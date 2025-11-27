Ekkor játszik Kovács Patrik – íme, a darts-vb időrendi beosztása!
PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
AZ 1. FORDULÓ IDŐRENDI BEOSZTÁSA (Tv: Sport1, Sport2)
December 11., csütörtök
20.00
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)
December 12., péntek
13.30
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi)
Ian White (angol)–Mervyn King (angol)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég)
20.00
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)
December 13., szombat
13.30
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)
20.00
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)
December 14., vasárnap
13.30
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)
20.00
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)
December 15., hétfő
13.30
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)
20.00
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)
December 16., kedd
13.30
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
20.00
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
December 17., szerda
20.00
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)
December 18., csütörtök
13.30
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)
20.00
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
December 19., péntek
13.30
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
20.00
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
A 2. forduló időrendi beosztását az 1. forduló eredményeinek függvényében készíti el a PDC.
