Férfi kosárlabda NB I: a Kaposvár legyőzte a sereghajtó Pécset

Nem kezdtek rosszul a pécsiek, akiket Bojan Szalatics hétfői menesztése után Miljan Rakics megbízott vezetőedző irányított, de hiába vezettek az első negyed végén négy ponttal, a következő három játékrészt elbukták.

A mezőny legeredményesebb játékosa a pécsi Meleg Gergő volt 24 ponttal, míg a hazaiak részéről Filipovity Péter volt a legjobb 20 ponttal.

Férfi kosárlabda NB I

Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs 93–81 (21–25, 20–19, 29–16, 23–21)

Kaposvár, 1400 néző. V: Györfy R., Popgyákunik, Lengyel.

KAPOSVÁR: TRAMMELL 15/6, WILSON 15/3, Szőke Bálint 4, FILIPOVITY P. 20/12, Brown 12. Csere: Tarján 6/6, Paár 9, Walker 6/6, Roszics 6/3. Edző: Dzunics Braniszlav

PÉCS: Csarapics 11/3, Bor 2, DURMO 15, MELEG 24/6, Pohto 8. Csere: Lukácsi 5/3, Rátgéber, BRBAKLICS 16/3, Mezőfi. Megbízott edző: Miljan Rakics

Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–4. 7. p.: 9–17. 12. p.: 23–20. 17. p.: 33–38. 23. p.: 43–49. 25. p.: 51–54. 30. p.: 70–60. 35. p.: 79–67. Kiállítva: Miljan Rakics (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Szőke Balázs (másodedző): – Nagyon fontos győzelmet arattunk, minden sikernek hatalmas jelentősége van ebben az időszakban. Ráadásul ellenfelünknél edzőváltás történt, ezért nem tudtuk, mire számíthatunk. A harmadik negyedben jött az áttörés, ott átmeneti játékból sok pontot szereztünk, és úgy érzem, megérdemelten nyertünk.

Berkics Bence (másodedző): – Ahogyan játszottunk, tükrözi az eddigi mérkőzéseinket: általában jól kezdünk, félidőig mindenkivel pariban vagyunk, és igazából eddig senkitől sem kaptunk nagyobb verést. A srácok minden elismerést megérdemelnek, mert kizárták a külső tényezőket, és csak arra koncentráltak, hogy megnyerjük a meccset.

Tudósított: MOLNÁR GÁBOR