Nagyot hajrázott a Pécs, idegenben legyőzte a Sopront a női kosár NB I rangadóján

K. Zs.K. Zs.
2025.12.03. 20:18
Fontos győzelmet arattak a vendégek (Fotó: NKA Universitas Pécs Facebook)
DVTK HUNTHERM Sopron Basket női kosárlabda NB I
Egymás ellen játszott a mezőny két veretlen csapata a női kosárlabda NB I szerdai játéknapján: bár a házigazda Sopronnak tizenkét pontos előnye is volt a negyedik negyedben, a nagyot hajrázó Pécs hosszabbításban 77–76-ra megnyerte a rangadót. A 10. forduló sima győzelmet hozott a DVTK-nak a Győr ellen, és nyert a Szekszárd, a Csata, a Vasas, valamint a TFSE is.

Az első félidőben többnyire a soproniak vezettek, de jelentős előnyt nem tudtak építeni, a pécsiek a közelükben maradtak, egyszer-egyszer fordítottak is.

A negyedik negyed elején, Papp Klaudia triplája után viszont elhúztak a hazaiak (61–49), és úgy tűnt, a pécsieken az időkérés sem segít – Laczkó Sára közeli kosara után, három perccel a vége előtt megint tízpontosra hízott az előny (69–59).

Akkor indult a nagy vendéghajrá: Julia Reisingerová közeli kosárral faragott a hátrányból, majd 8:22-nél behullott Rátkai Eszter triplája. Miközben a hazai kezek megremegtek, Josepovits Kinga bedobta a vendégek következő kosarát, majd 9:33-nál Rátkai hármasával döntetlenre alakult az állás (69–69).

A ráadásban Jelena Brooks szerezte az első pontot, aztán Rátkai fordított, és onnantól a nagy hajrából lelkierőt merítő pécsiek már nem engedték ki kezükből a vezetést. 

NŐI KOSÁRLABDA NB I
10. FORDULÓ
Sopron Basket–NKA Universitas Pécs 76–77 (13–15, 23–17, 22–17, 11–20, 7–8) – hosszabbítás után
ELTE BEAC Újbuda–TARR KSC Szekszárd 62–83 (15–23, 15–14, 18–28, 14–18)
DVTK HunTherm–Uni Győr 99–55 (35–17, 22–12, 19–15, 23–11)
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–TFSE 69–92 (23–19, 16–32, 18–21, 12–20)
Csata TKK–VBW CEKK Cegléd 95–57 (28–18, 21–17, 20–6, 26–16)
BKG-Prima Szigetszentmiklós–Vasas Akadémia 50–76 (16–16, 22–19, 7–18, 5–23)
Jegyzőkönyvek később…

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA      
  1. Pécs

10

10

842–574

1.000 

20 

  2. Sopron

10

9

1

907–599

0.950 

19 

  3. DVTK

10

9

1

820–553

0.950 

19 

  4. Szekszárd

10

7

3

765–668

0.850 

17 

  5. TFSE

10

7

3

758–691

0.850 

17 

  6. Csata

10

4

6

714–686

0.700 

14 

  7. Vasas

10

4

6

639–738

0.700 

14 

  8. BEAC

10

4

6

603–732

0.700 

14 

  9. Győr

10

3

7

709–791

0.650 

13 

10. Székesfehérvár

10

2

8

727–959

0.600 

12 

11. Cegléd

10

1

9

568–777

0.550 

11 

12. Szigetszentmiklós

10

10

585–869

0.500 

10 


 

 

