Vedran Bosnic: Megdolgoztunk azért, hogy itt tartunk

– Csütörtök este erődemonstrációt tartottak Debrecenben, nem álltak le harminc pontos előnyben sem, a vége negyvenkilenc pontos győzelem lett és továbbra is veretlenül, tíz győzelemmel állnak…

– A második félidőben is nagy energiával játszottunk, akkor is komolyan vettük a meccset, amikor már csak a különbség volt a kérdés – válaszolta a Nemzeti Sportnak pénteken a 49 éves Vedran Bosnic, a férfibajnokság címvédője, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász nyáron kinevezett bosnyák vezetőedzője, akivel megdöntötte a csapat az idénykezdésre vonatkozó klubrekordot, ami eddig 8–0 volt. – Sokat beszéltünk arról a srácokkal, hogy nem hagyjuk, hogy lankadjon a figyelmünk, meg akartuk mutatni, hogy ugyanolyan motiváltak vagyunk, mint az első mérkőzésen.

– Nem túlzás, hogy bőven várakozáson felül szerepel a gárda, idehaza veretlen, a Bajnokok Ligájában két győzelem és két vereség után versenyben van a továbbjutásért.

– Igaz, kevesen gondolták, hogy ilyen jól teljesítünk majd, mert a csapatba hat új játékos érkezett a nyáron, én is új vagyok. Szóval valóban felülmúljuk eddig a várakozásokat. Új a szisztéma, s mindig nehéz ennyi új játékost csapattá gyúrni, de a mindennapi munka során megdolgoztunk, minden tréningen megdolgozunk ezért. Három és fél hónap nem sok ebben a sportban, de gyorsan reagáltak a játékosok arra, mit szeretnék látni, mik az elképzeléseim arról, hogyan játsszunk. Kitűnő volt az egyéni megközelítés, így könnyebb dolgozni, a győzelmek pedig nyilván segítenek a jó közösség kialakításában.

– Mitől ilyen jó ez az együttes?

– Az egyik legfontosabb alapot a csapatjáték, a csapatvédekezés adja. Ezt a statisztikák is igazolják, a legtöbb gólpasszunk nekünk van a mezőnyben, s mi kaptuk a legkevesebb pontot átlagban. A koncentrációs szintünk is rendben van, s hamar kialakult az egészséges csapategység. Ehhez kell a bizalom, márpedig a játékosaim bíznak egymásban, amiért szintén meg kellett dolgozni, ez nem megy csak úgy magától, de így könnyebb átvészelni a nehéz helyzeteket, amik adódnak. No és ne feledkezzünk meg szurkolóinkról, akik hihetetlen energiát adnak nekünk, ők is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy így teljesítünk.

– Egyértelműen két fiatal magyar, Somogyi Ádám és a csapatkapitány Pallai Tamás azok a játékosok, akik kiegyensúlyozottan jó teljesítményt nyújtanak hétről hétre. Erre azért kevesen számítottak egy olyan gárdánál, ahol öt légiós is szerepel és alig akad olyan harminc év feletti, minden fronton rutinos kosaras, aki már minden harcot megvívott.

– Az egyik célom, amikor átvettem a csapatot, az volt, hogy ennek a két játékosnak a továbbfejlődésén dolgozzak, és hogy segítsek nekik abban, hogy egy szinttel feljebb lépjenek. Jól halad a dolog, egyre érettebben és jobban játszanak, ráadásul nem öncélúan, teljesítményük a csapat javát szolgálja, ami nem mellékes. Somogyi sérülten kezdte a nyarat, de türelmes volt és nagyon profin végezte a feladatát. Szerintem ők ketten a válogatottnak is alapemberei lesznek.

– Pedig nem volt zökkenőmentes a csapatépítés, hiszen a találkozók zöméről vagy a bosnyák Adin Vrabac, vagy az amerikai Le’Tre Darthard hiányzott, utóbbi hetek óta sérült. A két légiós kiesése mekkora gondot okozott? Mert a gárda így is jól játszva nyeri a meccseket.

– Olyan együttest szerettem volna építeni, amelyiknél a csapatvédekezés van előtérben, és ha kiesik valaki, akkor is működik, mert akkor lépnek elő a többiek. Örülök, hogy eddig többé-kevésbé sikerült megoldani a kiesésüket, de jó lenne már tényleg teljes kerettel készülni a meccsekre.

– Önnek mennyire fontosak a rekordok, a játékosok beszélnek erről a 10–0-ról?

– Beszélünk, de nekünk nem a veretlenség, hanem az a fontos, hogyan tudunk a következő meccsen jobbak lenni. A miénknél erősebb keretű együttesek is vannak az NB I-ben, saját magunkra fókuszálunk. A győzelmekből és a vereségekből is lehet tanulni, büszke vagyok a veretlenségünkre, de nem vagyok ennek a megszállottja.

– Az idei döntős Falco egyszer, a többi rivális már többször is kikapott, hogy látja az ellenfeleket?

– A Falco, az Alba és a Paks is nagyon erős kerettel rendelkezik, sok pénzt áldoztak a versenyképességért, küzdeni fognak azért, hogy nyerjenek a bajnokságban és a kupában.

– Elődje, a szerb Oliver Vidin, akivel másfél idény alatt Magyar Kupát és bajnoki aranyat nyert a csapat, az Albához igazolt, ez sokat lendíthet az egyébként is dobogóra várt klubon.

– Én a saját csapatommal foglalkozom, nem az ellenfelekkel.

– Most lesz két hét szünet a válogatott világbajnoki selejtezője miatt, aztán jönnek a rangadók, összecsapnak a Pakssal és a Falcóval is még idén. Ön minek örülne január elsején, mivel lenne elégedett?

– Azzal, ha Le’Tre Darthard visszatérne és egészséges lenne végre mindenki, a csapatom pedig jól játszana.

Somogyi, a gólpasszok mestere Egyfajta magyarázatként is szolgál a mérkőzéseit átlagban 18 ponttal megnyerő Olaj jó teljesítményére, hogy a gárdának nincs kiemelkedően eredményes pontszerzője (sőt, a top20-ban sincs szolnoki), annál inkább olyan játékosa, aki a csapatjáték szempontjából fontos mutatóban nyújt kitűnő produkciót. Elsőként a válogatott irányítót, Somogyi Ádámot kell kiemelni, aki toronymagasan vezeti a legjobb gólpasszadók listáját (10.7/mérkőzés), s az összteljesítménye is ragyogó, hiszen negyedik az értékindex-listán (27.6/mérk.). Amelyet csapattársa, az amerikai Brady Skeens vezet (32.4/mérk.), a 202 centiméterével alulméretezett centernek számító középjátékos emellett a harmadik legjobb lepattanózó (10.7) és szintén dobogós (második) a szerzett labdák tekintetében (2.4/mérk) – ezen a listán Somogyi a harmadik.