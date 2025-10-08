Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: a Pécs nagyon megverte eddig szintén veretlen ellenfelét

2025.10.08. 19:54
Julia Resingerová 22 ponttal volt a házigazdák legjobb dobója (Fotó: Dömötör Csaba)
TFSE-MTK NKA Universitas Pécs női kosárlabda NB I
Sima hazai győzelem a szerda estét veretlenül váró két csapat mérkőzésén: a Pécs 93–66-ra nyert a TFSE ellen a női kosárlabda NB I 6. fordulójából előrehozott meccsen.

NŐI KOSÁRLABDA NB I
A 6. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉSEN
NKA UNIVERSITAS PÉCS–TFSE 93–66 (24–18, 26–20, 25–15, 18–13)
Pécs, 500 néző. V: Győrffy, Rácz, Gombos
PÉCS: STUDER 13/9, DÚL P. 14/6, TÖRÖK 12, Josepovits 11/3, REISINGEROVÁ 22. Csere: Varga A. 6/3, Olawuyi 13, Gréts D., Tóth O. 2, Hőgye. Edző: Djokics Zseljko
TFSE: Dúl T. 5/3, DANARSKI 15/6, PUSZTAI 12/6, Kádár 3/3, Ryan 7. Csere: TÓTH F. 12/6, Bernáth 2, Mányoki 2, Gábor 2, Vladár 6/6, Takács D., Vigh. Edző: Hegedűs Péter
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–7. 8. p.: 18–14. 14. p.: 36–25. 18. p.: 46–31. 22. p.: 54–41. 27. p.: 69–50. 33. p.: 82–54. 38. p.: 88–64
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Nagyon jó mérkőzésen vagyunk túl, ez a számadatokból is látszik. A lepattanókban uraltuk a helyzetet, de az eladott labdáink száma sem volt magas. Negyven percig úgy kell kosárlabdáznunk, mintha egyenlő lenne az állás, erre törekszünk.
Hegedűs Péter: – A palánk alatt szinte eltörpültek a centereink. A lepattanók megszerzésében, fizikai képességekben is nagyon alulmaradtunk. Akaratban szintén fejlődnünk kell, ha ilyen szintű csapatokkal szeretnénk versenyben lenni.
Tudósított: PUCZ PÉTER

    
  1. Pécs

4

4

387–234

1.000

8

  2. Sopron

3

3

313–174

1.000

6

  3. DVTK

3

3

246–158

1.000

6

  4. Szekszárd

3

3

235–169

1.000

6

  5. TFSE

4

3

1

303–273

0.875

7

  6. Csata

3

1

2

216–210

0.667

4

  7. Győr

3

1

2

236–233

0.667

4

  8. BEAC

3

1

2

177–236

0.667

4

  9. Cegléd

3

3

154–239

0.500

3

10. Dávid Kornél KA

3

3

229–337

0.500

3

11. Vasas

3

3

155–268

0.500

3

12. Szigetszentmiklós

3

3

151–271

0.500

3

 

 

