Női kosárlabda NB I: négy csapat is a harmadik győzelmét szerezte meg

A címvédő Sopron Basket hozta a papírformát, 41 ponttal verte a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát. A mérkőzés legeredményesebb játékosa, Sinka-Pálinkás Szofi volt, aki 25 ponttal zárt.

A legutóbbi ezüstérmes DVTK 24 ponttal nyert a BEAC otthonában, a TFSE és a Szekszárd is harmadik győzelmét ünnepelhette.

A Csata a nagyszünetben még 13 pontos hátrányban volt, ám végül ugyanilyen különbséggel nyerte meg a Győr elleni mérkőzést. A Csata először nyert a bajnokságban.

Jegyzőkönyvek később.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

3. FORDULÓ

CSATA TKK–UNI GYŐR 78–65 (17–16, 13–27, 24–13, 24–9)

E.ON Sportcsarnok, 150 néző. V: Mészáros B., Sörlei, Szőts

CSATA: Walker 12/3, Tózer Nemes 2, RIMDAL 27/15, VARGA-ARADI 10, Z. WILLIAMS 13. Csere: Hegedűs J. 4, Boricsics 3, VÁRI Z. 7/3, Biczó, Karlócai. Edző: Tursics Krisztián

GYŐR: Ruff-Nagy D., Selcová, ZSEBE-WENINGER 16/6, Ács L. 5, Tulonen 11/3. Csere: DUBEI 17/6, Gálos 5/3, Jelenc 5, Rozmán 6. Edző: Fűzy-Antolovics Adél

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–7. 8. p.: 15–9. 12. p.: 24–22. 15. p.: 26–31. 18. p.: 26–34. 22. p.: 37–43. 26. p.: 43–48. 29. p.: 49–51. 33. p.: 64–63. 39. p.: 76–73

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Mélyről jöttünk vissza a találkozón, miután az első félidőben nem voltunk meccsben puha védekezésünknek betudhatóan. Fordulást követően rendeztük a sorokat, agresszívabbá váltunk, nagyobb energiával játszottunk. Két egylabdás elvesztett meccset követően megérdemelten győztünk, főleg a második félidei ragyogó támadójátékunknak köszönhetően.

Fűzy-Antolovics Adél: – Két különböző félidőt láttunk egy olyan találkozón, amelyen egyik csapat sem tudott meglepetéssel szolgálni a másiknak. Tudtuk, hogy nem szabad szabadon hagyni a Csata dobójátékosát, Alberte Rimdalt, aki mégis huszonhét pontot szerzett. Fordulást követően tapasztalt játékosaink hibát hibára halmoztak, kaptunk negyvennyolc pontot. A következő hazai meccsre megpróbáljuk kijavítani a hibákat.

ELTE BEAC ÚJBUDA–DVTK HUNTHERM 61–85 (16–20, 11–20, 16–21, 18–24)

Gabányi-sportcsarnok, 200 néző. V: Goda, Frányó, Téczely

BEAC: M. Moore 12/12, Varga S. 6, Koch 3/3, FÁRBÁS ELIZA 9, OZOLA 10/3. Csere: Dobó 10, Vég-Dudás 6, Dinnyés 5/3, Szauter, Swint. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

DIÓSGYŐR: Aho N., TOMAN P. 16, LELIK 14/6, Grigalauskyte 2, GINZO 14. Csere: Aho T., TAKÁCS B. 9/3, SMUDA 13, Kányási 10, Poczkodi 7/3. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–9. 7. p.: 8–11. 13. p.: 18–28. 17. p.: 22–34. 23. p.: 28–46. 28. p.: 37–57. 32. p.: 43–65. 36. p.: 52–78

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Hangsúlyoztuk a héten a támadólepattanók fontosságát, ebben léptünk előre, és remélhetőleg még fogunk is. Szerettük volna az eladott labdáink számát húsz alá csökkenteni, ez nem sikerült, bosszantó, hogy sok buta labdaeladásunk volt. Ebben benne volt a fáradtságunk és a DVTK letámadása is. Dolgozunk, lépünk előre, összességben dicséret illeti a csapatot, mert a lányok végigdolgozták a mérkőzést támadásban és védekezésben egyaránt.

Völgyi Péter: – Hasonló mérkőzésre számítottam, hullámzó teljesítményt nyújtottunk, nem tudtunk végig öt emberen stabilan védekezni, sok üres külső dobást hagytunk. Ez benne van, az viszont nem, hogy tizenöt támadólepattanót engedünk az ellenfelünknek. Ettől függetlenül végig kézben tartottuk a mérkőzést, akik most tértek vissza betegségből, ők is értékes perceket tölthettek a parketten.

SOPRON BASKET–DÁVID KORNÉL KA 115–74 (30–25, 32–14, 28–9, 25–26)

Sopron, 400 néző. V: Györfy R., Jakab, Gombos.

SOPRON: MÜHL 9/3, Friskovec 10/6, SINKA 25/21, SITKU 16/3, WALLACK 16/3. Csere: Laczkó 5, JEVTOVICS 13, BÖRÖNDY 11/9, Rokob 10/6. Edző: Gáspár Dávid

DKKA: Deans 13/3, SIMMONS 8, Raffay 9/3, LAUFER 13/3, Ehmann. Csere: Salamon 7/3, Dávid 14/9, Küllős, Papp L. 4, Szücs L. 6, Vagyon. Edző: Gáll Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–11. 9. p.: 24–16. 12. p.: 33–25. 15. p.: 45–28. 18. p.: 53–37. 22. p.: 68–39. 25. p.: 77–44. 28. p.: 83–44. 32. p.: 92–54. 35. p.: 99–59. 38. p.: 103–66. Kipontozódott: Laczkó (35. p.)

