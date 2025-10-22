Kellemetlennek ígérkező feladat előtt a Szeged és a Veszprém is

Mindkét magyar csapat a 4. helyről várja a BL-csoportkör 6. fordulóját, amelyben az is eldőlhet, a továbbiakban lesz-e reális esélyük odaérni az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikére.

RK ZAGREB–SZEGED

Az aktuális kiírásban rendkívül nehéz akár csak egyetlen pontot is szerezni, ezt a zágrábiak helyzete is bizonyítja. Annyira nem rossz csapat az örökös horvát bajnok, mint amit a tabella mutat, a grúz jobbátlövő Giorgi Chovrebadze például csak nagyon kevés együttesbe nem férne be. A horvát kapustehetség Matej Mandic nyári Magdeburgba igazolásával viszont egyértelműen gyengült a kemény védekezése mellett mindig is a meghatározó kapusteljesítményre építő együttesnek.

A Szeged a múlt héten kikapott a címvédő Magdeburgtól – közhely, de nem azt a meccset kellett megnyernie a Tisza-partiaknak. A németek ugyanis egyelőre képtelenek pontot veszíteni a BL-ben, a Pick Arénából is 34–30-as sikerrel távoztak.

„El kell kezdenünk pontokat gyűjteni, mert a legutóbbi két alkalommal nem sikerült szereznünk – mondta lapunknak nagyon határozottan Imanol Garciandia, a Szeged spanyol jobbátlövője. – Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy két nagyon nehéz meccsünk volt a Barca és a Magdeburg ellen. Az alapok jól működtek, tetszett, hogy mind a kétszer végig ott voltunk a nyomukban, csak egy kis plusz hiányzott. A zágrábiaknak teljesen más a stílusuk, ezért néhány apróságon változtatnunk kell.”

A következő négy forduló kritikus lesz a szegedieknek, az RK Zagreb és az északmacedón Eurofarm Peliszter elleni találkozókról mind a nyolc pontot el kell hoznia november végével bezárólag, különben alighanem behozhatatlan hátrányba kerül az egymással csatázó lengyel Wisla Plockkal és Barcával szemben. Egy éve nagyon jól játszott Zágrábban a Szeged, a 35–30-as győzelem igazi mestermunka volt.

A zágrábiak játékát elemezve nem gondolom, hogy ellenfelünk pont nélkül marad a csoportkörben. Legutóbb hazai pályán a GOG ellen nem volt jó formában, de azt megelőzően Párizsban tíz perccel a vége előtt négy góllal vezetett a PSG ellen, tehát nem lehet félvállról venni. Ha nem játszunk tökéletes meccset a horvát fővárosban, nem nyerünk. A Zagreb nagyon erős az egy az egy elleni játékban, ugyanakkor a játékosai kilenc méterről is bátran lőnek. A védelme a tipikus horvát jegyeket mutatja: tapasztalt és kemény fal a zágrábi, nem lesz egyszerű ellene. NS-VÉLEMÉNY: Michael APELGREN, a Szeged edzője

VESZPRÉM–FÜCHSE BERLIN

Az előző idényhez hasonlóan ismét kikapott Lisszabonban a veszprémi együttes, de a múlt heti találkozót teljesen más forgatókönyv szerint veszítette el. Tavaly a Sporting 39–30-ra kiütötte a magyar bajnokot, míg most látványosabb és izgalmasabb meccsen Martim Costa utolsó másodpercekben dobott gólja döntött.

„Örülök, hogy megfogtam néhány labdát, de a végén veszítettünk, ami nagyon fájdalmas. Az elmúlt napokban próbáltuk visszahozni a teljesítményünket arra a nívóra, ami a győzelemhez kell” – mondta a veszprémi klubhonlapon a svéd kapus Mikael Appelgren.

Xavier Pascual együttesére csütörtökön hasonlóan nehéz rangadó vár, a német Füchse Berlin az idény elején végbement változások dacára sem veszített pontot az első öt fordulóban. Bob Hanning ügyvezető igazgató szeptember elején annak ellenére is kirúgta Jaron Siewert vezetőedzőt és Stefan Kretzschmar sportigazgatót, hogy a 2024–2025-ös idényben Bundesliga-címre és BL-döntőbe vezették a fővárosiakat. A két sikerkovács utódja a dán Nicolej Krickau lett, aki egy személyben tölti be mindkét pozíciót. A legutóbb márciusban Veszprémben egy góllal nyerő Füchse nyári igazolása, a norvég irányító Tobias Gröndahl óriási erősítés volt, ráadásul tökéletesen illik a két dán, Ma­thias Gidsel és Lasse Andersson közé. A rutinos Appelgren is tudja, hogy a Veszprémre pokolian nehéz mérkőzés vár nemzeti ünnepünkön:

„Kőkemény mérkőzés vár ránk egy nagyon jó Berlin ellen. Véletlenül senki sem játszhatott Bajnokok Ligája-döntőt az előző idényben… Mathias Gidsel személyében riválisunknál játszik a világ jelenlegi legjobb kézilabdázója. Kemény teszt lesz, de azt már mi is megmutattuk, hogy itthon, a szurkolóinkkal együtt fantasztikus csapatot alkotunk, és a világon bárkit képesek vagyunk megverni.”

Nagyon fontos, hogy középen újra hat játékost forgathatok, és remélem, a következő meccsre is készen áll mindenki. A világ egyik legjobb kapusa véd a németeknél, kiváló lövőik vannak és van egy Gidseljük, aki elképesztő mutatványokra képes. De ha ez nem lenne elég, középre érkezett Gröndahl, mellette pedig ott van a nagyon veszélyes Lasse Andersson. És akkor még a szélsőkről nem is beszéltem – óriási potenciál rejlik ebben a gárdában! Az előző szezonban a Füchse játszotta az egyik legjobb kézilabdát. Az idén az edzőváltás után beemeltek néhány újdonságot a játékukba, így hihetetlenül veszélyes riválisnak tartom őket. Ez a csapat egy mérkőzésen jelenleg a világ összes ellenfelét képes szétrombolni, főleg, ha jó a kapusok teljesítménye. NS-vélemény: Xavier Pascual, a veszprém vezetőedzője

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

6. FORDULÓ

Kedd

A-csoport

18.45: Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál)

20.45: Nantes (francia)–Aalborg (dán)

B-csoport

18.45: PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Szerda

A-csoport

18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Dinamo Bucuresti (román, Rosta Miklós)–Industria Kielce (lengyel)

B-csoport

20.45: SC Magdeburg (német)–RK Eurofarm Peliszter (északmacedón)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–GOG Hb (dán)

20.45: Orlen Wisla Plock (lengyel, Fazekas Gergő, Ilic Zoran, Szita Zoltán)–Barca (spanyol)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 5 5 – – 178–152 +26 10 2. Aalborg 5 4 – 1 164–143 +21 8 3. Nantes 5 3 – 2 172–149 +23 6 4. VESZPRÉM 5 3 – 2 155–150 +5 6 5. Sporting 5 3 – 2 165–173 –8 6 6. Kielce 5 1 – 4 167–175 –8 2 7. Kolstad 5 1 – 4 135–178 –43 2 8. Din. Bucuresti 5 – – 5 144–160 –16 0