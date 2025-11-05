Női kosár Euroliga: fél lábbal a következő körben a DVTK

A levegő ugyan nem vibrált, a feszültség azért érezhető volt szerda este a DVTK Arénában, ahol a görög Olympiakosz vendégeskedett a női elit sorozat csoportkörének 5. fordulójában. Bár Lelik Rékáék mosolyogva melegítettek, a legtöbben átszellemülten, koncentrálva várták a feldobást a harmadik, még továbbjutást érő helyről döntő kulcsfontosságú mérkőzésen.

A török Fenerbahce és a spanyol Valencia már kiharcolta a kvalifikációt, mögöttük a harmadik pozícióért ez a két csapat küzdött: mivel Athénban 12 ponttal a görögök győztek, az utolsó fordulóban pedig a papírforma alapján mindkét együttes kikap (a borsodi együttes a Valenciával, az Olympiakosz a Fenerrel odahaza játszik), a miskolci összecsapás döntő fontosságú lett. A sorozatban még nyeretlen hazaiaknál Monika Grigalauskyte jobb kezében a hüvelykujj melletti szalag elszakadt, meg is kellett műteni a litván centert, aki óvatos becslések alapján is csak januárban állhat újra játékba. A WNBA-döntőben is érdekelt Kathryn Westbeldre így a szokásosnál is nagyobb teher hárult, a csapathoz mindössze néhány hete csatlakozó amerikai a második próbálkozásából be is talált, ezzel megszerezve a Diósgyőr első pontjait a második percben, majd egy perccel később egy triplát is bevágott.

Az első kilenc hazai pontból hetet Westbeld szerzett, miközben gyors befejezésekre törekedett a DVTK, de az eladott labdák és a gyenge távoli dobószázalék (1/7) miatt mindössze kétpontos előnyt tudott szerezni tíz perc után. Gyors egymásutánban öt pont érkezett Miklós Melindától, majd hektikus, komikus és bosszantó egy perc következett: két-két eladott labda a csapatoktól, gyermeteg hibákkal tarkítva. Már tényleg feszült volt a légkör a parketten, ahol lassan, de növelte előnyét a DVTK, s felpörgött. Westbeld 18 pontnál járt a nagyszünetben, amelyre tízpontos vezetésnél vonulhattak a fehér mezesek.

Fordulás után is agresszívan, keményen harcolt a görög csapat, fel is kapaszkodott egy pontra. Brusztolt a DVTK, s újra meglépett ellenfelétől. Az utolsó negyed nyolcpontos diósgyőri előnyről indult, s a 33. percben az amerikai Bella Smuda kosarával elérte a célt: 13 ponttal vezetett. Tombolt a közönség, énekelt a B-közép, átcsapott fiesztába az addigi görcsös hangulat, főleg amikor Smuda blokkolta Ivana Jakubcovát. Négy percig nem tudott pontot dobni a görög csapat, a Diósgyőr pedig bőven megszerezte a hőn áhított különbségű győzelmet, és fél lábbal ott van a 2. csoportkörben.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ

C-csoport

DVTK Hun-Therm–Olympiakosz Pireusz (görög) 87–63 (21–19, 23–16, 17–18, 26–10)

Jegyzőkönyv később!