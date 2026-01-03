Férfi kosár NB I: fölényes Olaj- és Falco-siker, az Alba simán kikapott Debrecenben

A Szolnoki Olajbányász a 8–0-s kezdés után tartotta előnyét az első játékrészben, majd a második negyedben már több mint 20 ponttal is vezetett. A folytatásban sem állt le a címvédő Olaj, és bár volt 41 pont is a különbség, az Oroszlány „megúszta” 37 pontos vereséggel a Tiszaligetben. 99–62

Már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést a Falco, amely 28 ponttal vezetett a nagyszünetben. A Kecskemét csak az utolsó negyedben tudott faragni hátrányából, de a nagy különbségű vereséget így sem kerülhette el – sorozatban hetedszer kapott ki a KTE idegenben. 87–63

Az előző hat meccséből ötöt megnyerő Alba Fehérvár 10–4-gyel indított Debrecenben, ám a hazaiak egy 13–0-s rohammal fordítottak. Bár a vendégek megtörték hatperces gólcsendjüket, egyre jobban leszakadtak ellenfelüktől, a 15. percben már 17 pontos hátrányban voltak. A DEAC Bojan Szubotics és Danilo Osztojics vezetésével tovább építette előnyét, az utolsó negyednek 26 pontos fórral vágott neki. A fehérváriak egy 12–0-s rohanással zárkóztak, ám a győzelemre nem volt esélyük, csak az eredményen sikerült kozmetikázniuk. 88–75

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

15. FORDULÓ

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–MVM-OSE LIONS 99–62 (24–15, 30–17, 24–15, 21–15)

Szolnok, 1800 néző. V: Praksch, Mészáros B., Major

SZOLNOK: SOMOGYI 17/6, Krnjajszki 5, Holt 11/3, BARNES 13/9, SKEENS 13. Csere: Rudner 3/3, Vrbac 7/3, DARTHARD 18/12, Molnár M. 12, Huszár B., Arabo. Edző: Vedran Bosnic

OROSZLÁNY: Randolph 7/3, SERTOVIC 15/3, Balsay 11/3, Takács Zs. 4, PERINGER 14. Csere: Sövegjártó 4, Ruják 3/3, Csuti 4, Szabadfi, Kristyák. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–5. 8. p.: 20–15. 14. p.: 35–20. 18. p.: 49–28. 24. p.: 68–39. 28. p.: 70–41. 34. p.: 85–54. 38. p.: 94–58

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Jó meccset játszottunk egy sok gonddal küszködő csapattal szemben. Igyekeztünk elosztani a játékperceket, muszáj erre is nagyon odafigyelnünk, hiszen háromnaponta játsszuk a meccseket. Aminek örülök, hogy végig mindenkinél megvolt fókusz, mindenki hozzátette a magáét. Innentől készülünk a Trieszt elleni BL-párharcra.

Forray Gábor: – Negyedenként körülbelül tíz ponttal kaptunk ki, ami a mi helyzetünkben a realitás. Voltak a meccsnek olyan periódusai, amikor egy kicsit megcsillantottunk a tudásunkból, ám a Szolnok jóval magasabb szinten, bajnokesélyeshez méltóan játszott. Nekünk a folytatásban jönnek azok az ellenfelek, akik ellen már több esélyünk lesz a győzelemre.

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 87–63 (30–16, 23–9, 19–15, 15–23)

Szombathely, 2990 néző. V: Kapitány, Jankovics, Kapusi

SZOMBATHELY: JOVANOVICS 10/6, TANOH DEZ 10/3, WHELAN 14/12, Bognár 5, TORO 7. Csere: Váradi 8/6, Avery 5/3, Perl 10/3, Keller Á. 4, NOVAKOVICS 14/6, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov

KECSKEMÉT: Seppala 9/3, Wittmann 10, DAUTOVICS 12/3, TOMASEVICS 16/3, Karahodzsics 2. Csere: Ivkovics M. 7/3, Shöll 3, Körmendi, Kelenföldi 2, Tóth B. 2. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–1. 7. p.: 23–9. 14. p.: 40–17. 18. p.: 46–21. 20. p.: 53–25. 25. p.: 64–36. 28. p.: 70–38. 30 p.: 72–40. 35. p.: 79–46. 38. p.: 85–56

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – A fiúk úgy harmincöt percen keresztül remek meccset játszottak, erős tempót diktáltak, csapatként kosaraztak. Az utolsó öt perccel azonban nagyon nem voltam elégedett – ezt el is mondtam a játékosaimnak. Egy mérkőzés negyven percig tart, szoros meccsen pedig ilyen hiba, kihagyás nem fér bele.

