NHL: Crosby lett a Penguins történetének legeredményesebb hokisa, Marchand-t ünnepelték Bostonban

Újabb mérföldkőhöz érkezett karrierjében a jelen egyik legjobb hokisa, Sidney Crosby. A 38 éves klasszis a Vancouver Canucks ellen 5–1-re megnyert összecsapáson ütött góljával karrierje 1896. pontját szerezte a klub színeiben, amivel megelőzte a legendás Mario Lemieux-t. Igaz, a háromszoros Stanley Kupa-győztes csatár több mint 500 meccsel többet játszott, mint elődje – Crosby 1539, Lemieux 1022 találkozó alatt érte el ezt a számot.

Az előző játéknap legérzelemdúsabb eseménye Bostonban játszódott le, ahol először lépett jégre ellenfélként Brad Marchand, aki 16 évet játszott a helyi Bruinsban. A csatárt az első harmadban egy külön videóösszeállítással köszöntötték, a közönség pedig állva, ovációval és vastapssal fogadta. A játékos sírva üdvözölte korábbi szurkolóit, majd két gólpasszal járult hozzá jelenlegi együttese, a címvédő Florida Panthers 4–3-as sikeréhez.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Islanders–San Jose Sharks 4–3

Ottawa Senators–Edmonton Oilers 2–3 – hosszabbítás után

Pittsburgh Penguins–Vancouver Canucks 5–1

Toronto Maple Leafs–New Jersey Devils 2–5

Washington Capitals–Seattle Kraken 4–1

Boston Bruins–Florida Panthers 3–4

Dallas Stars–Columbus Blue Jackets 1–5

Nashville Predators–Anaheim Ducks 2–5

St. Louis Blues–Los Angeles Kings 1–2 – hosszabbítás után

Utah Mammoth–Colorado Avalanche 4–3 – hosszabbítás után