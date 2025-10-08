Női kosár NB I: a Pécs nagyon megverte eddig szintén veretlen ellenfelét

NŐI KOSÁRLABDA NB I
A 6. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉSEN
NKA UNIVERSITAS PÉCS–TFSE 93–66 (24–18, 26–20, 25–15, 18–13)
Pécs, 500 néző. V: Győrffy, Rácz, Gombos
PÉCS: STUDER 13/9, DÚL P. 14/6, TÖRÖK 12, Josepovits 11/3, REISINGEROVÁ 22. Csere: Varga A. 6/3, Olawuyi 13, Gréts D., Tóth O. 2, Hőgye. Edző: Djokics Zseljko
TFSE: Dúl T. 5/3, DANARSKI 15/6, PUSZTAI 12/6, Kádár 3/3, Ryan 7. Csere: TÓTH F. 12/6, Bernáth 2, Mányoki 2, Gábor 2, Vladár 6/6, Takács D., Vigh. Edző: Hegedűs Péter
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–7. 8. p.: 18–14. 14. p.: 36–25. 18. p.: 46–31. 22. p.: 54–41. 27. p.: 69–50. 33. p.: 82–54. 38. p.: 88–64
MESTERMÉRLEG
Djokics Zseljko: – Nagyon jó mérkőzésen vagyunk túl, ez a számadatokból is látszik. A lepattanókban uraltuk a helyzetet, de az eladott labdáink száma sem volt magas. Negyven percig úgy kell kosárlabdáznunk, mintha egyenlő lenne az állás, erre törekszünk.
Hegedűs Péter: – A palánk alatt szinte eltörpültek a centereink. A lepattanók megszerzésében, fizikai képességekben is nagyon alulmaradtunk. Akaratban szintén fejlődnünk kell, ha ilyen szintű csapatokkal szeretnénk versenyben lenni.
Tudósított: PUCZ PÉTER
|1. Pécs
4
4
–
387–234
1.000
8
|2. Sopron
3
3
–
313–174
1.000
6
|3. DVTK
3
3
–
246–158
1.000
6
|4. Szekszárd
3
3
–
235–169
1.000
6
|5. TFSE
4
3
1
303–273
0.875
7
|6. Csata
3
1
2
216–210
0.667
4
|7. Győr
3
1
2
236–233
0.667
4
|8. BEAC
3
1
2
177–236
0.667
4
|9. Cegléd
3
–
3
154–239
0.500
3
|10. Dávid Kornél KA
3
–
3
229–337
0.500
3
|11. Vasas
3
–
3
155–268
0.500
3
|12. Szigetszentmiklós
3
–
3
151–271
0.500
3