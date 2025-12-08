Matthias Zollner szenzációs visszatérése a körmendi kispadra
GYENGÉN KEZDTE a 2025–2026-os idényt a férfibajnokságban az Egis Körmend, amely a szlovén Teo Hojccal három vereséggel rajtolt. A szakember távozása után Kocsis Tamás vette át az együttest, amely nyert négy meccset a következő hét fordulóban, közben bejelentették, visszatér a kispadra Matthias Zollner. A német edző 2018 decemberétől másfél idényen át irányította a gárdát, amellyel bajnoki ezüstérmes lett 2019-ben. A 44 éves szakember később Székesfehérváron, majd Zalaegerszegen dolgozott, ahonnan 2025 május végén távozott. Körmendi visszatérése éppen a megyei vetélytárs, a Falco elleni szombati bajnokira esett, amit óriási meglepetésre együttese végig vezetve 99–79-re megnyert, többek közt a remeklő amerikai Jalen Moore 32 pontjával.
„Nem ünnepeltem, nem kaptunk érmet, mindössze nyertünk egy bajnokit – mondta a Nemzeti Sportnak Zollner, aki a szombatot megelőzően legutóbb 2020. március 11-én ült a piros-feketék kispadján. – Egy lépést tettünk előre, ennyi történt. Lehetett volna szebb és jobb is a visszatérésem, mert elképzelhető, hogy egy légióst elvesztettünk hosszú időre, egyelőre nem tudjuk, mi lesz C. J. Kellyvel. Tíz napja dolgozom a csapattal, amely érkezésemkor rossz mentális és fizikai állapotban volt. A Falco ellen nagy energiával játszottunk, ennek egy részét a közönségünktől kaptuk, magabiztosan, nagy önbizalommal kosaraztunk, míg védekezésben nagyjából azt kaptam vissza, amit elterveztünk. Harcoltunk, jól dobtunk, és ez elég volt a sikerhez.”
A második vereségüket elszenvedő sárga-feketék egyetlen pillanatig sem vezettek a találkozón, amelyen a hazaiak 57 százalékkal tripláztak (13/23) és 31–23-ra megnyerték a lepattanócsatát is.
„A klubnál sok változás történt, új a vezetőség, Zsebe Ferenc sportigazgatóval sem dolgoztam még – folytatta Zollner. – Vissza kell térni arra az útra, ami a Körmendet korábban a csúcsra juttatta, jó magyar játékosokat kinevelni, s bár minden tiszteletem a negyvenéves Ferencz Csabáé, rá már nem lehet a jövőt építeni. Megvannak az elképzeléseim a játékról, az is, milyen stílusban akarom játszatni a gárdát. Ki kell hozni a maximumot a játékosokból, még Jalen Moore-nak is jobban kell játszania, ez nem vicc! Kitűnően dobott a Falco ellen, de a védekezésben javulnia kell és kevesebb eladott labdával kosaraznia. Most legyőztük a szombathelyieket, de továbbra is éhesnek kell maradnunk a sikerre.”
|C.J. Kellyre műtét vár
A szombati összecsapáson a Körmend sérülést szenvedő amerikai játékosa, a kettes és hármas poszton szereplő Christopher James Kellyvel kapcsolatban vasárnap délután adott ki közleményt klubja.
„Csapatunk amerikai játékosa a Falco elleni mérkőzés 27. percében sérült meg, egy védőlepattanó megszerzése után. Az azonnali, helyszíni ellátást követően további vizsgálatokra kórházba szállították, ahol az elsődleges diagnózis alapján Achilles-ín-szakadást állapítottak meg a jobb lábában. Várhatóan néhány napon belül megműtik a játékost, de hétfőn, a további vizsgálatok után pontosabb információk érkezhetnek a sérüléséről, és a további kezeléséről.”
A 27 éves játékost két hete szerződtette a Körmend, azóta hat bajnokin átlagban 13 pontot szerzett 23 perc alatt.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Szolnok
11
11
–
1047–831
1.000
22
|2. Szombathely
10
8
2
891–800
0.900
18
|3. Fehérvár
10
6
4
936–903
0.800
16
|4. Kaposvár
11
6
5
986–967
0.773
17
|5. Honvéd
11
6
5
900–878
0.773
17
|6. Debrecen
11
6
5
863–939
0.773
17
|7. Sopron
11
6
5
903–904
0.773
17
|8. Paks
10
5
5
889–858
0.750
15
|9. Körmend
11
5
6
996–1023
0.727
16
|10. Kecskemét
11
4
7
858–917
0.682
15
|11. Zalaegerszeg
11
4
7
926–985
0.682
15
|12. Oroszlány
10
3
7
819–852
0.650
13
|13. Szeged
11
3
8
828–935
0.636
14
|14. Pécs
11
2
9
896–946
0.591
13