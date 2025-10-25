Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: papírforma siker, közel hússzal nyert otthon a Sopron

2025.10.25. 19:55
A Sopron 72–54-re legyőzte a Csata TKK-t a női kosárlabda NB I szombati játéknapján, de nyert az ELTE-BEAC Újbuda és a Vasas is.

 

A játéknap az BEAC és a Cegléd meccsével indult, utóbbi az utolsó negyedben faragott valamennyit hátrányán, így nagyon közel ért a hazaiakhoz, de 67–64-re kikapott. A Vasas egy viszonylag sima meccsen 79–65-re legyőzte a DKKA-t, míg a tabella élén álló Sopron nagyon könnyed, 72–54-es sikert aratott a Csata ellen.  

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ELTE-BEAC Újbuda–VBW CEKK Cegléd 67–64 (20–16, 13–16, 18–11, 16–21) 
Sopron Basket–Csata TKK 72–54 (19–16, 10–15, 19–12, 24–11) 
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Vasas Akadémia 65–79 (17–21, 16–13, 13–17, 19–28)   

Részletes jegyzőkönyvek hamarosan...

   
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

1. Sopron

6

6

577–325

1.000

2. Pécs

6

6

547–353

1.000

3. DVTK

5

5

429–288

1.000

4. TFSE

6

5

1

472–397

0.917

5. Szekszárd

5

4

1

393–316

0.900

6. Győr

5

2

3

389–386

0.700

7. BEAC

6

2

4

347–458

0.667

8. Vasas

6

2

4

369–487

0.667

9. Csata

6

1

5

384–431

0.583

10. Székesfehérvár

6

1

5

428–595

0.583

11. Cegléd

6

6

330–448

0.500

12. Szigetszentmiklós

5

5

268–449

0.500

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

