Női kosár NB I: a Pécs nagyon megverte eddig szintén veretlen ellenfelét

NŐI KOSÁRLABDA NB I

A 6. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉSEN

NKA UNIVERSITAS PÉCS–TFSE 93–66 (24–18, 26–20, 25–15, 18–13)

Pécs, 500 néző. V: Győrffy, Rácz, Gombos

PÉCS: STUDER 13/9, DÚL P. 14/6, TÖRÖK 12, Josepovits 11/3, REISINGEROVÁ 22. Csere: Varga A. 6/3, Olawuyi 13, Gréts D., Tóth O. 2, Hőgye. Edző: Djokics Zseljko

TFSE: Dúl T. 5/3, DANARSKI 15/6, PUSZTAI 12/6, Kádár 3/3, Ryan 7. Csere: TÓTH F. 12/6, Bernáth 2, Mányoki 2, Gábor 2, Vladár 6/6, Takács D., Vigh. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–7. 8. p.: 18–14. 14. p.: 36–25. 18. p.: 46–31. 22. p.: 54–41. 27. p.: 69–50. 33. p.: 82–54. 38. p.: 88–64

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Nagyon jó mérkőzésen vagyunk túl, ez a számadatokból is látszik. A lepattanókban uraltuk a helyzetet, de az eladott labdáink száma sem volt magas. Negyven percig úgy kell kosárlabdáznunk, mintha egyenlő lenne az állás, erre törekszünk.

Hegedűs Péter: – A palánk alatt szinte eltörpültek a centereink. A lepattanók megszerzésében, fizikai képességekben is nagyon alulmaradtunk. Akaratban szintén fejlődnünk kell, ha ilyen szintű csapatokkal szeretnénk versenyben lenni.

Tudósított: PUCZ PÉTER

1. Pécs 4 4 – 387–234 1.000 8 2. Sopron 3 3 – 313–174 1.000 6 3. DVTK 3 3 – 246–158 1.000 6 4. Szekszárd 3 3 – 235–169 1.000 6 5. TFSE 4 3 1 303–273 0.875 7 6. Csata 3 1 2 216–210 0.667 4 7. Győr 3 1 2 236–233 0.667 4 8. BEAC 3 1 2 177–236 0.667 4 9. Cegléd 3 – 3 154–239 0.500 3 10. Dávid Kornél KA 3 – 3 229–337 0.500 3 11. Vasas 3 – 3 155–268 0.500 3 12. Szigetszentmiklós 3 – 3 151–271 0.500 3