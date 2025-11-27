Nemzeti Sportrádió

Babos Tímea korábbi Grand Slam-döntőssel indul a januári tornákon

2025.11.27. 10:18
Babos Tímea Leylah Fernandezzel indul párosban (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Leylah Fernandez Babos Tímea
A kanadai Leylah Fernandez oldalán indul a januári versenyeken átmeneti visszavonulása előtt a párosban négyszeres Grand Slam- és háromszoros WTA-világbajnok Babos Tímea.

„Írtam játékosoknak, akikkel úgy gondoltam, hogy lehet mód az együttműködésre, de tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, mert úgy nem állapodnak meg játékosok, ha csak egy turnéra szól a dolog, úgyhogy a top 10-15-re nem volt esélyem” – mondta az m4sport.hu Sportemberek című podcastjében a 32 éves klasszis, hozzátéve, Fernandez nagyon jó döntés, emellett kedveli őt és a családját is. A teljes interjú péntektől tekinthető meg az M4 Sport YouTube-csatornáján.

A 23 esztendős Fernandez egyesben öt serleget gyűjtött, döntőt vívott a 2021-es US Openen, és 13. is volt a világranglistán. Párosban a 17. hely volt a legjobbja, és a fináléig jutott a 2023-as Roland Garroson. Babos Tímea tíz napja jelentette be, hogy a januári Australian Open után – családalapítási szándékai miatt – visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián újra szerepelne. 

A párosban korábban világelső játékos idén a brazil Luisa Stefanival a WTA 500-as tornák közül megnyerte a linzit, a strasbourgit és a tokióit, illetve a Sao Pauló-i WTA 250-es versenyt, továbbá november elején döntőt játszott a rijádi WTA-világbajnokságon.

