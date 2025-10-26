Női kosár NB I: a Szekszárd legyőzte a Győrt, a DVTK továbbra is hibátlan

NŐI KOSÁRLABDA NB I

6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

UNI GYŐR–TARR KSC SZEKSZÁRD 77–86 (17–24, 19–17, 21–22, 20–23)

Paks, 800 néző. V: Cziffra, Győrffy, Kovács N.

GYŐR: ZSEBE-WENINGER 16, DUBEI 30/21, Rozmán 8/6, Ács L., Tulonen. Csere: JELENC 16/3, Gálos 3/3, Selcová 2, Baffy, Lép 2. Edző: Fűzy-Antolovics Adél

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 17/6, Dombai 10/6, HOLCZ 14/6, KARLEN 22, Szücs G. 10/6. Csere: THEODOREÁN 13/9, Ovner, Nyári, Hencsik. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–12. 6. p.: 12–13. 8. p.: 17–16. 12. p.: 17–28. 16. p.: 21–39. 18. p.: 29–39. 22. p.: 42–41. 27. p.: 51–54. 30. p.: 57–63. 33. p.: 65–65. 37. p.: 68–78

MESTERMÉRLEG

Fűzy-Antolovics Adél: – Az eddigi mérkőzéseinken a fiatalok hozzá tudtak tenni egy kis pluszt a csapat teljesítményéhez, de ez most elmaradt, ami miatt hiányérzetem van. Szomorú vagyok azért is, mert kétszer hagytuk elhúzni a Szekszárdot, két olyan hullámvölgyünk volt, amit nem lehet megengedni. Ugyanakkor fegyelmezetten játszottak a lányok, betartották az utasításokat, ha még fejlődni tudunk, biztosan lesz keresnivalónk a továbbiakban.

Magyar Bianka: – Nem tudom, honnan van ennyi erejük a lányoknak, hiszen öt-hat játékossal csináljuk végig ezt a feszített tempót. Szívüket-lelküket kitették a pályára, és ha nem is a legszebb játék volt ez egyik oldalról sem, a legfontosabb, hogy megszereztük a győzelmet. Ez volt az elsődleges célunk, hogy visszatérjünk a győztes útra, valamint hogy sok gólpasszal zárjunk. Ebből huszonkettő jött össze, és hatan is legalább tíz pontot dobtak, ami azt mutatja, hogy csapatként nyertünk.

Tudósított: BERG SÁNDOR

DVTK HUNTHERM–BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS 98–43 (26–9, 27–11, 23–9, 22–14)

Miskolc, 800 néző. V: Jakab L., Nepp, Földesi

DVTK: MIKLÓS M. 13/9, Lelik 9/6, TOMAN P. 16/3, WESTBELD 16/6, Grigalauskyte 6. Csere: Aho T. 4, Kányási 10/6, GINZO 12/6, Smuda 6, Takács B. 2, Poczkodi 3/3, Fárbás Emma 1. Edző: Völgyi Péter

SZIGETSZENTMIKLÓS: Tenyér 6, Kiss L., THURMAN 18/3, Vincze 3/3, Sakeviciute 4. Csere: Zsámár 5/3, Biszak 2, Hévízi 3/3, Szeitl 2. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 2. perc: 5–0. 5. p.: 12–2. 6. p.: 16–3. 8. p.: 20–5. 12. p.: 28–14. 14. p.: 34–14. 18. p.: 48–17. 19. p.: 53–17. 22. p.: 55–22. 24. p.: 59–22. 26. p.: 65–25. 29. p.: 73–27. 31. p.: 79–29. 34. p.: 90–36. 37. p.: 95–41

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Kihoztuk ebből a meccsből, amit lehetett. Ellenfelünk próbálta lassítani a játékunkat, ez nem nagyon okozott problémát. Más célokért küzdünk, nehéz felpörögni egy ilyen meccs után a következő feladatra, a Fenerbahce elleni mérkőzésre, mert nagy különbség van az Euroliga-ellenfeleink és a bajnoki mezőny második feléhez tartozó csapatok között.

Horváth Richárd: – Sajnos visszatérő probléma, hogy puhán kezdjük a meccseket, dolgoznunk kell, hogy ez ne így legyen. Egy euroligás csapattól kikapni nem szégyen. Mi a saját léptékeinknek szeretnénk megfelelni, ez most nem sikerült. Ezen a héten jelentős terhelést kaptak a játékosok, aminek a jövőre nézve lehet eredménye.

Tudósított: BERECZ CSABA

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Október 8.

NKA Universitas Pécs–TFSE 93–66

Október 25.

ELTE BEAC–Cegléd 67–64

Dávid Kornél KA–Vasas 65–79

Sopron–Csata 72–54