IJF: ismét nemzeti színekben versenyezhetnek az orosz cselgáncsozók

A közelmúlt eseményeinek hatására a Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) úgy döntött: eljött az ideje annak, hogy a fehéréroszok után az orosz sportolók ismét egyenlő feltételek mellett, hazájuk képviseletében versenyezhessenek – jelentette be közleményében a szervezet. A döntés értelmében az orosz dzsúdósok az IJF versenyein ismét használhatják nemzeti zászlójukat, címerüket és himnuszukat, ezzel is szimbolizálva, hogy a nemzetközi szövetség és a cselgáncssport az egység, a tisztesség és az egyenlőség értékein áll.

Kommünikéjében az IJF leszögezi: az Olimpiai Charta szellemében továbbra is minden tagszervezetét egyenlőként kezeli, és hitet tesz amellett, hogy a sportban nincsen helye semmiféle diszkriminációnak. Oroszország mindig is a cselgáncs vezető nemzetei közé tartozott, sportolóinak visszatérése minden szinten gazdagítja a dzsúdót.

A sport az utolsó híd, amely az embereket és a nemzeteket komoly konfliktushelyzetekben és rendkívül nehéz körülmények között is összeköti. A versenyzők nem vállalhatnak felelősséget országuk kormányainak vagy egyéb nemzeti szervezeteinek döntéseiért, s az IJF feladatának tekinti, hogy védje a sportot és a sportolókat – jegyzi meg bejelentésében az IJF.

Az IJF szerint a sportnak semlegesnek, függetlennek és politikai befolyástól mentesnek kell maradnia: a cselgáncs a béke, az egység és a barátság értékeiben gyökerezik, s nem engedheti meg magának, hogy geopolitikai csatározások színteréül szolgáljon. A döntés értelmében az orosz sportolók a 2025. november 28-án kezdődő Abu Dzabi Grand Slamen viadalon versenyezhetnek először nemzeti színekben.