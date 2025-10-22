Új válogatott versenyt indít az EHF, olimpiai kvótát érhet a jó szereplés
Az EHF bejelentése szerint a nyolc legjobb férfi és női válogatott vehet részt az Európai Kézilabda-játékok elnevezésű sorozaton.
„Az EHF célja, hogy az új versenyen keresztül kiossza Európa számára az olimpiai játékokon biztosított helyet. A sorozat előkészítése párhuzamosan zajlik a világbajnokság európai selejtezőjének átszervezésével” – olvasható a közleményben.
Az Európai Kézilabda-játékok során – az olimpiához hasonlóan – felváltva rendezik a férfi és női versenyeket. A tét nagy, ugyanis az EHF célja, hogy ezen a tornán ossza ki az olimpiai kvótát. A szövetség célja, hogy „az elkövetkező években az európai kézilabda értékét és ismertségét új szintre emelje.” Ennek keretein belül bővül a férfi kézilabda Bajnokok Ligája létszáma, és változik a lebonyolítási rend is.
„A 2028-as Los Angeles-i és a 2032-es brisbanei olimpiai játékokat Európán kívül rendezik meg. Az Európai Kézilabda-játékok bevezetésével az Európai Kézilabda-szövetség garantálja, hogy ebben a ciklusban Európában is olimpiai színvonalú kézilabdát játszanak – és az olimpiai játékokon való európai részvétel a végső cél. Akárcsak a klubversenyek esetében, a nemzeti csapatoknál is szeretnénk megtenni a következő lépést. Következő szint. Minden mérkőzés – ez a mottónk” – fogalmazott Michael Wiederer. Az EHF elnöke hozzátette: „Az Európai Kézilabda-játékokat négyévente rendezzük meg, lehetőleg szeptemberben, a nemzeti csapatok hetének részeként. Ezt azonban egyeztetni fogjuk az érdekelt felekkel. A folyamat már meg is kezdődött, a hétfőn és kedden Bécsben tartott találkozókkal.”