Nagyot hajrázott a Pécs, idegenben legyőzte a Sopront a női kosár NB I rangadóján

Az első félidőben többnyire a soproniak vezettek, de jelentős előnyt nem tudtak építeni, a pécsiek a közelükben maradtak, egyszer-egyszer fordítottak is.

A negyedik negyed elején, Papp Klaudia triplája után viszont elhúztak a hazaiak (61–49), és úgy tűnt, a pécsieken az időkérés sem segít – Laczkó Sára közeli kosara után, három perccel a vége előtt megint tízpontosra hízott az előny (69–59).

Akkor indult a nagy vendéghajrá: Julia Reisingerová közeli kosárral faragott a hátrányból, majd 8:22-nél behullott Rátkai Eszter triplája. Miközben a hazai kezek megremegtek, Josepovits Kinga bedobta a vendégek következő kosarát, majd 9:33-nál Rátkai hármasával döntetlenre alakult az állás (69–69).

A ráadásban Jelena Brooks szerezte az első pontot, aztán Rátkai fordított, és onnantól a nagy hajrából lelkierőt merítő pécsiek már nem engedték ki kezükből a vezetést.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

10. FORDULÓ

Sopron Basket–NKA Universitas Pécs 76–77 (13–15, 23–17, 22–17, 11–20, 7–8) – hosszabbítás után

ELTE BEAC Újbuda–TARR KSC Szekszárd 62–83 (15–23, 15–14, 18–28, 14–18)

DVTK HunTherm–Uni Győr 99–55 (35–17, 22–12, 19–15, 23–11)

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–TFSE 69–92 (23–19, 16–32, 18–21, 12–20)

Csata TKK–VBW CEKK Cegléd 95–57 (28–18, 21–17, 20–6, 26–16)

BKG-Prima Szigetszentmiklós–Vasas Akadémia 50–76 (16–16, 22–19, 7–18, 5–23)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA 1. Pécs 10 10 – 842–574 1.000 20 2. Sopron 10 9 1 907–599 0.950 19 3. DVTK 10 9 1 820–553 0.950 19 4. Szekszárd 10 7 3 765–668 0.850 17 5. TFSE 10 7 3 758–691 0.850 17 6. Csata 10 4 6 714–686 0.700 14 7. Vasas 10 4 6 639–738 0.700 14 8. BEAC 10 4 6 603–732 0.700 14 9. Győr 10 3 7 709–791 0.650 13 10. Székesfehérvár 10 2 8 727–959 0.600 12 11. Cegléd 10 1 9 568–777 0.550 11 12. Szigetszentmiklós 10 – 10 585–869 0.500 10



