Nemzeti Sportrádió

Fölényes győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét a Pécs a női kosár NB I-ben

K. Zs.K. Zs.
2025.11.23. 20:03
Rátkai Eszter tíz ponttal és öt assziszttal zárt a pécsi csapatban (Fotó: NKA Universitas Pécs Facebook)
Címkék
NKA Universitas Pécs női kosárlabda NB I Vasas Akadémia
A Sopronhoz és a DVTK-hoz hasonlóan a Pécs is megnyerte a nyolcadik mérkőzését a női kosárlabda NB I-ben: a baranyaiak hazai pályán 78–58-ra győztek a Vasas Akadémia ellen a 8. forduló vasárnap esti mérkőzésén.

NŐI KOSÁRLABDA NB I
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
NKA UNIVERSITAS PÉCS–VASAS AKADÉMIA 78–58 (18–16, 27–16, 13–12, 20–14)
Pécs, 350 néző. Vezette: Varga-Záray, Jakab, Szilágyi 
PÉCS: Dúl P. 7/3, RÁTKAI 10/3, TÓTH O. 10/6, Varga A. 8, REISINGEROVÁ 13/3. Csere: Studer 8/3, Olawuyi 4, Josepovits 6, TÖRÖK 12/6, Gréts D. Edző: Djokics Zseljko
VASAS: ANGYAL 13/3, Czirkos 4, Szerencsés, Jáhni 6, KISS A. 6/3. Csere: Szirony 3/3, Molnár-Budácsik 3, Kendelényi 4, MADÁR 12, Gyöngyösi 7/6, Szoboszlai. Edző: Nenad Markovic
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–0. 8. p.: 16–11. 13. p.: 25–21. 17. p.: 36–32. 22. p.: 45–32. 27. p.: 51–41. 32. p.: 62–49. 36. p.: 67–51
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Köszönet a csapatnak, mert győztünk. Problémákkal, sérülésekkel küzdünk, ezért néha kissé könnyített edzéseket tartunk. 
Nenad Markovic: – Tudtuk, hogy nehéz találkozó vár ránk, az is lett. A Pécset a bajnoki döntőbe várom, ennek ellenére a húszpontos különbség kissé túlzónak tűnik.
Tudósított: PUCZ PÉTER 

SZOMBATI EREDMÉNYEK
DVTK–Szekszárd 76–49
Győr–Cegléd 85–68 
ELTE BEAC–Csata 60–58
Sopron–TFSE 90–72 
Dávid Kornél KA–Szigetszentmiklós 103–86

  1. Sopron

8

8

742–460

1.000 

16 

  2. Pécs

8

8

703–452

1.000 

16 

  3. DVTK

8

8

675–436

1.000 

16 

  4. Szekszárd

8

5

3

591–544

0.813 

13 

  5. TFSE

8

5

3

600–559

0.813 

13 

  6. BEAC

8

4

4

478–583

0.750 

12 

  7. Győr

8

3

5

592–603

0.688 

11 

  8. Vasas

8

3

5

490–606

0.688 

11 

  9. Csata

8

2

6

537–556

0.625 

10 

10. Dávid Kornél KA

8

2

6

596–776

0.625 

10 

11. Cegléd

8

8

439–611

0.500 

12. Szigetszentmiklós

8

8

464–721

0.500 

 

 

