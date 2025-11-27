Nemzeti Sportrádió

Török, francia, olasz és spanyol csapatokkal került egy csoportba a DVTK a női kosárlabda Euroligában

Vágólapra másolva!
2025.11.27. 08:43
null
(Fotó: Facebook, DVTK kosárlabda)
Címkék
DVTK kosárlabda Euroliga
Török, francia, olasz és spanyol csapatokkal került egy csoportba a DVTK HUNTHERM a női kosárlabda Euroliga második szakaszában.

A magyar bajnoki ezüstérmes miskolciak – akik a selejtezőből jutottak főtáblára – szerdán 81–58-ra kikaptak Valenciában az első csoportkör utolsó fordulójában, így 1/5-ös győzelmi mérleggel zártak, és a C jelű kvartett harmadikjaként jutottak tovább.

A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint Völgyi Péter tanítványai a folytatásban a török Fenerbahcével, a spanyol Valenciával és Zaragozával, a francia Basket Landes-dal és az olasz Veneziával alkotják az F jelű hatost, előbbi két gárda ellen pedig továbbviszik a korábbi eredményeiket. 

A második csoportkör december 10-én rajtol, az új csoportok első két-két helyezettje közvetlenül az elődöntőbe jut, míg a harmadikok és negyedikek negyeddöntőt vívnak. Az első szakasz B-csoportjában a Sopron Basket nyeretlen maradt, és sereghajtóként eggyel lejjebb, az Európa-kupába került át.

 

DVTK kosárlabda Euroliga
Legfrissebb hírek

Valenciai vereséggel is továbbjutott a DVTK     

Kosárlabda
12 órája

Kosár: „Szeretnénk versenybe szállni a feljutásért” – Forray Gábor

Utánpótlássport
15 órája

Krivacsevics Tijána az Olympiakoszban kosarazik tovább

Kosárlabda
Tegnap, 9:17

Kosárlabda: előléptek a fiatalok ősszel a férfi NB I-ben

Utánpótlássport
2025.11.24. 14:56

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG KOSÁRLABDA NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 

Kosárlabda
2025.11.24. 10:27

Az MTK elleni négygólos győzelmével elmozdult a kieső helyről a DVTK

Labdarúgó NB I
2025.11.23. 20:25

Kosár: túl a sérülésen Kurfis Zétény egyre jobb formában a Valenciában

Utánpótlássport
2025.11.23. 17:47

NBA: másodpercekkel a vége előtt dőlt el, egy ponttal verte meg a Timberwolvesot a Suns

Amerikai sportok
2025.11.22. 09:06
Ezek is érdekelhetik