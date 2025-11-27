Nemzeti Sportrádió

IJF: ismét nemzeti színekben versenyezhetnek az orosz cselgáncsozók

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.27. 11:15
Arman Adamjan (Fotó: Getty Images)
Címkék
Oroszország cselgáncs Nemzetközi Cselgáncsszövetség
A Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) közleménye szerint a cselgáncssport továbbra is az egység, a tisztesség és a sportolói egyenlőség alapelveit tartja szem előtt, valamint meggyőződése, hogy a sportnak a békét és a megbékélést kell szolgálnia. Az IJF ezért úgy döntött: a fehéroroszok után az oroszok számára is lehetővé teszi, hogy nemzeti színekben versenyezhessenek, használhassák zászlójukat, címerüket és himnuszukat.

A közelmúlt eseményeinek hatására a Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) úgy döntött: eljött az ideje annak, hogy a fehéréroszok után az orosz sportolók ismét egyenlő feltételek mellett, hazájuk képviseletében versenyezhessenek – jelentette be közleményében a szervezet. A döntés értelmében az orosz dzsúdósok az IJF versenyein ismét használhatják nemzeti zászlójukat, címerüket és himnuszukat, ezzel is szimbolizálva, hogy a nemzetközi szövetség és a cselgáncssport az egység, a tisztesség és az egyenlőség értékein áll.

Kommünikéjében az IJF leszögezi: az Olimpiai Charta szellemében továbbra is minden tagszervezetét egyenlőként kezeli, és hitet tesz amellett, hogy a sportban nincsen helye semmiféle diszkriminációnak. Oroszország mindig is a cselgáncs vezető nemzetei közé tartozott, sportolóinak visszatérése minden szinten gazdagítja a dzsúdót. 

A sport az utolsó híd, amely az embereket és a nemzeteket komoly konfliktushelyzetekben és rendkívül nehéz körülmények között is összeköti. A versenyzők nem vállalhatnak felelősséget országuk kormányainak vagy egyéb nemzeti szervezeteinek döntéseiért, s az IJF feladatának tekinti, hogy védje a sportot és a sportolókat – jegyzi meg bejelentésében az IJF.

Az IJF szerint a sportnak semlegesnek, függetlennek és politikai befolyástól mentesnek kell maradnia: a cselgáncs a béke, az egység és a barátság értékeiben gyökerezik, s nem engedheti meg magának, hogy geopolitikai csatározások színteréül szolgáljon. A döntés értelmében az orosz sportolók a 2025. november 28-án kezdődő Abu Dzabi Grand Slamen viadalon versenyezhetnek először nemzeti színekben.

 

Oroszország cselgáncs Nemzetközi Cselgáncsszövetség
Legfrissebb hírek

Hat orosz szánkós vehet részt az olimpiai kvalifikációs versenyeken

Téli sportok
2025.11.24. 13:07

Gerevich-díj: Hajdú László szívvel-lélekkel teszi a dolgát Nagykőrösön

Utánpótlássport
2025.11.24. 09:04

Pupp Réka már a világranglista nyolcadik helyén áll hétvégi sikere után

Egyéb egyéni
2025.11.18. 11:34

A női kosárlabda-válogatott ismét legyőzte Oroszországot

Kosárlabda
2025.11.17. 19:05

Visszafogott teljesítmény a magyar cselgáncsozóktól a zágrábi GP-versenyen

Egyéb egyéni
2025.11.15. 22:00

Három magyar érem a zágrábi cselgáncs Grand Prix első napján

Egyéb egyéni
2025.11.14. 20:58

Népes magyar csapat utazik a zágrábi cselgáncs GP-re

Egyéb egyéni
2025.11.14. 10:00

Cselgáncs: „Régóta vágytam már erre az Eb-éremre” – Kriza Anna

Utánpótlássport
2025.11.13. 09:02
Ezek is érdekelhetik