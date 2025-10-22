Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

„Kolonics György szellemiségét tovább kell adni a gyerekeknek” – csütörtökön rendezik a 16. emlékfutást

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.10.22. 12:05
null
Nándor VörösOktóber 23-án újra megrendezik a Kolonics György-emlékfutást a Népszigeten (Fotó: kajakkenusport.hu, archív)
Címkék
csupasport programajánló futás
Mint ismeretes, csütörtökön, a nemzeti ünnepen ismét megrendezik a Kolonics György-emlékfutást, amelyre legalább 2500 résztvevőt várnak a szervezők, központja a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI SE) népszigeti vízitelepén lesz. Az esemény felvezetéseként Korisánszky Dávid nyilatkozott a Kolonics György Alapítvány honlapjának.

 

Csütörtökön, a nemzeti ünnepen ismét megrendezik a Kolonics György-emlékfutást, amelynek központja a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI SE) népszigeti vízitelepén lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény az Aktív Magyarország, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a BBU Nonprofit Kft., a Kolonics György Alapítvány és a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület együttműködésében valósul meg. A nap folyamán az érdeklődők a sárkányhajózást is kipróbálhatják. Az eseményt 2009 óta rendezik meg, s azért a nemzeti ünnepen, mert a 2008-ban elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok kenus rendszeresen futott a Bécs-Budapest Ultramaratonon, melynek utolsó szakaszaként a futók a forradalom tiszteletére október 23-án, a Hősök terén értek célba.

Idén a tervek szerint a kajak-kenu korábbi és mai klasszisaival, Storcz Botonddal, Varga Ádámmal, Adolf Balázzsal, Korisányszky Dáviddal, Csorba Zsófival, Opavszky Rékával és  a vízilabdázó Kiss Gergővel is találkozhatnak a kilátogatók. Közülük a többszörös vb-érmes kenus, Korisányszky Dávid a kolonicsalapitvany.hu-nak nyilatkozott a közelgő esemény kapcsán, és felidézte a kétszeres olimpiai bajnok Kolonics Györggyel kapcsolatos emlékeit is.

„A korábbi Bécs-Budapest Maratont Koló (Kolonics György – a szerk.) sokszor teljesítette. Az utolsó, 21 kilométeres szakasz Budakesziről indult, 2013-ban ezen én is részt vettem, csapatban. Nehezen bírtam, az ő emléke hajtott előre. Ekkortájt lett az utolsó szakasz Kolóról elnevezve. A verseny megszűnt, de az emlékfutás megmaradt, önálló rendezvényként. Azóta 11 kilométert futok, idén viszem a tanítványaimat is. Bedobtam nekik: ha jövőre mindenki félmaratont fut, én is arra nevezek. Nagyon jó hangulatú futásról van szó, amin nem csak a kajak-kenusok szoktak részt venni. Most már két és félezer ember fut, ami nagyon nagy szervezést, logisztikát igényel; igazi tömegsporteseménnyé nőtte ki magát. Megyünk a téli felkészülés felé, a vízi szezonnak vége van, nagyon sokan beillesztik az átmeneti időszak programjai közé. A gyerekeknek az is nagy élmény, hogy rengeteg nagy sportolóval lehet ilyenkor találkozni” – mondta Korisánszky Dávid, aki Kolonics Györggyel kapcsolatos emlékeit is megosztotta. 

 Korisánszky Dávid (Fotó: kolonicsalapitvany.hu)

„Amikor például még PC2-ben készültünk a korosztályos bajnokságra, Koló Kozmann Gyurival ment párost, és nem tudom, honnan vettük a bátorságot, de oda-odakiabáltunk nekik: »ki mertek állni ellenünk?« – nem felejtem el soha. Hagytak nyerni bennünket, és még szurkoltak is nekünk… Majd amikor a 2011-es világbajnokságra készültünk Ludasi Robi bácsinál Kozmann Gyurival és a bátyámmal, Gyuri megkérdezte: »te voltál az a kisgyerek?«…  De Koló halálára is pontosan emlékszem. Készültünk a serdülő magyar bajnokságra, épp a papírgyárba mentünk ebédelni, amikor Kronecker Gábor, a KSI akkori utánpótlásedzője hívott, hogy mi történt – a mai napig nem tudom elfelejteni, ma is nagyon felzaklat… Néhányszor megadatott, hogy résztávozhattam vele. Valami hihetetlen volt az a hozzáállás, az a koncentráció, amit minden egyes alkalommal mutatott. Úgy gondolom, nagyon fontos ezt a szellemiséget továbbadni a gyerekeknek, a következő generációknak. Amennyire ő szeretett kenuzni, ahogyan szeretett a vízitelepen lenni. Köztudott volt róla, hogy a vasárnapjait, a szabadidejét is a telepen töltötte. Ennek a gondolkodásmódnak az átadása a mai edzők egyik feladata; hogy megszerettessék a sportot, a vízitelep hangulatát, az öltöző illatát – ez nagyon fontos és egyben nehéz feladat. Ezzel együtt ápolni kell Koló emlékét. Olyan kenus, aki szélespontú hajóban, és vékonypontú hajóban is olimpiai érmeket, világbajnokságokat tudott nyerni, ez is az ő zsenialitását mutatja. A mentalitását kell továbbörökíteni.”

Ezt a célt szolgálja a pénteki emlékfutás is, melyre a szervezők 2500 futót várnak, a nevezés már lezárult. Tájékoztatásuk alapján autóval a Népszigetre tilos behajtani, parkolási lehetőség a Duna-plázánál lesz, onnan lehet a kis hídon besétálni. Egyedi befutóérem és frissítő vár minden futót.

A 21 kilométeres futás mezőnye 10, a 11.5 km-esé 10.30, a 2.4 km-esé 12.15 órakor rajtol.

Az alapítvány az emlékfutás alkalmával egy új, nagyszabású kezdeményezés indulását is bejelenti.

 

 

 

csupasport programajánló futás
Legfrissebb hírek

Első helyen végzett élete első huszonnégy órás versenyén

Csupasport
19 órája

A győri ultra megnyerése után a cél a száz kilométer teljesítése

Csupasport
2025.10.20. 12:08

Bódis Tamás negyedik lett a 24 órás ultrafutó-vb-n

Csupasport
2025.10.19. 17:37

Az aranyéremért ment – meg is szerezte a Szőlőskörön

Csupasport
2025.10.18. 16:04

Nemes László korosztályos célokat tűzött ki a 24 órás vb-re

Csupasport
2025.10.17. 09:10

A szoros cipőfűző és a fájdalmak ellenére győzött a BUFF-on

Csupasport
2025.10.16. 16:16

Az elvárásait is túlszárnyalva lett második a Szőlőskörön

Csupasport
2025.10.14. 16:59

Óriási rekordot hozott a Budapest Maraton – „A futás valóban mindenkié”

Csupasport
2025.10.13. 10:54
Ezek is érdekelhetik