Ivkovics Sztojan: – A Falco megérdemelten nyert. Mindig szeretek Szombathelyre jönni, mert játékosként és szövetségi kapitányként is jó emlékeket őrzök. Rátérve a meccsre: én ilyen mérkőzést még nem láttam, hogy több mint húsz távoli kísérlet után dobjuk az első triplát, végül 33/4-es mutatóval zárjunk. Ehhez képest csak bő húsz ponttal kaptunk ki, ami teljesen vállalható. De egyébként is ez a realitás. Annak örülök, hogy nem sérült meg senki, tudunk tovább dolgozni.

DEAC–ALBA FEHÉRVÁR 88–75 (25–14, 25–17, 26–19, 12–25)

Debrecen, 1050 néző. V: Nagy V., Frányó, Sörlei

DEAC: TYUS 14/6, Pongó Máté 5/3, MÓCSÁN 11/9, SZUBOTICS 23/6, OSZTOJICS 21. Csere: Kovács Á., Wade 6, Gál 5/3, Flasár 2. Edző: Pethő Ákos

FEHÉRVÁR: Pongó Marcell 20/6, Vojvoda 14/3, BIGELOW 17/3, Stuckman 2, PHILMORE 16/3. Csere: Takács Martin 4, Yoseph 2, Omenaka, Németh. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–10. 8. p: 17–10. 10. p.: 25–14. 14. p.: 32–17. 17. p.: 41–23. 20. p.: 50–29. 25. p.: 59–40. 29. p.: 73–48. 35. p.: 78–62. 38. p.: 88–66

Kipontozódott: Omenaka (27. p.)

Pethő Ákos: – A szezon legjobb első félidőjét produkáltuk mindkét térfélen. Fizikálisan kosárlabdáztunk, jól reagáltunk az Alba változtatásaira és az első pillanattól az utolsóig haraptunk. Édes teher volt, hogy a hajrában már az egymás elleni különbségre kellett fókuszálnunk.

Oliver Vidin: – Megérdemelt hazai diadal született. A DEAC koncentráltabban és sokkal agresszívabban állt bele a mérkőzésbe, mint mi, így játékosai többször juthattak el a büntetővonalra. Nem voltunk elég élesek, ezt a debreceniek szépen kihasználták. Nyilvánvaló, hogy vannak problémáink, ezeken dolgoznunk kell a folytatásban.

ZALAKERÁMIA ZTE KK–NKA UNIVERSITAS PÉCS 98–95 (26–23, 25–19, 22–28, 25–25)

Zalaegerszeg, 1320 néző. V: Győrfy, Söjtöry, Popgyákunik

ZALAEGERSZEG: HUNTER 25/12, Szalay, SCHERER 12/3, VARENCE 27/9, JOHNSON 16/6. Csere: KUCSORA 8/6, Bibbs 10/6, Csizmadia, Mokánszki. Edző: Kosztasz Mexasz

PÉCS: VINALES 19/12, DURMO 18, Mezőfi 7/3, Carapic 7/3. MELEG 17. Csere: LUKÁCSI 16/12, Brbaklic 5/3, Pohto, Bor, Rátgéber 6/6. Edző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 7. p.: 18–21. 9. p.: 24–21. 12. p.: 29–30. 15. p.: 32–34. 18. p.: 44–39. 22. p.: 56–50. 27. p.: 63–64. 32. p.: 73–74. 35. p.: 84–84. 38. p.: 90–93

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Mexasz: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Minden problémánkat beleszámítva, ami az utóbbi időben történt, ez a találkozó hozta a legfontosabb győzelmet. A baranyaiak kitűnően játszottak. Csapatunk, különösen a hajrában, nagyon jó teljesítményt nyújtott, azt pedig reméljük, hogy Takács Milán minél előbb felgyógyul, és rá is számíthatunk.

Sebastjan Krasovec: – Sok minden nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy rengeteg labdát adtunk el, és a védekezésünk sem volt jó, ha egy csapatnak száz pontot dobnak, az sok. Mi majdnem ennyit kaptunk – és kikaptunk. Van min dolgoznunk.

