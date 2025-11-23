Fölényes győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét a Pécs a női kosár NB I-ben

NŐI KOSÁRLABDA NB I

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

NKA UNIVERSITAS PÉCS–VASAS AKADÉMIA 78–58 (18–16, 27–16, 13–12, 20–14)

Pécs, 350 néző. Vezette: Varga-Záray, Jakab, Szilágyi

PÉCS: Dúl P. 7/3, RÁTKAI 10/3, TÓTH O. 10/6, Varga A. 8, REISINGEROVÁ 13/3. Csere: Studer 8/3, Olawuyi 4, Josepovits 6, TÖRÖK 12/6, Gréts D. Edző: Djokics Zseljko

VASAS: ANGYAL 13/3, Czirkos 4, Szerencsés, Jáhni 6, KISS A. 6/3. Csere: Szirony 3/3, Molnár-Budácsik 3, Kendelényi 4, MADÁR 12, Gyöngyösi 7/6, Szoboszlai. Edző: Nenad Markovic

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–0. 8. p.: 16–11. 13. p.: 25–21. 17. p.: 36–32. 22. p.: 45–32. 27. p.: 51–41. 32. p.: 62–49. 36. p.: 67–51

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Köszönet a csapatnak, mert győztünk. Problémákkal, sérülésekkel küzdünk, ezért néha kissé könnyített edzéseket tartunk.

Nenad Markovic: – Tudtuk, hogy nehéz találkozó vár ránk, az is lett. A Pécset a bajnoki döntőbe várom, ennek ellenére a húszpontos különbség kissé túlzónak tűnik.

Tudósított: PUCZ PÉTER

SZOMBATI EREDMÉNYEK

DVTK–Szekszárd 76–49

Győr–Cegléd 85–68

ELTE BEAC–Csata 60–58

Sopron–TFSE 90–72

Dávid Kornél KA–Szigetszentmiklós 103–86