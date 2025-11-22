Százszázalékos maradt a Sopron és a DVTK a női kosárlabda NB I-ben

A soproniak 14–2-vel kezdtek a vendég TFSE ellen, amely csak a második negyedben tudott komolyabb ellenállást kifejteni. A meccs legjobbja a hazaiakat erősítő, 15 pontos Zala Friskovec lett, aki a szlovén válogatottban is - az ott szövetségi kapitányként dolgozó - Gáspár Dávid vezetőedző irányítása alatt játszik.

A szintén euroligás diósgyőri együttes könnyedén verte az Európa Kupában szereplő Szekszárdot, és ugyancsak 8/0-ra javította mutatóját. A miskolciak legjobbja a nyáron éppen Szekszárdról érkezett amerikai Kathryn Westbeld lett 19 ponttal.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

DVTK HUNTHERM–TARR KSC SZEKSZÁRD 76–49 (19–16, 23–13, 17–11, 17–9)

Miskolc, 1500 néző. V: Makrai, Söjtöry, Gruber

DVTK: Aho N. 6, Aho T. 4, Takács B. 12, WESTBELD 19/12, Ginzo 7. Csere: SMUDA 12, TOMAN P. 10/3, Miklós M. 6/3, Poczkodi, Váraljai. Edző: Völgyi Péter

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 16/9, Dombai 11/3, Holcz 8/3, Karlen 4, Szücs G. 2. Csere: Gakdeng 8, Theodoreán, Nyári. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–2. 5. p.: 7–8. 7. p.: 14–8. 8. p.: 19–11. 13. p.: 23–19. 14. p.: 27–19. 16. p.: 28–23. 18. p.: 34–24. 19. p.: 41–24. 22. p.: 42–34. 25. p.: 49–34. 27. p.: 55–34. 29. p.: 57–34. 31. p.: 62–41. 36. p.: 67–43. 38. p.: 70–47

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Három meghatározó játékosunk hiányzott, ennek tükrében az eredmény különösen értékes. Ahogy az is, hogy mindössze tíz eladott labdánk volt, illetve hogy huszonegy asszisztunk is összejött a mérkőzésen, ez azt mutatja, hogy csapatként jól dolgoztunk. Bemutatkozott egy fiatal játékosunk is, Váraljai Viola, ami szintén örömteli.

Magyar Bianka: – Nagyon csalódott vagyok, mintha nem is készültünk volna erre a meccsre, pedig volt időnk rá. Sajnos nem voltak meg a játékkapcsolatok, huszonhat labdát eladtunk, egy támadásunk sem futott végig úgy, ahogy szerettük volna, nem voltunk képesek tudatos kosárlabdát játszani. Sok üres ziccert kaptunk a meccs elején, és sok üres hárompontost is.

UNI GYŐR–VBW CEKK CEGLÉD 85–68 (21–14, 19–16, 24–17, 21–21)

Győr, 100 néző. V: Popgyákunik, Kapusi, Szőts

GYŐR: RUFF-NAGY 13/3, ZSEBE-WENINGER 13/3, Gálos, DUBEI 22/6, JELENC 13/6. Csere: Rozmán 1, Szelcova 12/6, Lép 4, Katona B. 7/3, Ács. Edző: Fűzy-Antolovics Adél

CEGLÉD: VALLADAY 16/6, FARKAS P. 17/12, Albert 7/3, Popovics 2, SZÉKI-BARNAI 14. Csere: Szoboszlai, Zsámár 3/3, Király 3/3, Szerelem-Kobolák 6, Kaid, Viszmeg. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 4. perc: 15–7. 8. p.: 17–11. 15. p.: 27–23. 18. p.: 38–30. 25. p.: 48–39. 27. p.: 55–40. 31. p.: 67–47. 35. p.: 67–57. 38. p.: 77–61

MESTERMÉRLEG

Fűzy-Antolovics Adél: – Mentalitásban láthatóan fejlődött a csapat, végig szépen küzdöttek a lányok. A jövőre nézve a megtorpanások kiküszöbölése a fő feladatunk.

Földi Attila: – Bár a játékunk többé-kevésbé elfogadható, továbbra is puhán védekezünk, támadásainkban sok a pontatlanság, és nem tudjuk megbüntetni az ellenfél hibáit.

SOPRON BASKET–TFSE 90–72 (32–12, 17–26, 21–11, 20–23)

Sopron, 600 néző. V: Győrffy P., Rácz, Nepp

SOPRON: PAPP 12/3, FRISKOVEC 15/3, Sinka-Pálinkás 6/6, BROOKS 12, WALLACK 13. Csere: Laczkó 11/3, Jevtovics 8, Böröndy 6, Sitku 4, Völgyi 3/3. Edző: Gáspár Dávid

TFSE: DÚL T. 13/3, Bernáth 6, Donarski 12/6, TÓTH F. 15/3, Kádár 4. Csere: Mányoky 4, Gábor 1, RYAN 9, Vígh 8/6, Takács D., Bacsó. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–2. 8. p.: 26–7. 12. p.: 34–18. 15. p.: 37–23. 19. p.: 46–30. 22. p.: 53–38. 25. p.: 62–42. 28. p.: 68–45. 32. p.: 72–53. 35. p.: 76–57. 38. p.: 83–65.

