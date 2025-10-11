Fölényes győzelmet aratott a címvédő Sopron a női kosárlabda NB I-ben

A TFSE 27 ponttal legyőzte vendégét, a Cegléd csapatát, míg a játéknap legtöbb, 160 pontot hozó meccsén a Szekszárd legyőzte a Vasast.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

4. forduló

UNI Győr–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 78–60 (23–16, 12–15, 17–14, 26–15)

Győr, 100 néző. V: Jakab, Kapusi, Csák.

GYŐR: RUFF-NAGY 12/3, Rozmán, Zsebe-Weninger 9/3, Ács 13/3, TULONEN 10. Csere: Gálos 7/6, JELENC 13/6, Lép, Katona B., Selcova 12/6, Baffy 2. Edző: Fűzy-Antolovics Adél

SZIGETSZENTMIKLÓS: Hévizi, Tenyér 9, Zsámár 7, VINCZE N. 11/9, Sakeviciute 9. Csere: THURMAN 15, Kiss L. 5/3, Biszak, Csoma 2, Szeitl 2. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 5. perc: 10–7. 8. p.: 20–13. 13. p.: 25–17. 17. p.: 30–27. 23. p.: 41–33. 27. p.: 50–43. 32. p.: 58–45. 36. p.: 66–51. Kipontozódott: Tenyér (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Fűzy-Antolovics Adél: – A második negyedet túlizgulta a csapat, ekkor hiányzott a beteg Dubei Debóra adta biztonság. A második félidőben mutatott agresszivitásnak kell a továbbiakban az alapnak lennie.

Horváth Richárd: – Sokat léptünk előre az elmúlt időszakhoz képest, remélem, így haladunk tovább. Több rádobásból nem sikerült annyit értékesíteni, hogy mérkőzésben maradjunk.

Sopron Basket–ELTE BEAC Újbuda 92–40 (20–9, 10–13, 33–9, 29–9)

Sopron, 400 néző. V: Kapitány, Földesi, Nagy B.

SOPRON: MÜHL 13/9, Rokob, Friskovec 4, Brooks 7, Wallack 8. Csere: JEVTOVICS 16, BÖRÖNDY 20/3, PAPP K. 10, Laczkó 14/3. Edző: Gáspár Dávid

BEAC: Varga S. 5/3, Moore 4, Dobó 5/3, Ozola 10/6, Vég-Dudás 4. Csere: Fárbás Eliza, Koch 8/6, Drahos, Dinnyés, Swint 2, Tatai, Szauter 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–5. 8. p.: 14–5. 12. p.: 22–12. 15. p.: 26–17. 18. p.: 30–22. 22. p.: 35–24. 25. p.: 47–26. 28. p.: 56–29. 32. p.: 72–31. 35. p.: 79–36. 38. p.: 84–38. Kipontozódott: Vég-Dudás (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – A második félidőre értük el azt a szintet, amelyen szeretnénk kosárlabdázni. Bosszantó volt az első félidő, de szerencsére sikerült megértetni a csapattal, hogy ha ezen a szinten védekezünk, akkor huszonkét eladott labdára tudjuk késztetni az ellenfelet, és sokkal jobb ritmusú támadásokat tudunk vezetni. Sok idő kell még ahhoz, hogy megtaláljuk a stílusunkat, és a kivitelezések is rendben legyenek.

Mészárosné Kovács Andrea: – Először is szeretnék kérni egy proteinszponzort, sokat segítene rajtunk. Az első félidőben pozitívnak értékelem, hogy amikor elment a Sopron tizenöt pont körül, akkor is volt erőnk felzárkózni, és mínusz nyolcpontos első félidőt hozni. A második játékrészben viszont esélyünk sem volt, bedaráltak minket. Hatalmas a különbség a két csapat között, valójában védekezni sem kellett felállnunk, mert indításokból kaptunk kosarakat. Kilenc pontot dobni egy negyedben negatív, ettől függetlenül megmutatta a Sopron, miben kell nagyot fejlődnünk a jövőben.

NKA Universitas Pécs–Csata TKK 82–52 (26–13, 24–7, 12–15, 20–17)

Pécs, 400 néző. V: Nagy V., Goda, Varga-Záray.

PÉCS: RÁTKAI 7, DÚL 10/3, TÖRÖK Á. 18/6, Varga A. 7/3, REISINGEROVÁ 16. Csere: Studer Á. 2, Tóth O. 9/3, Josepovits 1, Olawuyi 6, Gréts D. 5/3, Hőgye 1, Halmágyi. Edző: Djokics Zseljko

CSATA: WALKER 12/3, Karlócai, Tózer-Nemes, BORICSICS 13/3, Williams 3. Csere: Hegedűs 10/6, Rimdal 12/3, Varga-Aradi, Vári, Németh L., Biczó 2. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása. 3. perc: 11–3. 7. p.: 21–9. 13. p.: 35–13. 17. p.: 45–15. 23. p.: 54–23. 27. p.: 56–29. 35. p.: 77–41. 38. p.: 79–52. Kipontozódott: Williams (35. p.), Varga A. (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Az első félidőben eldőlt a találkozó. Próbáltunk minél szélesebb rotációval játszani, hiszen egy héten belül ez volt a harmadik meccsünk, és jövő héten jön az Európa-kupa is. A második félidővel elégedetlen vagyok – sok volt az üres percünk. Szeretnék mindenkit a Lauberbe invitálni szerdára, nagyon jó spanyol csapat ellen fogunk játszani, minden szurkolóra szükségünk van!

