6, KOVÁCS B. 14/12. Csere: Flasár 7, Takács, Kucsera 2, Meszlényi 3/3, Keller. Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–11. 8. p.: 20–23. 14. p.: 35–30. 18. p.: 49–39. 24. p.: 61–48. 28. p.: 68–56. 34. p.: 83–66. 38. p.: 91–70

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Joncsevszki: – Egymást követően a harmadik megnyert mérkőzésünk volt. Nem volt sok időnk felkészülni erre a találkozóra, vannak sérültjeink, alkalmazkodnunk kellett a helyzethez, játékosaim profi módon álltak hozzá. Szinte végig alacsony szerkezettel játszottunk. Összességében elégedett vagyok.

Gasper Potocnik: – A Paks jobbnak bizonyult, bár úgy jöttünk ide, küzdeni, harcolni fogunk annak ellenére, hogy voltak sérült játékosaink. Nem játszottunk rosszul, de a védekezésünk nem működött, nem reagáltunk jól a személyi hibák használatára, ebből a Paks több könnyű kosarat szerzett. Nagyon jó dobóformában volt az ellenfelünk, megérdemelte a győzelmet.

Tudósított: MOLNÁR GYULA

SZTE-SZEDEÁK–DUNAASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 68–67 (21–15, 16–24, 20–20, 11–8)

Szeged, 1000 néző. V: Cziffra, Csabai-Kaskötő, Téczely

SZEGED: Polányi 3/3, VULIKICS 14/6, Cseh 1, Drenovac 13/6, RECORDS 13. Csere: Zsíros 9/9, Kerpel-Fronius G. 4, Moss 11/3, Anda. Edző: Simándi Árpád

KECSKEMÉT: SEPPALA 13/6, Wittmann 6/3, Dautovics 7/3, Tomasevics 13/3, Karahodzsics 5. Csere: JARVI 14/6, Schöll 2, Tóth B. 5/3, Ivkovics M. 2. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 2. perc: 1–4. 5. p.: 10–5. 8. p.: 12–12. 12. p.: 21–20. 15. p.: 33–22. 17. p.: 36–36. 23. p.: 38–44. 25. p.: 46–46. 28. p.: 54–53. 33. p.: 61–60. 37. p.: 66–63. 39. p.: 66–67

MESTERMÉRLEG

Simándi Árpád: – Másfél negyeden át jó ritmusban kosárlabdáztunk, a félidő előtti percekben azonban megtorpantunk. Fontos volt, hogy végig fegyelmezetten védekeztünk, és a döntő szituációkban a támadásaink is ültek.

Ivkovics Sztojan: – Összességében elégedett vagyok játékosaim teljesítményével, mert végig nagy energiával küzdöttek. Az egylabdás mérkőzésen a hajrában kevesebbet hibázó csapat nyert.

Tudósított: THÉKES ISTVÁN

ZALAKERÁMIA ZTE KK–EGIS KÖRMEND 87–76 (28–19, 19–14, 22–30, 18–13)

Zalaegerszeg, 1995 néző. V: Goda, Frányó, Nepp (Forrai)

ZALAEGERSZEG: HUNTER 11/9, Szalay 2, Bibbs 4, JOHNSON 28/9, Tóth 5. Csere: Takács Milán 7/3, Varence 10/3, SCHERER 14/6, Mokánszki 6/3. Edző: Kosztasz Mexasz

KÖRMEND: MOORE 16/3, Hansen 6/6, Durázi 2, Grimes 9, AVERY 25/12. Csere: Kelly 10/6, Kiss M., Ferencz, Ivosev 8. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–11. 7. p.: 17–13. 9. p.: 21–13. 13. p.: 34–23. 16. p.: 41–25. 19. p.: 45–33. 23. p.: 55–41. 26. p.: 62–45. 29. p.: 69–58. 32. p.: 71–69. 37. p.: 81–74

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Mexasz: – Nagyon fontos győzelmet könyvelhettünk el. Szükségünk volt erre a sikerre, a csapatnak és a szurkolóknak is. A találkozó nagy részében jól játszottunk, aztán egy rövid időre valami megváltozott, de szerencsére a hajrára ismét megmutattuk, hogy van tartásunk, és megérdemelt volt a sikerünk.

Kocsis Tamás: – Nagyot küzdöttünk, sajnos az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy elterveztük és szerettünk volna. Óriási előnyt adtunk a ZTE-nek, és rengeteg energiát emésztett fel, hogy megpróbáljunk fordítani, közel is voltunk hozzá, de a hazaiak a hajrában ismét erőre kaptak, így győzelmet ünnepelhettek. A második félidei játékunkra lehet alapozni, az elsőt pedig gyorsan el kell felejteni.

Tudósított: BÓBICS LÁSZLÓ

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

November 20.

DEAC–Szolnok

November 21.

Kaposvár–NKA Universitas Pécs

November 22.

Oroszlány–Bp. Honvéd

December 16.

Falco–Alba Fehérvár