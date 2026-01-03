Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: fölényes Olaj- és Falco-siker, az Alba simán kikapott Debrecenben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.03. 20:08
null
Simán nyert a Falco (Fotó: Falco KC Szombathely/Facebook)
Címkék
férfi kosárlabda NB I Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabda Falco KC Szombathely Alba Fehérvár
A férfi kosárlabda NB I 15. fordulójában a Szolnok, a Falco, a DEAC és a Sopron is magabiztosan nyert hazai pályán, míg a ZTE és az Atomerőmű szűkös győzelmet aratott otthon.

A Szolnoki Olajbányász a 8–0-s kezdés után tartotta előnyét az első játékrészben, majd a második negyedben már több mint 20 ponttal is vezetett. A folytatásban sem állt le a címvédő Olaj, és bár volt 41 pont is a különbség, az Oroszlány „megúszta” 37 pontos vereséggel a Tiszaligetben. 99–62

Már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést a Falco, amely 28 ponttal vezetett a nagyszünetben. A Kecskemét csak az utolsó negyedben tudott faragni hátrányából, de a nagy különbségű vereséget így sem kerülhette el – sorozatban hetedszer kapott ki a KTE idegenben. 87–63

Az előző hat meccséből ötöt megnyerő Alba Fehérvár 10–4-gyel indított Debrecenben, ám a hazaiak egy 13–0-s rohammal fordítottak. Bár a vendégek megtörték hatperces gólcsendjüket, egyre jobban leszakadtak ellenfelüktől, a 15. percben már 17 pontos hátrányban voltak. A DEAC Bojan Szubotics és Danilo Osztojics vezetésével tovább építette előnyét, az utolsó negyednek 26 pontos fórral vágott neki. A fehérváriak egy 12–0-s rohanással zárkóztak, ám a győzelemre nem volt esélyük, csak az eredményen sikerült kozmetikázniuk. 88–75

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
15. FORDULÓ
NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–MVM-OSE LIONS 99–62 (24–15, 30–17, 24–15, 21–15)
Szolnok, 1800 néző. V: Praksch, Mészáros B., Major
SZOLNOK: SOMOGYI 17/6, Krnjajszki 5, Holt 11/3, BARNES 13/9, SKEENS 13. Csere: Rudner 3/3, Vrbac 7/3, DARTHARD 18/12, Molnár M. 12, Huszár B., Arabo. Edző: Vedran Bosnic
OROSZLÁNY: Randolph 7/3, SERTOVIC 15/3, Balsay 11/3, Takács Zs. 4, PERINGER 14. Csere: Sövegjártó 4, Ruják 3/3, Csuti 4, Szabadfi, Kristyák. Edző: Forray Gábor
Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–5. 8. p.: 20–15. 14. p.: 35–20. 18. p.: 49–28. 24. p.: 68–39. 28. p.: 70–41. 34. p.: 85–54. 38. p.: 94–58
MESTERMÉRLEG
Vedran Bosnic: – Jó meccset játszottunk egy sok gonddal küszködő csapattal szemben. Igyekeztünk elosztani a játékperceket, muszáj erre is nagyon odafigyelnünk, hiszen háromnaponta játsszuk a meccseket. Aminek örülök, hogy végig mindenkinél megvolt fókusz, mindenki hozzátette a magáét. Innentől készülünk a Trieszt elleni BL-párharcra. 
Forray Gábor: – Negyedenként körülbelül tíz ponttal kaptunk ki, ami a mi helyzetünkben a realitás. Voltak a meccsnek olyan periódusai, amikor egy kicsit megcsillantottunk a tudásunkból, ám a Szolnok jóval magasabb szinten, bajnokesélyeshez méltóan játszott. Nekünk a folytatásban jönnek azok az ellenfelek, akik ellen már több esélyünk lesz a győzelemre.

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 87–63 (30–16, 23–9, 19–15, 15–23)
Szombathely, 2990 néző. V: Kapitány, Jankovics, Kapusi
SZOMBATHELY: JOVANOVICS 10/6, TANOH DEZ 10/3, WHELAN 14/12, Bognár 5, TORO 7. Csere: Váradi 8/6, Avery 5/3, Perl 10/3, Keller Á. 4, NOVAKOVICS 14/6, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov
KECSKEMÉT: Seppala 9/3, Wittmann 10, DAUTOVICS 12/3, TOMASEVICS 16/3, Karahodzsics 2. Csere: Ivkovics M. 7/3, Shöll 3, Körmendi, Kelenföldi 2, Tóth B. 2. Edző: Ivkovics Sztojan
Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–1. 7. p.: 23–9. 14. p.: 40–17. 18. p.: 46–21. 20. p.: 53–25. 25. p.: 64–36. 28. p.: 70–38. 30 p.: 72–40. 35. p.: 79–46. 38. p.: 85–56
MESTERMÉRLEG
Milos Konakov: – A fiúk úgy harmincöt percen keresztül remek meccset játszottak, erős tempót diktáltak, csapatként kosaraztak. Az utolsó öt perccel azonban nagyon nem voltam elégedett – ezt el is mondtam a játékosaimnak. Egy mérkőzés negyven percig tart, szoros meccsen pedig ilyen hiba, kihagyás nem fér bele.
Ivkovics Sztojan: – A Falco megérdemelten nyert. Mindig szeretek Szombathelyre jönni, mert játékosként és szövetségi kapitányként is jó emlékeket őrzök. Rátérve a meccsre: én ilyen mérkőzést még nem láttam, hogy több mint húsz távoli kísérlet után dobjuk az első triplát, végül 33/4-es mutatóval zárjunk. Ehhez képest csak bő húsz ponttal kaptunk ki, ami teljesen vállalható. De egyébként is ez a realitás. Annak örülök, hogy nem sérült meg senki, tudunk tovább dolgozni.