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Az első és a harmadik negyed értékelhető, azokkal elégedett vagyok. Hiányzott a gyilkos ösztön, hogy húszpontos vezetésnél tovább vigyük a lendületet és domináljunk. Jól játszott ellenfelünk, de akkor sem lehet ilyen visszaesést produkálni. Oda kell figyelni erre majd, amikor idegenben leszünk nála és a következő ellenfeleinkkel szemben is.

Hegedűs Péter: – A páratlan negyedekben mutatott kapkodás, a fókusz hiánya volt a legalapvetőbb problémánk. Ha így kezdesz egy mérkőzést és a harmadik negyedet is, akkor sok energiát emészt fel az eredmény után szaladás. Természetesen látjuk, milyen kvalitású játékosok alkotják a Sopront, így ez nem egyszerű feladat.

ELTE BEAC ÚJBUDA–CSATA TKK 60–58 (13–15, 14–12, 9–19, 24–12)

Gabányi-sportcsarnok, 250 néző. V: Rózsavölgyi, Pozsonyi, Sörlei

BEAC: M. MOORE 18/6, Varga S. 7/3, DRAHOS 15/3, FÁRBÁS 2, Ozola 3. Csere: Dobó 2, Dinnyés 2, Swint 4, Koch 3/3, Szauter, Vég-Dudás 4. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

CSATA: J. WALKER 21, Tózer-Nemes 2, Rimdal 5/3, Varga-Aradi 4, Z. WILLIAMS 9. Csere: Biczó 2, Boricsics 7, Hegedűs J. 4, Vári 4. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–10. 8. p.: 9–14. 13. p.: 20–17. 18. p.: 27–25. 23. p.: 30–34. 26. p.: 32–41. 29. p.: 36–46. 33. p.: 45–50. 38. p.: 54–54

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Olyan mérkőzés volt, amelyen bármelyik csapat nyerhetett volna. Úgy érzem, megérdemeltük a győzelmet. Azokat a feladatokat, amelyekre kértük a lányokat a felkészülés során, olyan szinten teljesítették, amit még nem tapasztaltunk eddig az évadban. Szeretném, ha ezt a formát át tudnánk tartani úgy december 21-ig.

Tursics Krisztián: – Tanulságos mérkőzés volt. Az első félidő kiegyenlített volt, a harmadik negyedben jó ritmusban játszottunk, és nagyobb előnyt alakítottunk ki. Utána jöttek az ellenféltől bravúros dobások, és mi ahelyett, hogy eldöntöttük volna a meccset a negyedik negyed elején, visszaengedtük a BEAC-ot a mérkőzésbe, és esélyt adtunk neki a győzelemre. Felelősségvállalásban és egyéni védekezésben nagyon sok hibát követtünk el, ezen egyeseknek alaposan el kell gondolkodniuk.

DÁVID KORNÉL KA–BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS 103–86 (30–24, 20–21, 30–20, 23–21)

Székesfehérvár, 150 néző V: Földesi Á., Németh P., Csák

DKKA: DEANS 47/12, SIMMONS 17, Raffay 3, Laufer 6, Ehmann 4. Csere: Salamon 3/3, DÁVID M. 9/3, Küllős, Szűcs L. 8/6, Madár K. 6/6. Edző: Gáll Tamás

SZIGETSZENTMIKLÓS: Tenyér 7, Kiss L. 6/6, THURMAN 26/3, Vincze N., SAKEVICIUTE 27/3. Csere: Zsámár L. 9/9, Szeitl 8/6, Csoma 3/3, Szűcs B., Szabó-Kiss, Kékesi. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–9. 5. p.: 9–15. 8. p.: 21–22. 12. p.: 32–30. 15. p.: 42–32. 18. p.: 43–37. 22. p.: 52–45. 25. p.: 63–52. 28. p.: 75–54. 32. p.: 82–67. 35. p.: 89–70. 38. p.: 98–82. Kipontozódott: Laufer (33. p.), Zsámár L. (34. p.), Tenyér (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Gáll Tamás: – Nem volt annyira könnyű, mint amennyire látszik. Egyrészt az ígéretemet betartottuk, mert azt mondtam a mérkőzés előtt, hogy megduplázzuk a győzelmeink számát. Örömteli volt, hogy tizenhat támadólepattanót szedtünk, illetve végre a szerzett-eladott labdák aránya felénk hajlott. Nem szabad elfeledkezni Kirsten Deans produkciójáról, ez az ő mérkőzése volt! A Szigetszentmiklós jó küzdött, többször visszajött a meccsbe.

Horváth Richárd: – Teljes mértékben megérdemelte a győzelmet a DKKA, a vereség ellenére sok pozitívumot láttam a csapatom játékában. Elsősorban mentálisan kell javulnunk, hogy elhiggyük, tudunk nyerni.