Szoboszlai Dominik: Mindenki kérdezze meg magától otthon, mindent megtett-e, amit tudott

2025.12.06. 22:34
Szoboszlai Dominik beszélt a Liverpool újabb botlásáról (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a címvédő Liverpool a Leeds United otthonában lépett pályára az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában. A gól nélküli első félidő után hat találat esett, és úgy tűnt, Szoboszlai Dominik győztes gólt szerez, ám a hazaiak a ráadás során kiegyenlítettek (3–3). A meccset követően a klubhonlapnak értékelt a magyar válogatott csapatkapitánya.

 

„Nem tudom, mi történt kettő nulla után. Szerintem elhittük, hogy ez a mérkőzés már zsebben van. A tizenegyes visszahozta a Leedset a meccsbe, náluk volt a momentum, de vissza tudtunk jönni, újra megszereztük a vezetést, jól reagáltunk. Aztán jött egy pontrúgás, amiből gólt kaptunk ismét...” – kezdte értékelését Szoboszlai Dominik, aki másodszor volt eredményes ebben a Premier Leaugue-idényben, s megint csapata egyik legjobbja volt.  

„Meg akartuk nyerni ezt a meccset kettő kettő után is, megmutattuk, hogy mentálisan erősek vagyunk, szereztünk még egy gólt, de a végeredmény... nem lehet rá mit mondani. Ami az öltözőben történik, az ott is marad, nem tartozik mindenkire. Kezelnünk kell ezt a helyzetet, megoldást kell találnunk. Mindig jön az újabb lehetőség erre, kedden ismét Bajnokok Ligája-meccset játszunk, aztán hétvégén bajnoki, nincs idő keseregni, de magunkba kell néznünk. Mindenki kérdezze meg magától otthon, mindent megtett-e, amit tudott. Amennyiben a válasz igen, csak tovább kell haladnunk az utunkon és az eredmények jönni fognak” – folytatta a magyar válogatott csapatkapitánya. 

„Az előző idényben bajnokok voltunk, most azt sem tudom, hányadik helyen állunk. Mindenkinek felelősséget kell vállalnia, nem csak az idősebb játékosoknak, vagy azoknak, akik régebb óta itt játszanak. Mindenki menjen és mutassa meg, hogy kész küzdeni ezért a címerért” – üzent társainak Szoboszlai. 

 ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
Leeds United–Liverpool FC 3–3 (0–0)
Leeds, Elland Road, 36 842 néző. Vezette: A. Taylor
Leeds: Perri – Rodon, Bijol (Aaronson, 65.), Struijk – Bogle (Bornauw, 90+3.), Stach, Ampadu (Piroe, 87.), Gruev (Tanaka, 65.), G. Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor (Gnonto, 65.). Menedzser: Daniel Farke
Liverpool: Alisson – Bradley (Gomez, 68.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, Wirtz (A. Mac Allister, 68.), Gakpo (Endo, 83.) – Ekitiké (Isak, 83.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Calvert-Lewin (73. – 11-esből), Stach (75.), Tanaka (90+6.), ill. Ekitiké (48., 50.), Szoboszlai (80.)

 

 

Ezek is érdekelhetik