DEAC–ALBA FEHÉRVÁR 88–75 (25–14, 25–17, 26–19, 12–25)
Debrecen, 1050 néző. V: Nagy V., Frányó, Sörlei
DEAC: TYUS 14/6, Pongó Máté 5/3, MÓCSÁN 11/9, SZUBOTICS 23/6, OSZTOJICS 21. Csere: Kovács Á., Wade 6, Gál 5/3, Flasár 2. Edző: Pethő Ákos
FEHÉRVÁR: Pongó Marcell 20/6, Vojvoda 14/3, BIGELOW 17/3, Stuckman 2, PHILMORE 16/3. Csere: Takács Martin 4, Yoseph 2, Omenaka, Németh. Edző: Oliver Vidin
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–10. 8. p: 17–10. 10. p.: 25–14. 14. p.: 32–17. 17. p.: 41–23. 20. p.: 50–29. 25. p.: 59–40. 29. p.: 73–48. 35. p.: 78–62. 38. p.: 88–66
Kipontozódott: Omenaka (27. p.)
Pethő Ákos: – A szezon legjobb első félidőjét produkáltuk mindkét térfélen. Fizikálisan kosárlabdáztunk, jól reagáltunk az Alba változtatásaira és az első pillanattól az utolsóig haraptunk. Édes teher volt, hogy a hajrában már az egymás elleni különbségre kellett fókuszálnunk.
Oliver Vidin: – Megérdemelt hazai diadal született. A DEAC koncentráltabban és sokkal agresszívabban állt bele a mérkőzésbe, mint mi, így játékosai többször juthattak el a büntetővonalra. Nem voltunk elég élesek, ezt a debreceniek szépen kihasználták. Nyilvánvaló, hogy vannak problémáink, ezeken dolgoznunk kell a folytatásban.

ZALAKERÁMIA ZTE KK–NKA UNIVERSITAS PÉCS 98–95 (26–23, 25–19, 22–28, 25–25)
Zalaegerszeg, 1320 néző. V: Győrfy, Söjtöry, Popgyákunik
ZALAEGERSZEG: HUNTER 25/12, Szalay, SCHERER 12/3, VARENCE 27/9, JOHNSON 16/6. Csere: KUCSORA 8/6, Bibbs 10/6, Csizmadia, Mokánszki. Edző: Kosztasz Mexasz
PÉCS: VINALES 19/12, DURMO 18, Mezőfi 7/3, Carapic 7/3. MELEG 17. Csere: LUKÁCSI 16/12, Brbaklic 5/3, Pohto, Bor, Rátgéber 6/6. Edző: Sebastjan Krasovec
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 7. p.: 18–21. 9. p.: 24–21. 12. p.: 29–30. 15. p.: 32–34. 18. p.: 44–39. 22. p.: 56–50. 27. p.: 63–64. 32. p.: 73–74. 35. p.: 84–84. 38. p.: 90–93
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Mexasz: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Minden problémánkat beleszámítva, ami az utóbbi időben történt, ez a találkozó hozta a legfontosabb győzelmet. A baranyaiak kitűnően játszottak. Csapatunk, különösen a hajrában, nagyon jó teljesítményt nyújtott, azt pedig reméljük, hogy Takács Milán minél előbb felgyógyul, és rá is számíthatunk.
Sebastjan Krasovec: – Sok minden nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy rengeteg labdát adtunk el, és a védekezésünk sem volt jó, ha egy csapatnak száz pontot dobnak, az sok. Mi majdnem ennyit kaptunk – és kikaptunk. Van min dolgoznunk.

