Női kosár NB I: papírforma siker, közel hússzal nyert otthon a Sopron
A játéknap az BEAC és a Cegléd meccsével indult, utóbbi az utolsó negyedben faragott valamennyit hátrányán, így nagyon közel ért a hazaiakhoz, de 67–64-re kikapott. A Vasas egy viszonylag sima meccsen 79–65-re legyőzte a DKKA-t, míg a tabella élén álló Sopron nagyon könnyed, 72–54-es sikert aratott a Csata ellen.
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ELTE-BEAC Újbuda–VBW CEKK Cegléd 67–64 (20–16, 13–16, 18–11, 16–21)
Sopron Basket–Csata TKK 72–54 (19–16, 10–15, 19–12, 24–11)
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Vasas Akadémia 65–79 (17–21, 16–13, 13–17, 19–28)
Részletes jegyzőkönyvek hamarosan...
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
|1. Sopron
6
6
–
577–325
1.000
|2. Pécs
6
6
–
547–353
1.000
|3. DVTK
5
5
–
429–288
1.000
|4. TFSE
6
5
1
472–397
0.917
|5. Szekszárd
5
4
1
393–316
0.900
|6. Győr
5
2
3
389–386
0.700
|7. BEAC
6
2
4
347–458
0.667
|8. Vasas
6
2
4
369–487
0.667
|9. Csata
6
1
5
384–431
0.583
|10. Székesfehérvár
6
1
5
428–595
0.583
|11. Cegléd
6
–
6
330–448
0.500
|12. Szigetszentmiklós
5
–
5
268–449
0.500
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.