Fucsovics az első körben búcsúzott Brisbane-ben

Bár első adogatójátékát semmire nyerte Fucsovics Márton az 1. helyen kiemelt Danyiil Medvegyev ellen a brisbane-i ATP 250-es torna 1. fordulójában, a továbbiakban nem sok babér termett neki. A folytatásban ugyanis az orosz menő a magyar játékos mindhárom szervagémjét elnyerte, így az is belefért neki, hogy ő is elveszítsen egyet a sajátjából – 6:2-vel lett az övé az első felvonás.

A második szettben az orosz 1:1-es állásnál rögtön az első bréklabdáját kihasználta, így honfitársunk megint kapaszkodhatott. A fordítás azonban nem jött össze: akárcsak az első játszmában, Marozsán a másodikban is sok ki nem kényszerített hibát vétett, Medvegyev 4:2-es vezetésénél kettős brékhátrányba került, s ugyan az orosz következő szervájánál sikerült a „korrekció”, a felszabadultan teniszező ellenfél azonnal visszavágott, és 6:2, 6:3-ra megnyerte a mérkőzést.

ATP 250-ES TORNA , BRISBANE

EGYES, 1. FORDULÓ

Danyiil Medvegyev (orosz, 1.)–Fucsovics Márton 6:2, 6:3