Megújult a Hunbasket applikáció

A fejlesztés során a hunbasket.hu megújult arculatához igazodó design, a multiplatform technológia és a felhasználói élményt előtérbe helyező megoldások kerültek középpontba. Az applikáció iOS és Android rendszeren egyaránt elérhető, innen lehet letölteni.
Személyre szabott kosárlabda-élmény
A Hunbasket alkalmazásban minden szurkoló saját profilját alakíthatja ki: regisztráció után megadhatja kedvenc csapatait és játékosait, amelyek alapján az app személyre szabott értesítéseket kínál.
A push értesítések rendszere lehetővé teszi, hogy a felhasználók valós időben kapjanak információt a kiválasztott mérkőzésekről, eredményekről, negyedenkénti állásokról és a játékosok statisztikáiról. Az értesítések könnyen kezelhetők, bármikor ki- és bekapcsolhatók az alkalmazáson belül.
Minden adat, egy helyen
Az alkalmazás kizárólag a magyar felnőtt első- és másodosztályú bajnokságok adatait jeleníti meg. A sportágspecifikus tartalmak közé tartozik:
- a bajnoki mérkőzések listája,
- az élő meccsek külön sávban való kiemelése,
- részletes tabellák és ranglisták,
- csapat- és játékosprofilok a statisztikákkal együtt.
A mérkőzésoldalakon nemcsak a statisztikák érhetők el, hanem az edzők és játékosok nyilatkozatai, mérkőzésfotók, valamint videó-összefoglalók is – mindez a Hunbasket.hu felületének logikáját követve, annak vizuális stílusával összhangban.
Hírek, szavazások és tippversenyek – aktív szurkolói részvétel
A Hunbasket applikáció nem csupán információforrás, hanem interaktív közösségi platform is.
A hírek szekció a hunbasket.hu mintájára épül fel, a főoldalon kiemelt hírek doboza biztosítja a legfontosabb tartalmak gyors elérését. Új cikk megjelenésekor push üzenet figyelmezteti a felhasználót, a cikkek pedig képekkel és videókkal is kiegészülhetnek, valamint egyszerűen megoszthatók a közösségi médiában.
A szurkolók minden fordulóban szavazhatnak az adott bajnokság legjobb játékosára, a “Forduló legjobbja” szavazás keretében. Emellett a tippverseny funkció lehetőséget biztosít a mérkőzések győzteseire való tippelésre, elég csak rányomni a csapat címerére. A rendszer ráadásul bajnokságonként, havi és szezonális bontásban ranglistát is generál, fokozva a versengés élményét a szurkolók között. A szezon végén bajnokágonként a legjobb három értékes nyereményben részesül majd:
- 1. helyezett: Egész válogatott által dedikált mez
- 2. helyezett: Egész válogatott által dedikált labda
- 3. helyezett: 2 db jegy egy hazai válogatott meccsre
A játékszabályzat itt olvasható.
Videók és közvetítések – a kosárlabda mindenhol veled
Az applikációban elérhetők a mérkőzésösszefoglalók, míg a Hunbasket.tv almenüponton keresztül az élő közvetítésekhez is könnyen eljuthatnak a felhasználók.
A Hunbasket app emellett a márkához kapcsolódó szolgáltatások – mint a Fantasy League, webshop, jegyvásárlás és közösségi csatornák – elérését is biztosítja az alkalmazás főoldaláról, a központi menüből.
Technológia, dizájn és jövő
Az alkalmazás fejlesztésénél a legfontosabb cél az volt, hogy a magyar kosárlabdát egy modern, dinamikus és felhasználóközpontú digitális térbe emelje. Az intuitív, reszponzív felület minden kijelzőméreten letisztult és áttekinthető élményt nyújt, miközben a háttérben egy korszerű adatkezelési rendszer biztosítja a gyors és megbízható működést.
A fejlesztés jövőbeli irányaiban további szurkolói interakciók és játékos élményelemek is várhatók, amelyek tovább erősítik a magyar kosárlabda közösségi jelenlétét.
A Hunbasket applikáció új verziója nem pusztán frissítés, hanem teljes megújulás: egy olyan digitális platform, amely méltó módon képviseli a magyar kosárlabdát a 21. században. Az alkalmazás a sportág iránti szenvedélyt technológiai innovációval és vizuális igényességgel ötvözi, hogy minden szurkoló számára élményt jelentsen – akár a lelátón, akár otthon követi kedvenc csapatát.