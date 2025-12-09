Baa Dominika még jobb akar lenni

Szerencsétlenül alakult Baa Dominika pályafutása eddig, legalábbis ami a sérüléseket illeti. A női bajnokságban jelenleg negyedik helyen álló Tarr KSC Szekszárd hátvédjének 2022-ben, az első idényében a TFSE-MTK-nál 17 évesen elszakadt a keresztszalagja a bal térdében.

Több mint egy év után felépült, visszatért, a tolnaiak 2024 nyarán szerződtették, és az idénykezdetet követő néhány hét után úgy tűnt, aranyhal akadt a hálójukba, Baa ugyanis remekelt, 13 pontot átlagolva a legjobb magyarok között szerepelt az élvonal fő statisztikáiban. Aztán következett a DVTK elleni meccs a 10. fordulóban, amelyen a jobb térdében elülsőkeresztszalag-szakadást szenvedett.

A fiatal tehetség 360 nappal később újra bajnokin léphetett pályára Szekszárdon, a DKKA ellen tíz perc alatt hét ponttal, két gólpasszal és egy lepattanóval tért vissza, csapata pedig 91–62-re nyert.

„Már amikor elestem, legbelül éreztem, ugyanaz lesz, mint 2022-ben, de persze reménykedtem, próbáltam pozitív maradni – mondta a Nemzeti Sportnak a 21 éves hátvéd. – Nehéz időszak volt, noha sokan azt mondják, másodszorra könnyebb, én nem így éreztem. Rengeteg támogatást kaptam a klubtól, a csapattól, az edzőktől, így elviselhető volt a csaknem egyéves kihagyás. A DKKA elleni visszatérés előtt nagyon izgatott voltam, talán túlságosan is izgultam, de aztán megnyugodtam. Nincs bennem félsz, de a jobb lábamon rögzítőt hordok orvosi javaslatra. Az időváltozást biztosan jelzik a hegek.”

Baa a két következő bajnokin is játszott, a BEAC ellen például tíz perc alatt 14 pontot szerzett.

„Szeretnék eljutni arra a szintre, amelyen akkor játszottam, amikor megsérültem, sőt, még jobb akarok lenni” – tette hozzá a 21 éves játékos, aki elárulta, mélypont nélkül átvészelte a felépülést.