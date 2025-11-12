Kosárlabda: szintet léptek a fiatalok a női NB I/A-csoportban

1. RÁTKAI ESZTER (2006-OS SZÜLETÉSŰ, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Az előző évadban jókora szintet lépett és a pécsiek egyik húzóemberévé vált a 18 éves Rátkai Eszter, aki a nyáron aztán az U19-es vb-n és az U20-as Eb-n is letette a névjegyét. Majd az irányítóreménység a remek formáját az új klubszezonra is átmentette, ráadásul több statisztikai mutatóban még jelentősen javulnia is sikerült. A meccsenkénti pontátlagát 7,4-ről 9,8-ra emelte, illetve a gólpasszok terén is előrelépett 3,9-ről 5,3-ra.

A asszsisztokban fiatal kora ellenére csapata legjobbja, sőt az előkelő negyedik helyen áll a felnőttélvonal teljes mezőnyében.

A rendkívül hasznos játékával Rátkai is oroszlánrészt vállal a veretlenül menetelő, a tabella második helyén álló és a bajnoki címre pályázó Pécs sikereiben. A teljesítményét látva egyáltalán nem meglepő, hogy

Völgyi Péter szövetségi kapitány már a felnőttválogatottba is meghívta a novemberi összetartásra.

2. SINKA-PÁLINKÁS SZOFI (2007, SOPRON BASKET)

Ahogyan Rátkaitól már számíthattunk a jó produkcióra, addig ez Sinka-Pálinkás Szofi esetében korántsem volt ilyen magától értetődő. A soproniak 18 esztendős bedobója nagyot „robbantott” erre a szezonra, és az első néhány fordulóban rendületlenül szórta a pontokat, azon belül is főleg a hármasokat. A nyáron az U18-as válogatottat Európa-bajnoki kilencedik helyhez segítő reménység 17,3 pontot átlagolt az első négy meccsen, ezzel

az első osztály legeredményesebb utánpótláskorú játékosává lépett elő.

A Dávid Kornél Akadémia ellen például 25 pontot, közte hét triplát süllyesztett el, s ennek köszönhetően a forduló válogatottjába is bekerült az NB I/A-csoportban. Sinka-Pálinkás ebben az évadban már az Euroligában is debütált, és a Galatasaray ellen az első pontjait is megszerezte a legrangosabb európai kupasorozatban.

3. JOSEPOVITS KINGA (2008, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Listánk legfiatalabb szereplője a 17 esztendős, tehét még juniorkorú Josepovits Kinga, aki szintén a Pécset erősíti, és

szemmel láthatóan nagyot lépett előre a korábbiakhoz képest.

Bár még csak a második felnőttidényét tapossa, már igencsak otthonosan mozog a profi közegben. A 197 centis center a pontátlagát jóformán megduplázta (5,4-ről 10-re emelte), s emellett meccsenként 5,4 lepattanót is beletesz a közösbe; mezőnyből a dobóhatékonysága pedig egyenesen kiemelkedő a 63 százalékával. Így nem csoda, hogy Rátkai mellett

utánpótláskorúként Josepovits is bekerült a nagyválogatott mostani keretébe.

4. FÁRBÁS ELIZA (2006, ELTE BEAC ÚJBUDA)

A negyedik helyet nálunk az U20-as válogatott Fárbás Eliza érdemelte ki, aki úgy tűnik, a nyári klubváltása után a fővárosban egyre inkább ki tudja bontakoztatni a tehetségét. A 19 éves magasember a rájátszásba jutásért küzdő újbudaiaknak azonnal fontos láncszemévé nőtte ki magát: 5,4 pontot, 6,7 lepattanót, 1,6 szerzett labdát és 1,3 blokkot jegyez találkozónként, és a 13,7-es teljesítményindexével csapata második leghatékonyabb játékosa.

5. SZÜCS GRÉTA (2006, TARR KSC SZEKSZÁRD)

Szintén jó évadot produkál eddig Szücs Gréta is a Szekszárd színeiben. A nyári U19-es vb-n mutatott ígéretes formája után immár a hazai élvonalban, illetve az Európa-kupában is sikerül mind jobb teljesítményt nyújtania. Az elmúlt négy fordulóban 10 pont fölött átlagolt a magyar bajnokságban. Továbbá mindössze 19 esztedősen

a liga jelenlegi legjobbja a mérkőzésenkénti 2,1 blokkjával.

(Kiemelt képen balról: Rátkai Eszter, Sinka-Pálinkás Szofi és Josepovits Kinga Forrás: NKA Universitas Pécs és Sopron Basket)