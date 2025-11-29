Nemzeti Sportrádió

Továbbra is hibátlan a Sopron és a Pécs is a női kosárlabda NB I-ben

2025.11.29. 20:49
Még mindig veretlen a Sopron (Fotó: sopronbasket.hu)
A női kosárlabda NB I 9. fordulójában veretlen maradt a Pécs és a Győr, míg megszerezte első győzelmét a Cegléd.

Az NKA Universitas Pécs és az UNI Győr is 62 pontot dobott a női kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján, ám előbbinek ez elegendő volt a győzelemhez, utóbbinak nem.

A baranyaiak hazai pályán 62-46-ra nyertek a forduló előtt hozzájuk hasonlóan veretlen Diósgyőr ellen. Julia Susanne Reisingerová húsz pontot dobott a pécsieknél, a túloldalon senki nem érte el a tíz pontot. A címvédő és ugyancsak veretlen Sopron 89–62-re nyert Győrben, Papp Klaudia 19 ponttal járult hozzá a sikerhez, a hazaiaknál Dubei Debóra 18, Nagy Dóra 16 pontig jutott.

A Cegléd házigazdaként 72–71-re legyőzte a Szigetszentmiklóst, ezzel megszerezte első győzelmét. Mivel a két nyeretlen csapat találkozott egymással, biztos volt, hogy a kilencedik fordulót követően már csak egyikük áll pont nélkül. Keiunna Chantale Walker harminc ponttal járult hozzá a ceglédiek sikeréhez, a túloldalon Tenyér Zsófia volt a legeredményesebb 21 ponttal. A Dávid Kornél KA 91–62-re kikapott Szekszárdon, a székesfehérvári csapat pontjainak csaknem a felét – harmincat – Kirsten Deans dobta.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
UNI GYŐR–SOPRON BASKET 62–89 (11–20, 14–28, 15–20, 22–21)
Győr, 150 néző. V: Goda, Győrfy, Téczely.
GYŐR: RUFF-NAGY 16/6, DUBEI 18/3, Zsebe-Weninger 7, Lép 8, Ács. Csere: Rozmán 3/3, Katona B., Baffy 8/6, Bánszegi 2, Szelcova. Edző: Fűzy-Antolovics Adél
SOPRON: PAPP K. 19/6, Friskovec 9/3, Sinka-Pálinkás 5/3, BROOKS 12, Wallack 8/3. Csere: Laczkó 7/3, Jevtovics 5, BÖRÖNDY 11, SITKU 11/3, Völgyi 2. Edző: Gáspár Dávid
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–9. 6. p.: 3–17. 14. p.: 19–26. 18. p.: 21–40. 21. p.: 25–50. 26. p.: 29–60. 28. p.: 34–66. 34. p.: 46–74. 37. p.: 52–83
MESTERMÉRLEG
Fűzy-Antolovics Adél: – Négy hete sérülések és betegségek hátráltatják a munkánkat, némi túlzással három a három ellen többre lettünk volna képesek. Teljesen más célokért küzd a két csapat, részünkről a küzdelem rendben volt, csapatunk még tanuló fázisban van.
Gáspár Dávid: – Fontos győzelmet arattunk nagy különbséggel. Jó tempót diktált a csapat, végrehajtotta a taktikának azt a részét, amellyel megakadályozta a Győr támadásait. Sok mindenben kell még fejlődnünk, de sok pozitívumot is láttam.

NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm 62–46 (11–11, 14–9, 20–20, 17–6)
TARR KSC Szekszárd–Dávid Kornél KA 91–62 (20–18, 39–13, 18–20, 14–11)
Vasas Akadémia–Csata TKK 73–82 (17–14, 22–29, 24–22, 10–17)
VBW CEKK Cegléd–BKG-Prima Szigetszentmiklós 72–71 (19–15, 13–15, 20–28, 20–13)
TFSE–ELTE BEAC Újbuda (30–10, 11–14, 12–16, 

Részletes jegyzőkönyv később.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

1. Sopron

9

9

831–522

1.000 

18 

2. Pécs

9

9

765–498

1.000 

18 

3. DVTK

9

8

1

721–498

0.944 

17 

4. Szekszárd

9

6

3

682–606

0.833 

15 

5. TFSE

9

6

3

666–622

0.833 

15 

6. BEAC

9

4

5

541–649

0.722 

13 

7. Csata

9

3

6

619–629

0.667 

12 

8. Győr

9

3

6

654–692

0.667 

12 

9. Vasas

9

3

6

563–688

0.667 

12 

10. Székesfehérvár

9

2

7

658–867

0.611 

11 

11. Cegléd

9

1

8

511–682

0.556 

10 

12. Szigetszentmiklós

9

9

535–793

0.500 

 

