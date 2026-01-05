Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: az úszás és az atlétika adja a legtöbb jelöltet

B. Z.B. Z.
2026.01.05. 11:08
Ekler Luca (Fotó: Kovács Péter)
úszás Nemzeti Sport Gála Nemzeti Sport Gála 2025 atlétika
Az életműdíjat leszámítva és természetesen a parasportokat is ide véve az idei Nemzeti Sport Gálán kilenc kategóriában adnak át díjat, ezeknek így 27 jelöltje van még versenyben a szavazás január 12-i, a gála kezdetén történő lezárásáig. Nézzük, mely sportágak képviseltetik magukat az idén!
Egyéb egyéni
2 órája

„Nálunk mindig csak a legjobbak jöhetnek szóba”

Interjú Szabó Lászlóval, a Nemzeti Sport Gála kreatív producerével, aki már tizenegyedik alkalommal állítja össze a színpadi menüt.

A legtöbb jelölt az úszósportból és az atlétikából érkezett, mindkét sportágból öten-öten vannak versenyben a díjakért. Az úszók közül Kós Hubertet két díjra is jelölték, az Év férfi sportolója és az Év sportpillanata cím is az övé lehet. Edzője, Bob Bowman is jelölt, és az egyéni sportágak csapatversenyeiben a három között van a nyílt vízi úszóváltó, a fogyatékos női sportolóknál pedig Gyurkó Alexandra. 

Az atlétikát leginkább a parasportolók képviselik, a nőknél ott van Ekler Luca (képünkön) és Gál Nikolett, a férfiaknál Mezei Gergő és Mihálovits Tamás, mindketten szervátültetettek.

Az Év sportpillanatára Molnár Attila futását jelölték a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben. Az úszást és az atlétikát követik a kajak-kenusok (4), és többen képviselik a tekvandót (3), az asztaliteniszt (2), a vízilabdát (2) is. Van továbbá egy-egy jelölt a kézilabdából, a vívásból, a jégkorongból és a labdarúgásból, a hófutásból és a (para)triatlonból. 

