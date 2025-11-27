Bemutatjuk a magyar női kézilabda-válogatott vb-keretét

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT VB-KERETE – NÉVJEGYEK ÉS RÖVID JELLEMZÉSEK

KAPUSOK

BUKOVSZKY ANNA

Született: 2002. június 30., Balassagyarmat

Klub: Mol Esztergom

Magasság/testsúly: 176 cm/77 kg

Válogatottság/gól: 13/0

Vb-mérkőzések száma/gól: 3/0

A fiatal kapus végigjárta a korosztályos ranglétrát, a 2019-es ifjúsági Európa-bajnok és a 2021-es junior Eb-aranyérmes csapatnak is a tagja volt, 2022-ben junior-vb-ezüstérmet szerzett. A felnőttek között már a legutóbbi vb-n bemutatkozhatott, három mérkőzésen lépett pályára.

JANURIK KINGA

Született: 1991. november 6., Budapest

Klub: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 176 cm/72 kg

Válogatottság/gól: 79/1

Vb-mérkőzések száma/gól: 6/0

A francia Laura Glauser sérülése után a Ferencvárosban egyre jobb teljesítményt nyújtott az ősszel, a Brest Bretagne elleni novemberi BL-fordításban hatalmas érdemei voltak. Hosszú idő után ismét sok játékperccel számolhat a válogatottban is.

SZEMEREY ZSÓFI

Született: 1994. június 2., Kazincbarcika

Klub: Győri Audi ETO KC

Magasság/testsúly: 183 cm/87 kg

Válogatottság/gól: 45/1

Vb-mérkőzések száma/gól: 7/0

A tavalyi Eb-n világklasszis teljesítményt nyújtott, ő volt a torna egyik legjobb kapusa. Akkor még a francia Metz játékosa volt, de a kevés játéklehetőség miatt a hazatérés mellett döntött. Az ősszel a sorozatos fejlövések miatt nem tudott teljesen kibontakozni Győrben.

JOBBSZÉLSŐK

FALUSI-UDVARDI LAURA

Született: 1997. július 17., Dunaújváros

Klub: Motherson Mosonmagyaróvári KC

Magasság/testsúly: 165 cm/61 kg

Válogatottság/gól: –

Vb-mérkőzések száma/gól: –

Az utolsó pillanatban került be a keretbe, miután Kovács Anett izomsérülése nem jött rendbe. Az abszolút újonc, dunaújvárosi nevelésű balkezes szélső 28 évesen bőven rendelkezik NB I-es rutinnal – és 368 első osztályú góllal.

GROSCH VIVIEN

Született: 1997. április 17., Budapest

Klub: DVSC Schaeffler

Magasság/testsúly: 168 cm/56 kg

Válogatottság/gól: 8/13

Vb-mérkőzések száma/gól: –

Bízunk benne, hogy a tornaújonc szélső minél több labdát kap unokatestvérétől, Klujber Katrintól. A BL-be egy év szünet után visszatérő Lokiban a francia Alicia Toublanc egyértelműen előtte van a sorban, a válogatottban viszont a szülési szabadságon lévő Győri-Lukács Viktória és a sérült Faluvégi Dorottya távollétében első számú jobbszélsőként kell helytállnia.

JOBBÁTLÖVŐK

ALBEK ANNA

Született: 2001. december 2., Zenta

Klub: Metz Hb (francia)

Magasság/testsúly: 189 cm/88 kg

Válogatottság/gól: 45/66

Vb-mérkőzések száma/gól: 10/13

Jót tett neki a nyári klubváltás, a francia Metzben rögtön nagyot fejlődött. A vb előtti felkészülési torna három meccsén 17 gólt szerzett, a legeredményesebb magyar játékos volt – Klujber Katrin tehermentesítése megoldódni látszik.

KLUJBER KATRIN

Született: 1999. április 21., Budapest

Klub: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 170 cm/65 kg

Válogatottság/gól: 103/558

Vb-mérkőzések száma/gól: 17/69

A tavalyi Európa-bajnokság gólkirálynője lett 60 góllal (és 2022 után ismét bekerült a torna álomcsapatába), amivel megkoronázta a teljesítményét a bronzéremig tartó menetelés végén. A vb-n immár csapatkapitányként újabb fejezetet nyithat a pályafutásában.

PAPP NIKOLETTA

Született: 1996. július 23., Budapest

Klub: CS Minaur Baia Mare (román)

Magasság/testsúly: 182 cm/74 kg

Válogatottság/gól: 75/76

Vb-mérkőzések száma/gól: 8/11

A védekezés legfontosabb láncszeme, aki az Eb-n – legtöbbször Tóvizi Petrával párban – magas szinten látta el a hármas védő szerepkörét. Az ősszel a klubjában bizonyította, hogy támadásban is használható, kérdés, mennyi energiát venne ki belőle első számú feladata hátrányára.

IRÁNYÍTÓK

SIMON PETRA

Született: 2004. november 12., Budapest

Klub: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 168 cm/76 kg

Válogatottság/gól: 46/137

Vb-mérkőzések száma/gól: 6/9

A legtehetségesebb 22 évnél fiatalabb játékosokat összegyűjtő rangsorunk idei első helyezettje az FTC kezdő irányítójaként készülhetett a vb-re. A tavalyi Eb-n ő volt a nyolcadik ember, vagyis a kezdőcsapat utáni első csere támadásban, lendületet és színt visz a játékba.

