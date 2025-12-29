Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: Somogyi Ádámé az idény első tripla duplája

2025.12.29. 11:42
Somogyi Ádámot nem lehetett megfékezni... (Fotó: Szolnoki Olajbányász)
Szolnok férfi kosárlabda NB I Somogyi Ádám
A címvédő és listavezető Szolnokot erősítő Somogyi Ádám érte el az első tripla duplát a férfi kosárlabda NB I 2025–2026-os kiírásában.

A 25 éves játékos vasárnap 13 ponttal, 11 lepattanóval és 13 gólpasszal segítette a Szolnokot a Kaposváron aratott 92–86-os győzelemhez, ezzel három statisztikai mutatóban is két számjegyű teljesítménnyel rukkolt ki. Ezzel az ő nevéhez fűződik az idény első tripla duplája.


Somogyi Ádámnak korábban karrierje során egyszer sikerült már ez a bravúr.

