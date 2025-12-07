Kosárlabda: Kovács Áron beleérett a vezérszerepbe Sopronban

Az elmúlt években már-már megszokhattuk, hogy a Soproni Sportiskola junior fiú kosarasai hagyományos kiválóan szerepelnek a korosztályos bajnokságban: két bajnoki cím (2022 és 2023) után a legutóbbi két évadban egyaránt ezüstérmesek lettek. A jelenlegi idényben a soproniak eddig elmaradtak a korábbi eredményességtől (2/4-es mérleggel csak ötödikek a B jelű kiemelt alapszakaszcsoportban), viszont Kovács Áron egyéni produkciója mindenképpen kiemelésre méltó.

A 2007-es születésű hátvéd-bedobó 23,8 pontjával, 12,8 lepattanójával és 34,8-as teljesítményindexével nemcsak csapata, hanem az U19-es bajnokság teljes mezőnyének a legjobbja.

„Az előző szezon nekem szinte teljes egészében kimaradt térdsérülés miatt – nyilatkozta Kovács az Utánpótlássportnak. – Szinte alig játszottam, meg is műtötték a térdemet, és csak a bajnokság legvégére, az országos döntőre tudtam visszatérni, viszont akkor még nagyon messze voltam a legjobb formámtól.

Nagyjából most őszre sikerült újra felépítenem magamat, és elkapni a fonalat.

Azt tudni kell, hogy egyébként én elég későn, tizenkét-tizenhárom évesen kezdtem el kosárlabdázni, emiatt viszont nekem mindig volt némi lemaradásom a kortársaimhoz képest. Ráadásul, mivel az elmúlt években a kadét, majd a juniorkorosztályban is rendre bombaerős csapatunk volt, így többnyire nekem csak kiegészítő szerep jutott a többiek mellett. Azonban ez az ígéretes generációnk – amellyel két junior ezüst- és egy kadét bronzérmet is nyertünk az évek során – mostanra szétszéledt, miután a 2007-esek közül Nyikos Balázs, Tallós Levente és Palotai Máté is kiment Amerikába, míg Flasár Zalán már a felnőttcsapatnak az állandó tagja, így az utánpótlásban csak nagyon ritkán van alkalmunk együtt játszani.

Ennek is köszönhető, hogy most megnyílt a lehetőség előttem, hogy meghatározó játékossá váljak csapaton belül, s ezt igyekszem is magamra vállalni, és a teljesítményemmel előrelendíteni az együttest.

Úgy érzem, kifejezetten sokat tudtam fejlődni az elmúlt időszakban, és a befektetett munkám támadásban és védekezésben is kezd beérni."

Kovács Áron Fotó: Tarnai László/Soproni Sportiskola

Elmondta, nagy célja, hogy mihamarabb bemutatkozhasson a Soproni KC felnőttcsapatában az NB I/A-csoportban, illetve az U20-as válogatottba is szeretné beverekedni magát. A juniorok között nyújtott remek teljesítménye mellett egyébként az U21-es bajnokságban is jól játszik: 15 pontot és 10,4 lepattanót átlagol meccsenként.

„A mostani immár a második teljes szezonom úgy, hogy alapvetően a felnőttekkel készülök az SKC-ben, és a nagyok között edződöm. Természetesen, ez rengeteget hozzáadott a fejlődésemhez, illetve a fizikai megerősödésemhez is. Sajnos az élvonalban még nem volt alkalmam pályára lépni, de próbálok minden egyes edzésen úgy dolgozni, hogy kiérdemeljem a lehetőséget.

Bízom benne, hogy hamarosan eljöhet a várva várt debütálás az A-csoportban. Ez lebeg a szemem előtt, mint a következő nagy cél.

(Kiemelt képet készítette: Tarnai László/Soproni Sportiskola)