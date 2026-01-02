Férfi kosár NB I: érvényesítette a papírformát a Szeged ellen a Kaposvár

A második kivételével minden negyedet megnyert az SZTE-Szedeák vendéglátójaként a Kometa-KVGY Kaposvári KK, így megőrizte 4. helyét a magyar férfi kosárlabda NB I-ben. A 82–70-es hazai győzelemmel végződő összecsapáson a somogyiak legjobbjának az amerikai Anthony Walker bizonyult, aki 20 ponttal járult hozzá csapata győzelméhez, de nem sokkal maradt le mögötte Mylik Wilson sem, aki mindössze két ponttal szerzett kesesebbet honfitársánál.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 82–70 (22–19, 22–22, 18–16, 20–13)

Ld.: A. Walker 20, M. Wilson 18, Rosic 14, ill. Cseh B., Moss 16–16, Drenovac 13