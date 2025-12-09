Nemzeti Sportrádió

Baa Dominika még jobb akar lenni

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.12.09. 14:07
null
Baa Dominikát (jobbra) három éven belül kétszer kellett megműteni (Fotó: MKOSZ)
Címkék
TARR KSC Szekszárd Baa Dominika női kosárlabda
A Szekszárd csaknem egy évet kihagyó, két hete visszatérő fiatal magyar hátvédje már a térdsérülése pillanatában érezte, nagy a baj.

Szerencsétlenül alakult Baa Dominika pályafutása eddig, legalábbis ami a sérüléseket illeti. A női bajnokságban jelenleg negyedik helyen álló Tarr KSC Szekszárd hátvédjének 2022-ben, az első idényében a TFSE-MTK-nál 17 évesen elszakadt a keresztszalagja a bal térdében.

Több mint egy év után felépült, visszatért, a tolnaiak 2024 nyarán szerződtették, és az idénykezdetet követő néhány hét után úgy tűnt, aranyhal akadt a hálójukba, Baa ugyanis remekelt, 13 pontot átlagolva a legjobb magyarok között szerepelt az élvonal fő statisztikáiban. Aztán következett a DVTK elleni meccs a 10. fordulóban, amelyen a jobb térdében elülsőkeresztszalag-szakadást szenvedett.

A fiatal tehetség 360 nappal később újra bajnokin léphetett pályára Szekszárdon, a DKKA ellen tíz perc alatt hét ponttal, két gólpasszal és egy lepattanóval tért vissza, csapata pedig 91–62-re nyert.

„Már amikor elestem, legbelül éreztem, ugyanaz lesz, mint 2022-ben, de persze reménykedtem, próbáltam pozitív maradni – mondta a Nemzeti Sportnak a 21 éves hátvéd. – Nehéz időszak volt, noha sokan azt mondják, másodszorra könnyebb, én nem így éreztem. Rengeteg támogatást kaptam a klubtól, a csapattól, az edzőktől, így elviselhető volt a csaknem egyéves kihagyás. A DKKA elleni visszatérés előtt nagyon izgatott voltam, talán túlságosan is izgultam, de aztán megnyugodtam. Nincs bennem félsz, de a jobb lábamon rögzítőt hordok orvosi javaslatra. Az időváltozást biztosan jelzik a hegek.”

Baa a két következő bajnokin is játszott, a BEAC ellen például tíz perc alatt 14 pontot szerzett.

„Szeretnék eljutni arra a szintre, amelyen akkor játszottam, amikor megsérültem, sőt, még jobb akarok lenni” – tette hozzá a 21 éves játékos, aki elárulta, mélypont nélkül átvészelte a felépülést.

 

TARR KSC Szekszárd Baa Dominika női kosárlabda
Legfrissebb hírek

Női kosárlabda MK: Pécsen vív negyeddöntőt a címvédő DVTK

Kosárlabda
20 órája

Kialakult a női kosárlabda Magyar Kupa mezőnye

Kosárlabda
2025.12.07. 14:18

Kosárlabda: Szücs Gréta elbírja a nagyobb terheket is az NB I-ben

Utánpótlássport
2025.12.05. 18:05

Továbbra is hibátlan a Sopron és a Pécs is a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.29. 20:49

Rekordot döntött a DKKA amerikai légiósa a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.26. 14:32

Josepovits Kingát motiválja, hogy nagy ígéretnek tartják

Kosárlabda
2025.11.25. 09:01

Százszázalékos maradt a Sopron és a DVTK a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.22. 20:08

A magyar női kosárlabda-válogatott felkészülési meccsen verte Oroszországot

Kosárlabda
2025.11.16. 19:45
Ezek is érdekelhetik