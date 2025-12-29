Férfi kosár NB I: Somogyi Ádámé az idény első tripla duplája

A 25 éves játékos vasárnap 13 ponttal, 11 lepattanóval és 13 gólpasszal segítette a Szolnokot a Kaposváron aratott 92–86-os győzelemhez, ezzel három statisztikai mutatóban is két számjegyű teljesítménnyel rukkolt ki. Ezzel az ő nevéhez fűződik az idény első tripla duplája.



Somogyi Ádámnak korábban karrierje során egyszer sikerült már ez a bravúr.