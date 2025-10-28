Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár: közös megegyezéssel távozott a ZTE vezetőedzője

2025.10.28. 14:18
Sebastjan Krasovec távozott pozíciójából (Fotó: Zalakerámia ZTE KK)
kosárlabda Sebastjan Krasovec Zalakerámia ZTE KK
A Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapata kedden a honlapján bejelentette, hogy közös megegyezéssel távozott a klubtól Sebastjan Krasovec vezetőedző.

A zalaiak közlése szerint az együttes „a bajnokság eddigi részében messze a várakozás alatt szerepelt”, és az első öt fordulóban nyújtott teljesítmény után úgy döntöttek, hogy azonnali változtatásra van szükség.

„Hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontottunk Sebastjan Krasovec vezetőedzővel, akinek sok sikert kívánunk a jövőbeni feladataihoz. A döntésünkkel nem szeretnénk felmenteni a játékosokat a felelősség alól, úgy gondoljuk, hogy a keretünk többre képes annál, mint amit a pályán mutattunk” – áll a klub közleményében.

Az egyesület dolgozik a szlovén szakember pótlásán, a következő mérkőzésre egyelőre a Baki Gergely, Bencze Tamás páros készíti fel a csapatot.

A ZTE az eddigi öt bajnokijából csak egyet nyert meg, így az utolsó előtti helyen áll az NB I-ben.

 

