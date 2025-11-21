Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: a Kaposvár legyőzte a sereghajtó Pécset

2025.11.21. 20:18
(Fotó: Facebook, Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub)
A Kaposvár hazai pályán 12 ponttal győzte le a sereghajtó Pécset a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának pénteki játéknapján.

Nem kezdtek rosszul a pécsiek, akiket Bojan Szalatics hétfői menesztése után Miljan Rakics megbízott vezetőedző irányított, de hiába vezettek az első negyed végén négy ponttal, a következő három játékrészt elbukták.

A mezőny legeredményesebb játékosa a pécsi Meleg Gergő volt 24 ponttal, míg a hazaiak részéről Filipovity Péter volt a legjobb 20 ponttal.

Férfi kosárlabda NB I 
Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs 93–81 (21–25, 20–19, 29–16, 23–21)
Kaposvár, 1400 néző. V: Györfy R., Popgyákunik, Lengyel. 
KAPOSVÁR: TRAMMELL 15/6, WILSON 15/3, Szőke Bálint 4, FILIPOVITY P. 20/12, Brown 12. Csere: Tarján 6/6, Paár 9, Walker 6/6, Roszics 6/3. Edző: Dzunics Braniszlav
PÉCS: Csarapics 11/3, Bor 2, DURMO 15, MELEG 24/6, Pohto 8. Csere: Lukácsi 5/3, Rátgéber, BRBAKLICS 16/3, Mezőfi. Megbízott edző: Miljan Rakics
Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–4. 7. p.: 9–17. 12. p.: 23–20. 17. p.: 33–38. 23. p.: 43–49. 25. p.: 51–54. 30. p.: 70–60. 35. p.: 79–67. Kiállítva: Miljan Rakics (28. p.)
MESTERMÉRLEG
Szőke Balázs (másodedző): – Nagyon fontos győzelmet arattunk, minden sikernek hatalmas jelentősége van ebben az időszakban. Ráadásul ellenfelünknél edzőváltás történt, ezért nem tudtuk, mire számíthatunk. A harmadik negyedben jött az áttörés, ott átmeneti játékból sok pontot szereztünk, és úgy érzem, megérdemelten nyertünk.
Berkics Bence (másodedző): – Ahogyan játszottunk, tükrözi az eddigi mérkőzéseinket: általában jól kezdünk, félidőig mindenkivel pariban vagyunk, és igazából eddig senkitől sem kaptunk nagyobb verést. A srácok minden elismerést megérdemelnek, mert kizárták a külső tényezőket, és csak arra koncentráltak, hogy megnyerjük a meccset.
Tudósított: MOLNÁR GÁBOR

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok1010942–7591.000 20 
2. Szombathely981812–7010.944 17 
3. Sopron1064830–8180.800 16 
4. Paks954814–7720.778 14 
5. Fehérvár954849–8190.778 14 
6. Kaposvár1055900–8940.750 15 
7. Debrecen1055777–8640.750 15 
8. Honvéd945726–7310.722 13 
9. Zalaegerszeg1046854–8800.700 14 
10. Kecskemét1046795–8320.700 14 
11. Körmend1046897–9440.700 14 
12. Oroszlány835651–6760.688 11 
13. Szeged1037747–8400.650 13 
14. Pécs1019801–8650.550 11 

 

 

