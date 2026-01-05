Nemzeti Sportrádió

Fucsovics az első körben búcsúzott Brisbane-ben

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 11:25
Fucsovics Márton nem bírt Danyiil Medvegyevvel (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP 250-es torna Danyiil Medvegyev Fucsovics Márton Brisbane
Papírforma-eredmény született Fucsovics Márton első brisbane-i mérkőzésén: az ausztráliai torna első kiemeltje, Danyiil Medvegyev két sima játszmában, 6:2, 6:3-ra verte a magyar teniszezőt.

Bár első adogatójátékát semmire nyerte Fucsovics Márton az 1. helyen kiemelt Danyiil Medvegyev ellen a brisbane-i ATP 250-es torna 1. fordulójában, a továbbiakban nem sok babér termett neki. A folytatásban ugyanis az orosz menő a magyar játékos mindhárom szervagémjét elnyerte, így az is belefért neki, hogy ő is elveszítsen egyet a sajátjából – 6:2-vel lett az övé az első felvonás.

A második szettben az orosz 1:1-es állásnál rögtön az első bréklabdáját kihasználta, így honfitársunk megint kapaszkodhatott. A fordítás azonban nem jött össze: akárcsak az első játszmában, Marozsán a másodikban is sok ki nem kényszerített hibát vétett, Medvegyev 4:2-es vezetésénél kettős brékhátrányba került, s ugyan az orosz következő szervájánál sikerült a „korrekció”, a felszabadultan teniszező ellenfél azonnal visszavágott, és 6:2, 6:3-ra megnyerte a mérkőzést.

ATP 250-ES TORNA , BRISBANE
EGYES, 1. FORDULÓ
Danyiil Medvegyev (orosz, 1.)–Fucsovics Márton 6:2, 6:3

 

ATP 250-es torna Danyiil Medvegyev Fucsovics Márton Brisbane
Legfrissebb hírek

Tenisz: Nem vagyok még százszázalékos, tégláról téglára építkezem – Fucsovics Márton

Tenisz
27 perce

Alacsonyabban rangsorolt ellenféltől kapott ki Hongkongban Marozsán

Tenisz
39 perce

Bondár szettelőnyről kapott ki Brisbane-ben

Tenisz
6 órája

Bondár Anna főtáblára jutott Brisbane-ben

Tenisz
2026.01.03. 08:27

Bondár Anna győzelemmel kezdte az idényt Brisbane-ben

Tenisz
2026.01.02. 08:55

Öt magyar teniszező a legjobb 100-ban 2025 végén

Tenisz
2025.12.23. 06:51

Kyrgios tíz hónap után Brisbane-ben tér vissza

Tenisz
2025.12.21. 10:54

Öt magyar biztosan főtáblás lesz egyesben az Australian Openen

Tenisz
2025.12.09. 09:21
Ezek is érdekelhetik