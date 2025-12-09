Megújult a Hunbasket applikáció

Nemzeti Sportrádió

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége bemutatja a Hunbasket applikáció új generációját, amely a korábbi, 2017-ben fejlesztett verziót váltja. Az új alkalmazás célja, hogy korszerű, felhasználóbarát és vizuálisan is megújult platformon biztosítson naprakész kosárlabda-tartalmakat a szurkolók számára. (X)

A fejlesztés során a hunbasket.hu megújult arculatához igazodó design, a multiplatform technológia és a felhasználói élményt előtérbe helyező megoldások kerültek középpontba. Az applikáció iOS és Android rendszeren egyaránt elérhető, innen lehet letölteni.

Személyre szabott kosárlabda-élmény

A Hunbasket alkalmazásban minden szurkoló saját profilját alakíthatja ki: regisztráció után megadhatja kedvenc csapatait és játékosait, amelyek alapján az app személyre szabott értesítéseket kínál.

A push értesítések rendszere lehetővé teszi, hogy a felhasználók valós időben kapjanak információt a kiválasztott mérkőzésekről, eredményekről, negyedenkénti állásokról és a játékosok statisztikáiról. Az értesítések könnyen kezelhetők, bármikor ki- és bekapcsolhatók az alkalmazáson belül.

Aho Nina

Minden adat, egy helyen

Az alkalmazás kizárólag a magyar felnőtt első- és másodosztályú bajnokságok adatait jeleníti meg. A sportágspecifikus tartalmak közé tartozik:

  • a bajnoki mérkőzések listája,
  • az élő meccsek külön sávban való kiemelése,
  • részletes tabellák és ranglisták,
  • csapat- és játékosprofilok a statisztikákkal együtt.

A mérkőzésoldalakon nemcsak a statisztikák érhetők el, hanem az edzők és játékosok nyilatkozatai, mérkőzésfotók, valamint videó-összefoglalók is – mindez a Hunbasket.hu felületének logikáját követve, annak vizuális stílusával összhangban.

Hírek, szavazások és tippversenyek – aktív szurkolói részvétel

A Hunbasket applikáció nem csupán információforrás, hanem interaktív közösségi platform is.
A hírek szekció a hunbasket.hu mintájára épül fel, a főoldalon kiemelt hírek doboza biztosítja a legfontosabb tartalmak gyors elérését. Új cikk megjelenésekor push üzenet figyelmezteti a felhasználót, a cikkek pedig képekkel és videókkal is kiegészülhetnek, valamint egyszerűen megoszthatók a közösségi médiában.

A szurkolók minden fordulóban szavazhatnak az adott bajnokság legjobb játékosára, a “Forduló legjobbja” szavazás keretében. Emellett a tippverseny funkció lehetőséget biztosít a mérkőzések győzteseire való tippelésre, elég csak rányomni a csapat címerére.  A rendszer ráadásul bajnokságonként, havi és szezonális bontásban ranglistát is generál, fokozva a versengés élményét a szurkolók között. A szezon végén bajnokágonként a legjobb három értékes nyereményben részesül majd:

  • 1. helyezett: Egész válogatott által dedikált mez
  • 2. helyezett: Egész válogatott által dedikált labda
  • 3. helyezett: 2 db jegy egy hazai válogatott meccsre

A játékszabályzat itt olvasható.

Videók és közvetítések – a kosárlabda mindenhol veled

Az applikációban elérhetők a mérkőzésösszefoglalók, míg a Hunbasket.tv almenüponton keresztül az élő közvetítésekhez is könnyen eljuthatnak a felhasználók.

A Hunbasket app emellett a márkához kapcsolódó szolgáltatások – mint a Fantasy League, webshop, jegyvásárlás és közösségi csatornák – elérését is biztosítja az alkalmazás főoldaláról, a központi menüből.

Technológia, dizájn és jövő

Az alkalmazás fejlesztésénél a legfontosabb cél az volt, hogy a magyar kosárlabdát egy modern, dinamikus és felhasználóközpontú digitális térbe emelje. Az intuitív, reszponzív felület minden kijelzőméreten letisztult és áttekinthető élményt nyújt, miközben a háttérben egy korszerű adatkezelési rendszer biztosítja a gyors és megbízható működést.

A fejlesztés jövőbeli irányaiban további szurkolói interakciók és játékos élményelemek is várhatók, amelyek tovább erősítik a magyar kosárlabda közösségi jelenlétét.

A Hunbasket applikáció új verziója nem pusztán frissítés, hanem teljes megújulás: egy olyan digitális platform, amely méltó módon képviseli a magyar kosárlabdát a 21. században. Az alkalmazás a sportág iránti szenvedélyt technológiai innovációval és vizuális igényességgel ötvözi, hogy minden szurkoló számára élményt jelentsen – akár a lelátón, akár otthon követi kedvenc csapatát.

Széki-Barnai Judit

 

 

