Török, francia, olasz és spanyol csapatokkal került egy csoportba a DVTK a női kosárlabda Euroligában

A magyar bajnoki ezüstérmes miskolciak – akik a selejtezőből jutottak főtáblára – szerdán 81–58-ra kikaptak Valenciában az első csoportkör utolsó fordulójában, így 1/5-ös győzelmi mérleggel zártak, és a C jelű kvartett harmadikjaként jutottak tovább.

A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint Völgyi Péter tanítványai a folytatásban a török Fenerbahcével, a spanyol Valenciával és Zaragozával, a francia Basket Landes-dal és az olasz Veneziával alkotják az F jelű hatost, előbbi két gárda ellen pedig továbbviszik a korábbi eredményeiket.

A második csoportkör december 10-én rajtol, az új csoportok első két-két helyezettje közvetlenül az elődöntőbe jut, míg a harmadikok és negyedikek negyeddöntőt vívnak. Az első szakasz B-csoportjában a Sopron Basket nyeretlen maradt, és sereghajtóként eggyel lejjebb, az Európa-kupába került át.