SOPRON KC–EGIS KÖRMEND 102–69 (21–16, 28–15, 26–23, 27–15)
Sopron, 2000 néző. V: Benczur, Minár Szilágyi
SOPRON: THOMPSON 25/9, NELSON 18/12, Hajdu 7/3, Manjgafic 13/3, FLASÁR Z. 12. Csere: Meszlényi 4, Struger 2, Takács Kristóf 11, Kucsera 7, Kovács B. 3/3, Keller B., Bősze. Edző: Gasper Potocnik
KÖRMEND: Kiss M. 5/3, Carter 10, Hansen 4, Ivosev 7, GRIMES 22. Csere: KISS B. 14/9, Ferencz 6/6, Bartik 1. Edző: Matthias Zollner
Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–5. 8. p.: 21–11. 12. p.: 24–21. 15. p.: 29–27. 18. p.: 42–27. 22. p.: 51–37. 25. p.: 61–40. 28. p.: 69–51. 32. p.: 84–54. 35. p.: 94–59. 38. p.: 102–66
Kipontozódott: Meszlényi (35. p.), Takács Kristóf (36. p.)
MESTERMÉRLEG
Gasper Potocnik:  Végig jó energiával játszottunk, mindenki kivette a részét ebből a sikerből, és negyven percen keresztül csapatként küzdöttünk. Ezzel hoztuk magunkat ilyen jó helyzetbe. Egyértelmű, megérdemelt győzelmet arattunk, de minden tisztelet megilleti a Körmendet is, amely rövid kispaddal játszott, több kulcsjátékos nélkül, de mindent beleadott.
Matthias Zollner:  A soproniak azt csinálták, amit általában mi szeretnénk. Nyomás alatt tartottak minket, diktálták a tempót, kemény védekezést mutattak be, és megállították a játékainkat. Két fontos hátvédünk hiányzott, ezért két olyan hátvéddel kell játszanunk, akiknek még nincs sok tapasztalatuk a bajnokságban. Jól küzdöttünk, de összességében a Sopron volt a sokkal jobb csapat, és megérdemelten nyert.

ATOMERŐMŰ SE–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 90–86 (27–21, 16–25, 23–16, 24–24)
Paks, 900 néző V: Földházi, Németh P., Lengyel
PAKS: BLUIETT 13/3, Hicks 2, EDOSOMWAN 15, EILINGSFELD 26/3, Benke 14/3. Csere: Révész 3, EDWIN 11/3, Krivacsevics 2, Halmai 2, Géringer 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 14/3, RUSH 28/18, Radó, Keller I., O’Bannon 7. Csere: VALERIO-BODON 15/6, Simon, SIMMONS 14/3, Dorogi 2, Dócs, Kopácsi 3/3, Reizinger 3/3. Edző: Zlatko Jovanovics
Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–9. 8. p.: 21–17. 14. p.: 35–25. 18. p.: 41–36. 24. p.: 46–55. 28. p.: 62–58. 34. p.:71–69. 38. p.: 82–81
Kipontozódott: Keller I. (37. p.)
MESTERMÉRLEG
Kosztasz Flevarakisz: – Győzelemmel kezdtük a 2026-os évet, mert jó munkát végeztek a fiúk, megvolt az energia és a siker iránti éhség. Meg vagyok elégedve a látottakkal, amióta Zlatko Jovanovics ül a kispadon, azóta az elmúlt évek legjobb Honvédja ez a csapat. Így ez hatalmas győzelem.
Zlatko Jovanovics: – Tisztában voltunk azzal, hogy idegenben ilyen csapat ellen nehéz mérkőzést kell vívnunk. Próbáltunk keményen játszani, ami hol működött, hol nem. A lepattanókban alulmaradtunk, ez a hátrány a győzelmünkbe került. A találkozó kulcsembere Eilingsfeld János volt, aki megmutatta, ha egy magyar játékos jól teljesít, eldöntheti a mérkőzést.

Pénteken játszották
Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 82–70 (22–19, 22–22, 18–16, 20–13)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Szolnok151411409–11510.96729
  2. Szombathely151231369–11760.90027
  3. Kaposvár15961347–13120.80024
  4. Fehérvár15961360–13190.80024
  5. Honvéd15871231–12000.76723
  6. Debrecen15871215–12580.76723
  7. Paks15871327–12930.76723
  8. Sopron15871233–12130.76723
  9. Körmend15781328–13920.73322
10. Zalaegerszeg15691288–13440.70021
11. Kecskemét155101160–12550.66720
12. Pécs154111252–12950.63319
13. Szeged154111105–12650.63319
14. Oroszlány153121214–13650.60018

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

férfi kosárlabda NB I Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabda Falco KC Szombathely Alba Fehérvár
Legfrissebb hírek

Férfi kosár NB I: érvényesítette a papírformát a Szeged ellen a Kaposvár

Kosárlabda
Tegnap, 20:08

Férfi kosárlabda MK: Szolnok–Alba a legjobb nyolc között

Kosárlabda
2025.12.30. 20:11

Kecskeméti győzelem a férfi kosárlabda NB I utolsó 2025-ös mérkőzésén

Kosárlabda
2025.12.30. 19:52

Férfi kosárlabda NB I: Puerto Ricó-i válogatott játékos érkezett Szombathelyre – hivatalos

Kosárlabda
2025.12.30. 13:28

Férfi kosárlabda NB I: kikapott régi-új edzőjével Szegeden az Atomerőmű

Kosárlabda
2025.12.29. 20:17

32 gólt lőtt, magabiztosan nyert a Győr a Vasas otthonában

Kézilabda
2025.12.29. 19:38

Férfi kosár NB I: Somogyi Ádámé az idény első tripla duplája

Kosárlabda
2025.12.29. 11:42

Kosarasaink szép reményekkel vághatnak neki az új évnek

Kosárlabda
2025.12.29. 10:59
Ezek is érdekelhetik