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Pontatlanul indult a mérkőzés, mely leginkább a gyorsindítások védésében mutatkozott meg. Ma sokkal több pontot kaptunk és ez egészen biztos, hogy nem folytatódhat a jövőben. Stabil alapokon kell, hogy nyugodjon a tranzíció védése. Támadásban jó ritmusban játszott a csapat, látványos és pontgazdag mérkőzés volt, próbáljuk ezt a stílust tartani. Mostantól a következő kihívásra koncentrálunk, várunk szerdán minél több szurkoló a csarnokba! Sok sikert kívánunk a folytatásra a DKKA csapatának!

Gáll Tamás: – Nehéz bármit is mondani a harmadik forduló után úgy, hogy rendre 100 pont felett kapunk. A védekezésre ilyenkor azt mondani, hogy megfelelő volt, még megmosolyogtató is lehet. Ez zavar! A játékosaim szeretnének kosárlabdázni, főleg támadó oldalon, de előbb-utóbb el kell jussunk odáig közös munkával, hogy keményebbek legyünk, felszívjuk magunkat a játék alap dolgaihoz. Nem azzal van gondom, amennyit dobunk, hanem hogy könnyű dobásokat engedünk az ellenfelünknek. Le a kalappal a Sopron előtt, és sok sikert nekik a szerdához! Megmutatták a fiatal csapatukkal is, hogy mi a profi kosárlabda!

VASAS AKADÉMIA–TFSE 61–87 (20–16, 15–27, 14–25, 12–19)

Pasaréti út, 155 néző. V: Benczur, Varga-Záray, Nagy Zs.

VASAS: ANGYAL B. 18/9, Szerencsés 4, Madár E. 2, Jáhni 11/3, Kendelényi 6. Csere: Szirony 10/6, Gyöngyösi 8/3, Szoboszlai L. 2. Edző: Nenad Markovics

TFSE: DÚL T. 13/3, Gábor 3, Donarski 4, TÓTH F. 11, RYAN 17. Csere: Mányoky R. 1, VLADÁR 9/3, Pusztai P. 12/6, Vígh B. 4, BERNÁTH 11/9, Kádár O. 2, Bacsó. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–2. 6. p.: 12–8. 12. p.: 26–18. 18. p.: 35–32. 23. p.: 41–47. 27. p.: 47–54. 32. p.: 51–70. 37. p.: 54–78

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovics: – Nagyon nehéz nyolc emberrel úgy mérkőzést játszani, hogy ebből kettő 18 év körüli, egy pedig apró sérüléssel bajlódik. Ennek ellenére jól kezdtük a találkozót, volt egy elképzelésünk és sok mindent meg is tudtunk valósítani, de ezzel a rotációval, és főleg Angyal Barbi sérülését követően már nem tudtunk érdemben játszani. A lányoknak is elmondtam, ez nem egy rettentően fájó vereség, hiszen nehéz periódusban vagyunk. Nem tudunk megfelelő edzésmunkát végezni a hiányzók miatt, és egyelőre nem tudni, milyen súlyos Angyal Barbi sérülése. Fontos kihangsúlyozni, hogy az első négy forduló nem igazán dönt a sorsunkról, arra kell fókuszálnunk, hogy élesek maradjunk, és megragadjuk a lehetőségeinket.

Hegedűs Péter: – Jobban kezdte ellenfelünk a találkozót, és bár tudtuk, hogy a védekezésre kell fektetnünk nagyobb hangsúlyt, tulajdonképpen Angyal Barbit nem tudtuk tartani. Remélem, hogy az ujja nem sérült meg nagyon és mielőbbi gyógyulást kívánok neki. A második negyed vége felé tudtunk ritmust váltani, védekezésben be tudtunk keményíteni, amiből könnyű kosarakat tudtunk szerezni. Arra kell figyelnünk, hogy ne legyen ekkora amplitúdó egy mérkőzésen belül. Örülök annak, hogy sokan jól szálltak be a padról és annak is, hogy Bernáth Réka újra a csapatunkat erősíti. Nincs sok időnk, hiszen ismét hétközi fordulót játszunk, megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni.

VBW CEKK CEGLÉD–TARR KSC SZEKSZÁRD 51–61 (12–13, 12–9, 15–20, 12–19)

Cegléd 272 néző. V: Pozsonyi L., Dr. Németh P., Nepp L.

CEGLÉD: Valladay 9, FARKAS 10/3, Albert 1, Popovic 4, SZÉKI-BARNAI 21. Csere: Szerelem-Kobolák 2, Szoboszlai M. 1, Zsámár P. 3/3, Kaid, Király. Edző: Földi Attila

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 19/3, Dombai 11/6, Holcz 3, Szücs 5/3, GAKDENG 7. Csere: THEODOREÁN 4/3, Karlen 12/3, Ovner. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–4. 7. p.: 8–9. 13. p.: 14–13. 15. p.: 16–16. 19. p.: 20–20. 23. p.: 26–27. 28. p.: 35–36. 33. p.: 43–43. 37. p.: 46–49. 39. p.: 47–55

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Az utolsó három percben ment el a meccs. A kulcs pillanatokban vagyunk fegyelmezetlenek. Nem csináltuk meg azt, amit az időkérésnél elmondtam. A kicsi fegyelmezetlenség volt az oka a mai vereségnek. Tudjuk a realitásokat, de a mai lehetőséggel jó lett volna élni.

Magyar Bianka: – A támadóoldallal nem vagyok elégedett, szörnyű dobószázalékunk volt. Üres dobóhelyzeteket rontottunk el. Alacsony energiával játszottunk, de amikor kellett, akkor tudtunk koncentrálni. Gratulálunk a Ceglédnek, és a mi szurkolóinknak pedig köszönjük, hogy eljöttek, és győzelemre vezettek bennünket.