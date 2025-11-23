Fölényes győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét a Pécs a női kosár NB I-ben
NŐI KOSÁRLABDA NB I
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
NKA UNIVERSITAS PÉCS–VASAS AKADÉMIA 78–58 (18–16, 27–16, 13–12, 20–14)
Pécs, 350 néző. Vezette: Varga-Záray, Jakab, Szilágyi
PÉCS: Dúl P. 7/3, RÁTKAI 10/3, TÓTH O. 10/6, Varga A. 8, REISINGEROVÁ 13/3. Csere: Studer 8/3, Olawuyi 4, Josepovits 6, TÖRÖK 12/6, Gréts D. Edző: Djokics Zseljko
VASAS: ANGYAL 13/3, Czirkos 4, Szerencsés, Jáhni 6, KISS A. 6/3. Csere: Szirony 3/3, Molnár-Budácsik 3, Kendelényi 4, MADÁR 12, Gyöngyösi 7/6, Szoboszlai. Edző: Nenad Markovic
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–0. 8. p.: 16–11. 13. p.: 25–21. 17. p.: 36–32. 22. p.: 45–32. 27. p.: 51–41. 32. p.: 62–49. 36. p.: 67–51
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Köszönet a csapatnak, mert győztünk. Problémákkal, sérülésekkel küzdünk, ezért néha kissé könnyített edzéseket tartunk.
Nenad Markovic: – Tudtuk, hogy nehéz találkozó vár ránk, az is lett. A Pécset a bajnoki döntőbe várom, ennek ellenére a húszpontos különbség kissé túlzónak tűnik.
Tudósított: PUCZ PÉTER
SZOMBATI EREDMÉNYEK
DVTK–Szekszárd 76–49
Győr–Cegléd 85–68
ELTE BEAC–Csata 60–58
Sopron–TFSE 90–72
Dávid Kornél KA–Szigetszentmiklós 103–86
|1. Sopron
8
8
–
742–460
1.000
16
|2. Pécs
8
8
–
703–452
1.000
16
|3. DVTK
8
8
–
675–436
1.000
16
|4. Szekszárd
8
5
3
591–544
0.813
13
|5. TFSE
8
5
3
600–559
0.813
13
|6. BEAC
8
4
4
478–583
0.750
12
|7. Győr
8
3
5
592–603
0.688
11
|8. Vasas
8
3
5
490–606
0.688
11
|9. Csata
8
2
6
537–556
0.625
10
|10. Dávid Kornél KA
8
2
6
596–776
0.625
10
|11. Cegléd
8
–
8
439–611
0.500
8
|12. Szigetszentmiklós
8
–
8
464–721
0.500
8