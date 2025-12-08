Matthias Zollner szenzációs visszatérése a körmendi kispadra

GYENGÉN KEZDTE a 2025–2026-os idényt a férfibajnokságban az Egis Körmend, amely a szlovén Teo Hojccal három vereséggel rajtolt. A szakember távozása után Kocsis Tamás vette át az együttest, amely nyert négy meccset a következő hét fordulóban, közben bejelentették, visszatér a kispadra Matthias Zollner. A német edző 2018 decemberétől másfél idényen át irányította a gárdát, amellyel bajnoki ezüstérmes lett 2019-ben. A 44 éves szakember később Székesfehérváron, majd Zalaegerszegen dolgozott, ahonnan 2025 május végén távozott. Körmendi visszatérése éppen a megyei vetélytárs, a Falco elleni szombati bajnokira esett, amit óriási meglepetésre együttese végig vezetve 99–79-re megnyert, többek közt a remeklő amerikai Jalen Moore 32 pontjával.

„Nem ünnepeltem, nem kaptunk érmet, mindössze nyertünk egy bajnokit – mondta a Nemzeti Sportnak Zollner, aki a szombatot megelőzően legutóbb 2020. március 11-én ült a piros-feketék kispadján. – Egy lépést tettünk előre, ennyi történt. Lehetett volna szebb és jobb is a visszatérésem, mert elképzelhető, hogy egy légióst elvesztettünk hosszú időre, egyelőre nem tudjuk, mi lesz C. J. Kellyvel. Tíz napja dolgozom a csapattal, amely érkezésemkor rossz mentális és fizikai állapotban volt. A Falco ellen nagy energiával játszottunk, ennek egy részét a közönségünktől kaptuk, magabiztosan, nagy önbizalommal kosaraztunk, míg védekezésben nagyjából azt kaptam vissza, amit elterveztünk. Harcoltunk, jól dobtunk, és ez elég volt a sikerhez.”

A második vereségüket elszenvedő sárga-feketék egyetlen pillanatig sem vezettek a találkozón, amelyen a hazaiak 57 százalékkal tripláztak (13/23) és 31–23-ra megnyerték a lepattanócsatát is.

„A klubnál sok változás történt, új a vezetőség, Zsebe Ferenc sportigazgatóval sem dolgoztam még – folytatta Zollner. – Vissza kell térni arra az útra, ami a Körmendet korábban a csúcsra juttatta, jó magyar játékosokat kinevelni, s bár minden tiszteletem a negyvenéves Ferencz Csabáé, rá már nem lehet a jövőt építeni. Megvannak az elképzeléseim a játékról, az is, milyen stílusban akarom játszatni a gárdát. Ki kell hozni a maximumot a játékosokból, még Jalen Moore-nak is jobban kell játszania, ez nem vicc! Kitűnően dobott a Falco ellen, de a védekezésben javulnia kell és kevesebb eladott labdával kosaraznia. Most legyőztük a szombathelyieket, de továbbra is éhesnek kell maradnunk a sikerre.”

C.J. Kellyre műtét vár A szombati összecsapáson a Körmend sérülést szenvedő amerikai játékosa, a kettes és hármas poszton szereplő Chris­topher James Kellyvel kapcsolatban vasárnap délután adott ki közleményt klubja. „Csapatunk amerikai játékosa a Falco elleni mérkőzés 27. percében sérült meg, egy védőlepattanó megszerzése után. Az azonnali, helyszíni ellátást követően további vizsgálatokra kórházba szállították, ahol az elsődleges diagnózis alapján Achilles-ín-szakadást állapítottak meg a jobb lábában. Várhatóan néhány napon belül megműtik a játékost, de hétfőn, a további vizsgálatok után pontosabb információk érkezhetnek a sérüléséről, és a további kezeléséről.” A 27 éves játékost két hete szerződtette a Körmend, azóta hat bajnokin átlagban 13 pontot szerzett 23 perc alatt.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 11 11 – 1047–831 1.000 22 2. Szombathely 10 8 2 891–800 0.900 18 3. Fehérvár 10 6 4 936–903 0.800 16 4. Kaposvár 11 6 5 986–967 0.773 17 5. Honvéd 11 6 5 900–878 0.773 17 6. Debrecen 11 6 5 863–939 0.773 17 7. Sopron 11 6 5 903–904 0.773 17 8. Paks 10 5 5 889–858 0.750 15 9. Körmend 11 5 6 996–1023 0.727 16 10. Kecskemét 11 4 7 858–917 0.682 15 11. Zalaegerszeg 11 4 7 926–985 0.682 15 12. Oroszlány 10 3 7 819–852 0.650 13 13. Szeged 11 3 8 828–935 0.636 14 14. Pécs 11 2 9 896–946 0.591 13



