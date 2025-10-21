Nemzeti Sportrádió

Női kosár: a Sopron Basket edzője lett a szlovén kapitány

Vágólapra másolva!
2025.10.21. 15:37
null
Gáspár Dávid (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
szlovén női kosárlabda-válogatott Sopron Basket Gáspár Dávid
Gáspár Dávid, a magyar bajnok Sopron Basket vezetőedzője lett a szlovén női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője irányítja a jövőben a szlovén női kosárlabda-válogatottat – jelentette be honlapján a nyugat-magyarországi klub. A soproniak portálja kiemelte, hogy a szakvezető két megbízatását párhuzamosan látja el.

A 43 éves szakember 2019 óta irányítja a soproni csapatot, és májusban kétéves szerződéshosszabbítást írt alá. Vezetésével a zöld-sárgák négy bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyertek, 2022-ben Euroliga-győztesek lettek.

 

szlovén női kosárlabda-válogatott Sopron Basket Gáspár Dávid
Legfrissebb hírek

A harmadik negyedben elúszott a DVTK esélye a győzelemre a női kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.16. 21:45

Súlyos hazai vereséggel rajtolt a Sopron a női kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.10.08. 19:34

Kosárlabda: Sinka-Pálinkás Szofi bombaformában kezdett az NB I-ben

Utánpótlássport
2025.10.02. 19:32

Női kosár NB I: nyert a Sopron és a DVTK, öt csapat maradt hibátlan a 2. forduló után

Kosárlabda
2025.10.01. 20:17

Női kosárlabda NB I: jó esélye van visszajutni  a csúcsra a DVTK-nak

Kosárlabda
2025.09.27. 09:11

A Sopron Basket kikapott az Euroliga címvédőjétől felkészülési meccsen

Kosárlabda
2025.09.23. 21:12

Kosárlabda: Ocsenás Móna új fejezetet nyitott a karrierjében Sopronban

Utánpótlássport
2025.09.10. 19:29

Kanadai kosarassal erősített a Sopron

Kosárlabda
2025.09.10. 14:50
Ezek is érdekelhetik