VÁMOS PETRA

Született: 2000. szeptember 14., Ózd

Klub: Metz Hb (francia)

Magasság/testsúly: 175 cm/71 kg

Válogatottság/gól: 96/260

Vb-mérkőzések száma/gól: 19/49

A világ egyik legjobb irányítója, akinek az előző idényben szinte minden sikerült. Első metzi évadában csak a BL-ben 62 gólt szerzett, kiosztott 61 gólpasszt, a franciák kiemelkedő játékával a budapesti négyes döntőig veretlenek maradtak. Ugyan nem a legmagasabb, de jól olvassa és szervezi a játékot, szenzációsan cselez és talpról is nagy gólokra képes.

BEÁLLÓK

BORDÁS RÉKA

Született: 1997. augusztus 26., Karcag

Klub: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 185 cm/80 kg

Válogatottság/gól: 80/64

Vb-mérkőzések száma/gól: 12/16

A spanyolok elleni felkészülési meccsen négyszer is betalált, megmutatta, hogy nemcsak védekezésben lehet rá számítani. Jesper Jensen a Ferencvárosban többet játszatja, mint szintén dán elődje, Allan Heine, ebből a következő hetekben a válogatott is profitálhat.

SZMOLEK APOLLÓNIA

Született: 2002. augusztus 8., Szombathely

Klub: Mol Esztergom

Magasság/testsúly: 187 cm/82 kg

Válogatottság/gól: 7/4

Vb-mérkőzések száma/gól: –

Támadó képességei talán még Tóvizi Petráénál is magasabbra taksálhatóak. Az első két teljes NB I-es idényét 74, majd 121 góllal zárta, amivel Elek Gábor figyelmét is felkeltette, így az ősszel már Esztergomban, nemzetközi kupainduló együttesben játszott.

TÓVIZI PETRA

Született: 1999. március 15., Nyíregyháza

Klub: DVSC Schaeffler

Magasság/testsúly: 178 cm/80 kg

Válogatottság/gól: 103/132

Vb-mérkőzések száma/gól: 16/18

A pályán és a pályán kívül is fontos szerepe van, az egyik vezéregyéniség. A beállójáték már szépen alakult az Eb-n, de még mindig van benne előrelépési lehetőség. Ha a külső játékosok még többet néznek a nekik amúgy rendre jól záró Tóvizi felé, az újabb fegyvere lehetne együttesünknek.

BALÁTLÖVŐK

CSÍKOS LUCA

Született: 2005. február 25., Keszthely

Klub: Vác

Magasság/testsúly: 180 cm/74 kg

Válogatottság/gól: 9/11

Vb-mérkőzések száma/gól: –

A kulcsmérkőzéseken nagy eséllyel ő lesz az egyik kimaradó a 16-os meccskeretből, de ahogyan a többiek, úgy ő sem véletlenül van itt. Idén lett 20 éves, de a legutóbbi bajnoki évadban szerzett 164 gólja (több mint 6-os meccsenkénti átlag) megmutatja a benne rejlő potenciált.

FARAGÓ LEA

Született: 2005. július 22., Körmend

Klub: Mol Esztergom

Magasság/testsúly: 175 cm/74 kg

Válogatottság/gól: 8/21

Vb-mérkőzések száma/gól: –

A NEKA-n nevelkedett, 2024 óta Elek Gábor kezei alatt fejlődik Esztergomban, ahol rögtön első idényében 26 meccsen 183 gólt rámolt be. Lövőerejét és -technikáját először mutathatja meg felnőtt-világeseményen, a tavalyi junior vb-n ő lett a torna legjobb balátlövője.

KUCZORA CSENGE

Született: 2000. január 26., Budapest

Klub: Thüringer HC (német)

Magasság/testsúly: 176 cm/80 kg

Válogatottság/gól: 66/227

Vb-mérkőzések száma/gól: 6/11

Klubcsapataiban inkább irányítóként szerepelt, a válogatottban balátlövőként teljesedett ki. A 2024 tavaszán Debrecenben sikerrel megvívott olimpiai selejtezőtornán szakadt át benne a gát, azóta stabil, gólokban gazdag teljesítményt nyújt, nem mellesleg a kettes védő szerepkörét is jól látja el.

BALSZÉLSŐK

HÁRSFALVI JÚLIA

Született: 1996. november 12., Zalaegerszeg

Klubja: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 168 cm/61 kg

Válogatottság/gól: 12/20

Vb-mérkőzések száma/gól: –

18 éves kora óta a legnagyobb magyar csapatokban játszik, fiatalon került Győrbe, ahonnan egy BL-győzelem után két esztendőre Siófokra került. A csapat anyagi nehézségei miatt az FTC lecsapott rá. Ugyanaz lehet a szerepe első vb-jén is, mint a zöld-fehéreknél: Márton Gréta tehermentesítése.

MÁRTON GRÉTA

Született: 1999. október 3., Mohács

Klub: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 173 cm/62 kg

Válogatottság/gól: 107/246

Vb-mérkőzések száma/gól: 19/49

A szintén junior-vb-győztes Klujber és Tóvizi mellett Márton Gréta is posztján jelenleg a legjobb választás. Technikás játékos, aki jól használja ki a helyzeteit, jól indul és védekezésben is stabil. Négy találatra van a 250-től a válogatottban, ezt már Szenegál ellen elérheti.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM

A-csoport (Rotterdam)

18.00: Románia–Horvátország

20.30: Dánia–Japán

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Svájc–Irán

20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!

G-csoport (Stuttgart)

18.00: Brazília–Kuba

20.30: Svédország–Csehország

H-csoport (Trier)

18.00: Angola–Kazahsztán

20.30: Norvégia–Dél-Korea