Új válogatott versenyt indít az EHF, olimpiai kvótát érhet a jó szereplés

Az EHF bejelentése szerint a nyolc legjobb férfi és női válogatott vehet részt az Európai Kézilabda-játékok elnevezésű sorozaton.

„Az EHF célja, hogy az új versenyen keresztül kiossza Európa számára az olimpiai játékokon biztosított helyet. A sorozat előkészítése párhuzamosan zajlik a világbajnokság európai selejtezőjének átszervezésével” – olvasható a közleményben.

Az Európai Kézilabda-játékok során – az olimpiához hasonlóan – felváltva rendezik a férfi és női versenyeket. A tét nagy, ugyanis az EHF célja, hogy ezen a tornán ossza ki az olimpiai kvótát. A szövetség célja, hogy „az elkövetkező években az európai kézilabda értékét és ismertségét új szintre emelje.” Ennek keretein belül bővül a férfi kézilabda Bajnokok Ligája létszáma, és változik a lebonyolítási rend is.