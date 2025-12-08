Nemzeti Sportrádió

Matthias Zollner szenzációs visszatérése a körmendi kispadra

2025.12.08. 10:08
Körmend kosárlabda Matthias Zollner
A Körmend német edzője, a Falco elleni győztes meccsen visszatérő Matthias Zollner egyelőre nem ünnepel, hiszen szerinte a középmezőnyben található együttese csak egy lépést tett a jó irányba a férfibajnokságban 11 forduló után.

GYENGÉN KEZDTE a 2025–2026-os idényt a férfibajnokságban az Egis Körmend, amely a szlovén Teo Hojccal három vereséggel rajtolt. A szakember távozása után Kocsis Tamás vette át az együttest, amely nyert négy meccset a következő hét fordulóban, közben bejelentették, visszatér a kispadra Matthias Zollner. A német edző 2018 decemberétől másfél idényen át irányította a gárdát, amellyel bajnoki ezüstérmes lett 2019-ben. A 44 éves szakember később Székesfehérváron, majd Zalaegerszegen dolgozott, ahonnan 2025 május végén távozott. Körmendi visszatérése éppen a megyei vetélytárs, a Falco elleni szombati bajnokira esett, amit óriási meglepetésre együttese végig vezetve 99–79-re megnyert, többek közt a remeklő amerikai Jalen Moore 32 pontjával. 

CSG_2196
 

„Nem ünnepeltem, nem kaptunk érmet, mindössze nyertünk egy bajnokit – mondta a Nemzeti Sportnak Zollner, aki a szombatot megelőzően legutóbb 2020. március 11-én ült a piros-feketék kispadján. – Egy lépést tettünk előre, ennyi történt. Lehetett volna szebb és jobb is a visszatérésem, mert elképzelhető, hogy egy légióst elvesztettünk hosszú időre, egyelőre nem tudjuk, mi lesz C. J. Kellyvel. Tíz napja dolgozom a csapattal, amely érkezésemkor rossz mentális és fizikai állapotban volt. A Falco ellen nagy energiával játszottunk, ennek egy részét a közönségünktől kaptuk, magabiztosan, nagy önbizalommal kosaraztunk, míg védekezésben nagyjából azt kaptam vissza, amit elterveztünk. Harcoltunk, jól dobtunk, és ez elég volt a sikerhez.”      

A második vereségüket elszenvedő sárga-feketék egyetlen pillanatig sem vezettek a találkozón, amelyen a hazaiak 57 százalékkal tripláztak (13/23) és 31–23-ra megnyerték a lepattanócsatát is. 

„A klubnál sok változás történt, új a vezetőség, Zsebe Ferenc sportigazgatóval sem dolgoztam még – folytatta Zollner. – Vissza kell térni arra az útra, ami a Körmendet korábban a csúcsra juttatta, jó magyar játékosokat kinevelni, s bár minden tiszteletem a negyvenéves Ferencz Csabáé, rá már nem lehet a jövőt építeni. Megvannak az elképzeléseim a játékról, az is, milyen stílusban akarom játszatni a gárdát. Ki kell hozni a maximumot a játékosokból, még Jalen Moore-nak is jobban kell játszania, ez nem vicc! Kitűnően dobott a Falco ellen, de a védekezésben javulnia kell és kevesebb eladott labdával kosaraznia. Most legyőztük a szombathelyieket, de továbbra is éhesnek kell maradnunk a sikerre.”     

C.J. Kellyre műtét vár

A szombati összecsapáson a Körmend sérülést szenvedő amerikai játékosa, a kettes és hármas poszton szereplő Chris­topher James Kellyvel kapcsolatban vasárnap délután adott ki közleményt klubja.

Csapatunk amerikai játékosa a Falco elleni mérkőzés 27. percében sérült meg, egy védőlepattanó megszerzése után. Az azonnali, helyszíni ellátást követően további vizsgálatokra kórházba szállították, ahol az elsődleges diagnózis alapján Achilles-ín-szakadást állapítottak meg a jobb lábában. Várhatóan néhány napon belül megműtik a játékost, de hétfőn, a további vizsgálatok után pontosabb információk érkezhetnek a sérüléséről, és a további kezeléséről.” 

A 27 éves játékost két hete szerződtette a Körmend, azóta hat bajnokin átlagban 13 pontot szerzett 23 perc alatt. 

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K    

Relatív

  1. Szolnok

11

11

1047–831

1.000 

22 

  2. Szombathely

10

8

2

891–800

0.900 

18 

  3. Fehérvár

10

6

4

936–903

0.800 

16 

  4. Kaposvár

11

6

5

986967

0.773 

17 

  5. Honvéd

11

6

5

900878

0.773 

17 

  6. Debrecen

11

6

5

863–939

0.773 

17 

  7. Sopron

11

6

5

903904

0.773 

17 

  8. Paks

10

5

5

889–858

0.750 

15 

  9. Körmend

11

5

6

996–1023

0.727 

16 

10. Kecskemét

11

4

7

858–917

0.682 

15 

11. Zalaegerszeg

11

4

7

926–985

0.682 

15 

12. Oroszlány

10

3

7

819–852

0.650 

13 

13. Szeged

11

3

8

828–935

0.636 

14 

14. Pécs

11

2

9

896–946

0.591 

13 


 

 

Ezek is érdekelhetik