Férfi kosár NB I: Somogyi Ádámé az idény első tripla duplája

A címvédő és listavezető Szolnokot erősítő Somogyi Ádám érte el az első tripla duplát a férfi kosárlabda NB I 2025–2026-os kiírásában.
A 25 éves játékos vasárnap 13 ponttal, 11 lepattanóval és 13 gólpasszal segítette a Szolnokot a Kaposváron aratott 92–86-os győzelemhez, ezzel három statisztikai mutatóban is két számjegyű teljesítménnyel rukkolt ki. Ezzel az ő nevéhez fűződik az idény első tripla duplája.
Somogyi Ádámnak korábban karrierje során egyszer sikerült már ez a bravúr.
Kosárlabda
18 órája
Férfi kosár NB I: fordulatos rangadót nyert meg a Szolnok Kaposváron
A Falco 112 pontig jutott az Oroszlány ellen, az Alba remek második negyeddel győzte le a Sopront.