SOPRON KC–EGIS KÖRMEND 102–69 (21–16, 28–15, 26–23, 27–15)

Sopron, 2000 néző. V: Benczur, Minár Szilágyi

SOPRON: THOMPSON 25/9, NELSON 18/12, Hajdu 7/3, Manjgafic 13/3, FLASÁR Z. 12. Csere: Meszlényi 4, Struger 2, Takács Kristóf 11, Kucsera 7, Kovács B. 3/3, Keller B., Bősze. Edző: Gasper Potocnik

KÖRMEND: Kiss M. 5/3, Carter 10, Hansen 4, Ivosev 7, GRIMES 22. Csere: KISS B. 14/9, Ferencz 6/6, Bartik 1. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–5. 8. p.: 21–11. 12. p.: 24–21. 15. p.: 29–27. 18. p.: 42–27. 22. p.: 51–37. 25. p.: 61–40. 28. p.: 69–51. 32. p.: 84–54. 35. p.: 94–59. 38. p.: 102–66

Kipontozódott: Meszlényi (35. p.), Takács Kristóf (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – Végig jó energiával játszottunk, mindenki kivette a részét ebből a sikerből, és negyven percen keresztül csapatként küzdöttünk. Ezzel hoztuk magunkat ilyen jó helyzetbe. Egyértelmű, megérdemelt győzelmet arattunk, de minden tisztelet megilleti a Körmendet is, amely rövid kispaddal játszott, több kulcsjátékos nélkül, de mindent beleadott.

Matthias Zollner: – A soproniak azt csinálták, amit általában mi szeretnénk. Nyomás alatt tartottak minket, diktálták a tempót, kemény védekezést mutattak be, és megállították a játékainkat. Két fontos hátvédünk hiányzott, ezért két olyan hátvéddel kell játszanunk, akiknek még nincs sok tapasztalatuk a bajnokságban. Jól küzdöttünk, de összességében a Sopron volt a sokkal jobb csapat, és megérdemelten nyert.

ATOMERŐMŰ SE–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 90–86 (27–21, 16–25, 23–16, 24–24)

Paks, 900 néző V: Földházi, Németh P., Lengyel

PAKS: BLUIETT 13/3, Hicks 2, EDOSOMWAN 15, EILINGSFELD 26/3, Benke 14/3. Csere: Révész 3, EDWIN 11/3, Krivacsevics 2, Halmai 2, Géringer 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz

HONVÉD: DIMITRIJEVICS 14/3, RUSH 28/18, Radó, Keller I., O’Bannon 7. Csere: VALERIO-BODON 15/6, Simon, SIMMONS 14/3, Dorogi 2, Dócs, Kopácsi 3/3, Reizinger 3/3. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–9. 8. p.: 21–17. 14. p.: 35–25. 18. p.: 41–36. 24. p.: 46–55. 28. p.: 62–58. 34. p.:71–69. 38. p.: 82–81

Kipontozódott: Keller I. (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Győzelemmel kezdtük a 2026-os évet, mert jó munkát végeztek a fiúk, megvolt az energia és a siker iránti éhség. Meg vagyok elégedve a látottakkal, amióta Zlatko Jovanovics ül a kispadon, azóta az elmúlt évek legjobb Honvédja ez a csapat. Így ez hatalmas győzelem.

Zlatko Jovanovics: – Tisztában voltunk azzal, hogy idegenben ilyen csapat ellen nehéz mérkőzést kell vívnunk. Próbáltunk keményen játszani, ami hol működött, hol nem. A lepattanókban alulmaradtunk, ez a hátrány a győzelmünkbe került. A találkozó kulcsembere Eilingsfeld János volt, aki megmutatta, ha egy magyar játékos jól teljesít, eldöntheti a mérkőzést.

Pénteken játszották

Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 82–70 (22–19, 22–22, 18–16, 20–13)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 15 14 1 1409–1151 0.967 29 2. Szombathely 15 12 3 1369–1176 0.900 27 3. Kaposvár 15 9 6 1347–1312 0.800 24 4. Fehérvár 15 9 6 1360–1319 0.800 24 5. Honvéd 15 8 7 1231–1200 0.767 23 6. Debrecen 15 8 7 1215–1258 0.767 23 7. Paks 15 8 7 1327–1293 0.767 23 8. Sopron 15 8 7 1233–1213 0.767 23 9. Körmend 15 7 8 1328–1392 0.733 22 10. Zalaegerszeg 15 6 9 1288–1344 0.700 21 11. Kecskemét 15 5 10 1160–1255 0.667 20 12. Pécs 15 4 11 1252–1295 0.633 19 13. Szeged 15 4 11 1105–1265 0.633 19 14. Oroszlány 15 3 12 1214–1365 0.600 18

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.