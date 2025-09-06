Kiszli Vanda ezüst-, Sellyei Csanád bronzérmes a győri vb-n

Bragato Giada kenu egyesben szerzett aranyérmét követően, a délutáni programban a női (25.5 km) és férfi (29.2 km) kajakosok, valamint a férfi kenusok (21.8 km) rajtoltak el az Aranyparton.

Előbbi versenyszámban a sportág örökös bajnokáért, a kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli Vandáért, valamint az idei Eb-n harmadik Csépe Pannáért szoríthattunk. Kiszli Vanda rögtön az elején az élre állt, öten eveztek elöl. A svéd klasszissal, a címvédő Melina Anderssonnal egyre inkább elszakadtak a mezőnytől, miközben Csépe Panna szépen előzgette az addig előtte haladókat. Mindvégig nagyon közel volt egymáshoz Kiszli és Andersson, a táv többségében a svéd vezetett, egy körrel a vége előtt nagyobb csapásszámra kapcsolt a magyar, de nem tudott elszakadni Anderssontól. Sőt, a hajrára a vetélytárs átvette az irányítást, az utolsó futószakasz végére bő egy hajóhossznyi előnnyel ülhetett vissza, s Kiszli hiába tett meg mindent az utolsó háromszáz méteren, hátrányát már nem tudta ledolgozni, rövid körön szerzett bronzérme után ezúttal ezüstérmet szerzett. Csépe Panna végül hatodikként végzett.

„Nagyon elégedett vagyok, most is száz százalékot sikerült nyújtanom, szerencsére egy helyet sikerült előrelépnem a csütörtöki eredényemhez képest. Nagyon jót versenyeztem Melinával, aki a legnagyobb ellenfél, és a legerősebb a mezőnyben. Fiatalabb nálam, valószínűleg motiváltabb és fizaikailag is jobban van. Harmincegy évesen vicces, hogy azt mondom, öregszem, de tényleg. Jönnek a fiatalok, éhesek a sikerre, és meg is értem őket, én is ilyen voltam. Idén mindegyik versenyen kikaptam Melinától, örülök, hogy most jobban meg tudtam szorongatni. A közönségnek rengeteget köszönhetek, hatalmas erőt adtak. Már rég volt ennyire jó versenyem mentálisan, úgyhogy tényleg nagyon elégedett vagyok” – fogalmazott Kiszli Vanda a futam után.

Férfi kajakban (29.2 km) a szám négyszeres világbajnoka, a kétszeres címvédő dán Mads Pedersen már az elején megmutatta, miért ő a szakág legjobbja: három kör alatt bő kétszáz métert vert a mögötte haladó bolyra, amelyben az ötezes méteren világ- és Európa-bajnok Noé Bálint, valamint Sellyei Csanád is haladt. Noé leszakadt, Sellyei viszont harcban maradt az éremért! A hatodik kör közepétől a két dél-afrikaival, Nicolas Nottennel és Andrew James Birkettel küzdött. Próbált összedolgozni a két dél-afrikai, és Sellyeinek az sem jött jól, hogy visszazárkózott rájuk a francia Jeremy Candy. Az utolsó futást követően Sellyei a harmadik helyen szállt hajóba, mögötte Candy és Notten is vízbe borult, így nem volt kérdés a dobogó! Sellyei Csanád bronzérmet szerzett, Magyarország legutóbb 2018-ban örülhetett éremnek ebben a számban, akkor Boros Adrián a harmadik helyen végzett.

„Ki merem jelenteni, ha valami, akkor ez életem versenye volt! – mondta fülig érő mosollyal Sellyei Csanád. – Magamon felül teljesítettem. Az volt a terv, hogy túléljem az első szakaszt, tudtam, hogy villámkezűek ezek a srácok, életem rajtjára volt szükség, hogy velük maradjak, ezt abszolváltam, nagyon büszke vagyok rá. Utána próbáltam a többiekkel maradni, ami meg a végén történt: nagyon sokszor végignézem még, hogy elhiggyem. Életem futását kellett megvalósítani, nem tudom, hogy csináltam, csak becsuktam a szemem, és mentem. A váciak semmitől sem félnek, senkitől nem ijedenek meg, ez a véremben van, ha kell, a kaszák közé is beugrom. Nem lehet szavakba önteni, amit érzek, hihetetlenül boldog vagyok!”

Férfi kenuban Pluzsik Mihály és Laczó Dániel képviselte a magyar színeket. Pluzsiknak ment jobban, a tizedik hely környékéről megindult, s fél távnál már a hatodik pozícióban haladt. A negyedik körben még egy pozíciót javított, az orosz Roman Erlinyekov megelőzésével. Feljebb azonban nem tudott kapaszkodni, a nagyjából száz méteres különbség a végéig megmaradt a spanyol Manuel Antonio Camposszal szemben, Pluzsik Mihály tehát az ötödik helyen végzett a világbajnokságon. Laczó Dániel tizenketteddikként ért célba.

MARATONI KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, GYŐR

Kajak

Férfi K–1 (29.2 km). Világbajnok: Mads Pedersen (Dánia) 1:58:42.14 óra, 2. Andrew James Birkett (Dél-Afrika) 2:00:19.78, 3. SELLYEI CSANÁD (MAGYARORSZÁG) 2:00:21.02, ...10. Noé Bálint 2:01:45.59

Női K–1 (25.5 km). Vb: Melina Andersson (Svédország) 1:56:38.69, 2. KISZLI VANDA (MAGYARORSZÁG) 1:56:42.74, 3. Anna Margrete Slestjöe (Norvégia) 1:58:41.00, ...6. Csépe Panna 2:00:43.44

Kenu

Férfi C–1 (21.8 km). Vb: Mateusz Borgiel (Lengyelország) 1:43:20.20, 2. Mateusz Zuchora (Lengyelország) 1:43:23.16, Fernando Busto Bandin (Spanyolország) 1:43:30.95, ...5. Pluzsik Mihály 1:47:13.38, ...12. Laczó Dániel 1:51:35.71

KORÁBBAN

Kenu

Női C–1 (14.4 km). Vb: BRAGATO GIADA (Tiszaújváros, edző: Krucsai József) 1:17:16.13, 2. Daniela Cociu (Moldova) 1:17:45.84, 3. Ljudmila Babak (Ukrajna), ...6. Matkovics Lili Sára 1:19:48.38