Férfi kosár NB I: érvényesítette a papírformát a Szeged ellen a Kaposvár

2026.01.02. 20:08
Mylik Wilson tizennyolc pontot szerzett (Fotó: Facebook/Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub)
Amerikai légiósai, Anthony Walker és Mylik Wilson remeklésével papírforma-győzelmet aratott az az SZTE-Szedeákot fogadó Kometa-KVGY Kaposvári KK, amely 82–70-re múlta felül riválisát.

A második kivételével minden negyedet megnyert az SZTE-Szedeák vendéglátójaként a Kometa-KVGY Kaposvári KK, így megőrizte 4. helyét a magyar férfi kosárlabda NB I-ben. A 82–70-es hazai győzelemmel végződő összecsapáson a somogyiak legjobbjának az amerikai Anthony Walker bizonyult, aki 20 ponttal járult hozzá csapata győzelméhez, de nem sokkal maradt le mögötte Mylik Wilson sem, aki mindössze két ponttal szerzett kesesebbet honfitársánál.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 82–70 (22–19, 22–22, 18–16, 20–13)
Ld.: A. Walker 20, M. Wilson 18, Rosic 14, ill. Cseh B., Moss 16–16, Drenovac 13

 

