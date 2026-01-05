Nemzeti Sport Gála: az úszás és az atlétika adja a legtöbb jelöltet

A legtöbb jelölt az úszósportból és az atlétikából érkezett, mindkét sportágból öten-öten vannak versenyben a díjakért. Az úszók közül Kós Hubertet két díjra is jelölték, az Év férfi sportolója és az Év sportpillanata cím is az övé lehet. Edzője, Bob Bowman is jelölt, és az egyéni sportágak csapatversenyeiben a három között van a nyílt vízi úszóváltó, a fogyatékos női sportolóknál pedig Gyurkó Alexandra.

Az atlétikát leginkább a parasportolók képviselik, a nőknél ott van Ekler Luca (képünkön) és Gál Nikolett, a férfiaknál Mezei Gergő és Mihálovits Tamás, mindketten szervátültetettek.

Az Év sportpillanatára Molnár Attila futását jelölték a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben. Az úszást és az atlétikát követik a kajak-kenusok (4), és többen képviselik a tekvandót (3), az asztaliteniszt (2), a vízilabdát (2) is. Van továbbá egy-egy jelölt a kézilabdából, a vívásból, a jégkorongból és a labdarúgásból, a hófutásból és a (para)triatlonból.