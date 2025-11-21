Férfi kosárlabda NB I: a Kaposvár legyőzte a sereghajtó Pécset

Nem kezdtek rosszul a pécsiek, akiket Bojan Szalatics hétfői menesztése után Miljan Rakics megbízott vezetőedző irányított, de hiába vezettek az első negyed végén négy ponttal, a következő három játékrészt elbukták.
A mezőny legeredményesebb játékosa a pécsi Meleg Gergő volt 24 ponttal, míg a hazaiak részéről Filipovity Péter volt a legjobb 20 ponttal.
Férfi kosárlabda NB I
Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs 93–81 (21–25, 20–19, 29–16, 23–21)
Kaposvár, 1400 néző. V: Györfy R., Popgyákunik, Lengyel.
KAPOSVÁR: TRAMMELL 15/6, WILSON 15/3, Szőke Bálint 4, FILIPOVITY P. 20/12, Brown 12. Csere: Tarján 6/6, Paár 9, Walker 6/6, Roszics 6/3. Edző: Dzunics Braniszlav
PÉCS: Csarapics 11/3, Bor 2, DURMO 15, MELEG 24/6, Pohto 8. Csere: Lukácsi 5/3, Rátgéber, BRBAKLICS 16/3, Mezőfi. Megbízott edző: Miljan Rakics
Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–4. 7. p.: 9–17. 12. p.: 23–20. 17. p.: 33–38. 23. p.: 43–49. 25. p.: 51–54. 30. p.: 70–60. 35. p.: 79–67. Kiállítva: Miljan Rakics (28. p.)
MESTERMÉRLEG
Szőke Balázs (másodedző): – Nagyon fontos győzelmet arattunk, minden sikernek hatalmas jelentősége van ebben az időszakban. Ráadásul ellenfelünknél edzőváltás történt, ezért nem tudtuk, mire számíthatunk. A harmadik negyedben jött az áttörés, ott átmeneti játékból sok pontot szereztünk, és úgy érzem, megérdemelten nyertünk.
Berkics Bence (másodedző): – Ahogyan játszottunk, tükrözi az eddigi mérkőzéseinket: általában jól kezdünk, félidőig mindenkivel pariban vagyunk, és igazából eddig senkitől sem kaptunk nagyobb verést. A srácok minden elismerést megérdemelnek, mert kizárták a külső tényezőket, és csak arra koncentráltak, hogy megnyerjük a meccset.
Tudósított: MOLNÁR GÁBOR
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|10
|10
|–
|942–759
|1.000
|20
|2. Szombathely
|9
|8
|1
|812–701
|0.944
|17
|3. Sopron
|10
|6
|4
|830–818
|0.800
|16
|4. Paks
|9
|5
|4
|814–772
|0.778
|14
|5. Fehérvár
|9
|5
|4
|849–819
|0.778
|14
|6. Kaposvár
|10
|5
|5
|900–894
|0.750
|15
|7. Debrecen
|10
|5
|5
|777–864
|0.750
|15
|8. Honvéd
|9
|4
|5
|726–731
|0.722
|13
|9. Zalaegerszeg
|10
|4
|6
|854–880
|0.700
|14
|10. Kecskemét
|10
|4
|6
|795–832
|0.700
|14
|11. Körmend
|10
|4
|6
|897–944
|0.700
|14
|12. Oroszlány
|8
|3
|5
|651–676
|0.688
|11
|13. Szeged
|10
|3
|7
|747–840
|0.650
|13
|14. Pécs
|10
|1
|9
|801–865
|0.550
|11