Férfi kosárlabda NB I: Puerto Ricó-i válogatott játékos érkezett Szombathelyre – hivatalos

2025.12.30. 13:28
Arnaldo Toro (Fotó: Getty Image)
Címkék
férfi kosárlabda NB I Arnaldo Toro Falco KC Szombathely
Arnaldo Toro személyében Puerto Ricó-i válogatott játékost igazolt a Magyar Kupa-címvédő Falco KC Szombathely férfi kosárlabdacsapata.

A 28 éves kosaras az Egyesült Államokban nevelkedett, majd eddigi felnőtt pályafutása során játszott hazájában, Finnországban, Hollandiában, Litvániában, a Falcóhoz pedig a lett VEF Riga csapatától érkezett.

A Bajnokok Ligájában 9.8 pont és 13 lepattanó, az észt-lett közös bajnokságban pedig 11.1 pont és 12.9 lepattanó volt az átlaga a mostani szezonban.

Karrierje első tíz BL-meccsén 128 lepattanót szerzett, ami a legtöbb a rangos európai klubsorozat történetében.

Toro érkezésével eldőlt, hogy a nyáron igazolt brit center, Jubrile Belo távozik Szombathelyről.

Az előző idényben bajnoki ezüstérmes Falco KC 14 forduló után a második helyen áll az alapszakasz tabelláján.

 

