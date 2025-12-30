Férfi kosárlabda NB I: Puerto Ricó-i válogatott játékos érkezett Szombathelyre – hivatalos

A 28 éves kosaras az Egyesült Államokban nevelkedett, majd eddigi felnőtt pályafutása során játszott hazájában, Finnországban, Hollandiában, Litvániában, a Falcóhoz pedig a lett VEF Riga csapatától érkezett.

A Bajnokok Ligájában 9.8 pont és 13 lepattanó, az észt-lett közös bajnokságban pedig 11.1 pont és 12.9 lepattanó volt az átlaga a mostani szezonban.

Karrierje első tíz BL-meccsén 128 lepattanót szerzett, ami a legtöbb a rangos európai klubsorozat történetében.

Toro érkezésével eldőlt, hogy a nyáron igazolt brit center, Jubrile Belo távozik Szombathelyről.

Az előző idényben bajnoki ezüstérmes Falco KC 14 forduló után a második helyen áll az alapszakasz tabelláján.