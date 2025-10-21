Női kosár: a Sopron Basket edzője lett a szlovén kapitány

Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője irányítja a jövőben a szlovén női kosárlabda-válogatottat – jelentette be honlapján a nyugat-magyarországi klub. A soproniak portálja kiemelte, hogy a szakvezető két megbízatását párhuzamosan látja el.

A 43 éves szakember 2019 óta irányítja a soproni csapatot, és májusban kétéves szerződéshosszabbítást írt alá. Vezetésével a zöld-sárgák négy bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyertek, 2022-ben Euroliga-győztesek lettek.