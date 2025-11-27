Babos Tímea korábbi Grand Slam-döntőssel indul a januári tornákon

„Írtam játékosoknak, akikkel úgy gondoltam, hogy lehet mód az együttműködésre, de tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, mert úgy nem állapodnak meg játékosok, ha csak egy turnéra szól a dolog, úgyhogy a top 10-15-re nem volt esélyem” – mondta az m4sport.hu Sportemberek című podcastjében a 32 éves klasszis, hozzátéve, Fernandez nagyon jó döntés, emellett kedveli őt és a családját is. A teljes interjú péntektől tekinthető meg az M4 Sport YouTube-csatornáján.

A 23 esztendős Fernandez egyesben öt serleget gyűjtött, döntőt vívott a 2021-es US Openen, és 13. is volt a világranglistán. Párosban a 17. hely volt a legjobbja, és a fináléig jutott a 2023-as Roland Garroson. Babos Tímea tíz napja jelentette be, hogy a januári Australian Open után – családalapítási szándékai miatt – visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián újra szerepelne.

A párosban korábban világelső játékos idén a brazil Luisa Stefanival a WTA 500-as tornák közül megnyerte a linzit, a strasbourgit és a tokióit, illetve a Sao Pauló-i WTA 250-es versenyt, továbbá november elején döntőt játszott a rijádi WTA-világbajnokságon.