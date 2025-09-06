Bragato Giada aranyérmes a győri vb-n!

Csordultig megtelt az Aranypart lelátója szombat délelőtt, olyannyira, hogy sokan csak mellette, sétálva vagy állva tudták követni az eseményeket. Ez nem okozott problémát, bárhova néz az ember, gyönyörű, zöld övezetben élvezheti a verseny izgalmait.

Mostanra már a klasszikus, hosszú távok kerültek előtérbe, a bő egyórás futamok közben a szervezők nyereményjátékokkal ügyeltek arra, hogy senkinek se lankadjon a figyelme. A programot is ennek kedvezően alakították ki, reggel kilenckor az ifjúsági fiú kajakosok 21.8 kilométeres versenyével alapozták meg a hangulatot, negyed tizenkettőkor tíz perc alatt három futamot is indítottak: a női C–1-esek (14.4 km), az ifi leány K–2-esek (18.1 km), valamint az ifjúsági fiú C–2-esek (14.4 km) versenyét.

A felnőttek között a síkvízen Európa-bajnok és négyszeres vb-bronzérmes Bragato Giada már az első kör futószakaszánál vezetett, és előnyét fokozatosan, apránként növelte – a harmadik kör végére már bő száz méterrel vezetett a mögötte haladó moldovai Daniela Cociu és százötvennel a harmadik helyen versenyző, címvédő ukrán Ljudmila Babak előtt. Egy körrel később már szóltak a dudák, pörögtek a dobok és hangosan zúgott a magyar közönség, Bragato Giada keze a célba érkezéskor a magasba emelkedett, merthogy világbajnoki címet szerzett Győrben! A másik magyar induló, Matkovics Lili Sára a hatodik helyen végzett.

„Mindenben volt részem, ütközésben, kiforgatásban, csak borulásban nem, azt nagyon szerettem volna elkerülni, mert nem tudtam volna felhozni. A verseny elején rosszul jöttem ki a kavarodásból, akkor nem mondtam volna meg, hogy végül aranyérmet szerzek, telement a hajóm vízzel, ez okozott némi nehézséget. Hamar feljöttem, hallottam, hogy nő az előnyöm, de csak a legvégén mertem elhinni, hogy én nyertem. Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy sikerült aranyéremmel zárnom az évet. Hálás vagyok, hogy bizonyíthattam, igenis jó versenyző vagyok, ráadásul itthon, hazai közönség előtt; a tíz évvel ezelőtti vébén is szerepeltem, ott harmadik lettem, akkor épp Ljudmila Babak győzött” – fogalmazott Bragato Giada.

A fiú kenusok és a leány kajakosok között egyaránt kettős, pontosabban négyes magyar siker született, kenuban a testvérpár, Faragó-Tóth Vince és Ábel magbiztos előnnyel diadalmaskodott, Hancz Illés és Gyurós Arnold hajója a második helyen ért célba, kajakban Hudi-Kadler Panni és Zatykó Panka ünnepelhetett aranyérmet, Jámbor Lotti és Katona Réka Sára ezüstérmet szerzett.

MARATONI KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, GYŐR

Kenu

Női C–1 (14.4 km)

Világbajnok: BRAGATO GIADA (Tiszaújváros, edző: Krucsai József) 1:17:16.13 óra

2. Daniela Cociu (Moldova) 1:17:45.84

3. Ljudmila Babak (Ukrajna)

...

6. Matkovics Lili Sára 1:19:48.38