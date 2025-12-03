Nagyot hajrázott a Pécs, idegenben legyőzte a Sopront a női kosár NB I rangadóján
Az első félidőben többnyire a soproniak vezettek, de jelentős előnyt nem tudtak építeni, a pécsiek a közelükben maradtak, egyszer-egyszer fordítottak is.
A negyedik negyed elején, Papp Klaudia triplája után viszont elhúztak a hazaiak (61–49), és úgy tűnt, a pécsieken az időkérés sem segít – Laczkó Sára közeli kosara után, három perccel a vége előtt megint tízpontosra hízott az előny (69–59).
Akkor indult a nagy vendéghajrá: Julia Reisingerová közeli kosárral faragott a hátrányból, majd 8:22-nél behullott Rátkai Eszter triplája. Miközben a hazai kezek megremegtek, Josepovits Kinga bedobta a vendégek következő kosarát, majd 9:33-nál Rátkai hármasával döntetlenre alakult az állás (69–69).
A ráadásban Jelena Brooks szerezte az első pontot, aztán Rátkai fordított, és onnantól a nagy hajrából lelkierőt merítő pécsiek már nem engedték ki kezükből a vezetést.
NŐI KOSÁRLABDA NB I
10. FORDULÓ
Sopron Basket–NKA Universitas Pécs 76–77 (13–15, 23–17, 22–17, 11–20, 7–8) – hosszabbítás után
ELTE BEAC Újbuda–TARR KSC Szekszárd 62–83 (15–23, 15–14, 18–28, 14–18)
DVTK HunTherm–Uni Győr 99–55 (35–17, 22–12, 19–15, 23–11)
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–TFSE 69–92 (23–19, 16–32, 18–21, 12–20)
Csata TKK–VBW CEKK Cegléd 95–57 (28–18, 21–17, 20–6, 26–16)
BKG-Prima Szigetszentmiklós–Vasas Akadémia 50–76 (16–16, 22–19, 7–18, 5–23)
Jegyzőkönyvek később…
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|1. Pécs
10
10
–
842–574
1.000
20
|2. Sopron
10
9
1
907–599
0.950
19
|3. DVTK
10
9
1
820–553
0.950
19
|4. Szekszárd
10
7
3
765–668
0.850
17
|5. TFSE
10
7
3
758–691
0.850
17
|6. Csata
10
4
6
714–686
0.700
14
|7. Vasas
10
4
6
639–738
0.700
14
|8. BEAC
10
4
6
603–732
0.700
14
|9. Győr
10
3
7
709–791
0.650
13
|10. Székesfehérvár
10
2
8
727–959
0.600
12
|11. Cegléd
10
1
9
568–777
0.550
11
|12. Szigetszentmiklós
10
–
10
585–869
0.500
10