Tursics Krisztián: – Az első félidőben nagyon puhák voltunk, és úgy nézett ki a csapat, mintha megadná magát. Tisztában voltunk azzal, hogy a magas színvonalon játszó, mély kerettel rendelkező Pécs ellen fogunk játszani, de ennél nagyobb ellenállásra számítottam részünkről. A második félidőben azért benne tudtunk maradni a mérkőzésben és több harciasságot mutattunk.

TARR KSC Szekszárd–Vasas Akadémia 91–69 (22–21, 16–16, 29–23, 24–9)

Szekszárd, 800 néző. V: Györfy, Gruber, Téczely.

SZEKSZÁRD: Rodrigues 8/3, DOMBAI 22/18, Holcz 8, KARLEN 22, SZÜCS G. 16/6. Csere: THEODOREÁN 11/9, Nyári, Ovner 4. Edző: Magyar Bianka

VASAS: Mayr 3/3, SZERENCSÉS 21/3, Szirony 2, JÁHNI 18/3, Kiss A. 9/3. Csere: Madár E. 15, Gyöngyösi 1, Szoboszlai L., Kárpáthegyi, Kendelényi. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–9. 8. p.: 13–21. 9. p.: 22–21. 13. p.: 27–23. 16. p.: 29–29. 21. p.: 43–40. 25. p.: 57–46. 28. p.: 60–52. 32. p.: 71–60. 36. p.: 80–69

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Maria Gakdeng hiányát kihasználta a Vasas, lelassította a játékunkat és sok eladott labdára kényszerített minket. A második félidőben már fölénybe kerültünk, az utolsó negyedben tudtuk azt mutatni magunkból, amit szeretnénk játszani az évadban. Tetszett, hogy reagálni tudtunk a kialakult helyzetekre, ismét csapatként játszottunk, amit a huszonhárom gólpassz is mutat.

Nenad Markovics: – Harmincöt percig pariban lenni egy Európa-kupa-résztevővel biztató, emellett majdnem ugyanannyi pont jött a padról mindkét oldalon és ugyanannyi eladott labdája volt a két csapatnak. Fiatal magyarokból áll a keretünk, emellett vannak hiányzóink, ezért ez a helytállás még többet jelent nekünk. Célunk, hogy a legtöbbet kihozzuk a csapatból.

TFSE–VBW CEKK Cegléd 76–49 (22–19, 18–7, 18–7, 18–16)

Csörsz u., 250 néző. V: Csabai-Kaskötő, Rózsavölgyi, Földesi M.

TFSE: DÚL T. 10/6, Donarski 9/6, Vladár 10/6, TÓTH F. 4, RYAN 13. Csere: GÁBOR 6, Pusztai P. 4, MÁNYOKY R. 14/3, Kádár O. 2, Vígh B. 3/3, Bacsó 1, Takács D. Edző: Hegedűs Péter

CEGLÉD: Valladay 6/3, Albert, FARKAS P. 22/6, M. Popovics 12, Szerelem-Kobolák 3/3. Csere: Kaid 3/3, Szoboszlai M., Király A. 3/3, Zsámár P., Felső, Viszmeg. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–4. 8. p.: 14–11. 12. p.: 24–22. 17. p.: 34–26. 23. p.: 40–28. 28. p.: 49–31. 32. p.: 58–38. 37. p.: 69–44

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Az első negyedben védekezésben nem találtuk a távolságot és rengeteg pontot kaptunk. Ezt a következő két negyedben tudtuk korrigálni, a második, illetve a harmadik negyedben valamivel nagyobb különbséget tettünk a két csapat közé. Összességében nem játszottunk jól, nagyon örülök, hogy megúsztuk sérülés nélkül. Ha egyben nézem az eddigi öt meccset, elégedett vagyok a lányok teljesítményével.

Földi Attila: – Több volt ebben a mérkőzésben, sokkal. Játékunk az első negyedben még működött, de utána nagyon szétestünk, és nem tartottuk be a megbeszélteket úgy, ahogy szerettük volna. Nem sok pozitívum volt a mérkőzésen, leszámítva Farkas Petrát, rá nagyon büszke vagyok. A többi szegmensben alulteljesítettünk, nagyon sokat kell előrelépnünk. Ez volt talán a leggyengébb mérkőzésünk.