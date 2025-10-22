„Kolonics György szellemiségét tovább kell adni a gyerekeknek” – csütörtökön rendezik a 16. emlékfutást

Csütörtökön, a nemzeti ünnepen ismét megrendezik a Kolonics György-emlékfutást, amelynek központja a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI SE) népszigeti vízitelepén lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény az Aktív Magyarország, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a BBU Nonprofit Kft., a Kolonics György Alapítvány és a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület együttműködésében valósul meg. A nap folyamán az érdeklődők a sárkányhajózást is kipróbálhatják. Az eseményt 2009 óta rendezik meg, s azért a nemzeti ünnepen, mert a 2008-ban elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok kenus rendszeresen futott a Bécs-Budapest Ultramaratonon, melynek utolsó szakaszaként a futók a forradalom tiszteletére október 23-án, a Hősök terén értek célba.

Idén a tervek szerint a kajak-kenu korábbi és mai klasszisaival, Storcz Botonddal, Varga Ádámmal, Adolf Balázzsal, Korisányszky Dáviddal, Csorba Zsófival, Opavszky Rékával és a vízilabdázó Kiss Gergővel is találkozhatnak a kilátogatók. Közülük a többszörös vb-érmes kenus, Korisányszky Dávid a kolonicsalapitvany.hu-nak nyilatkozott a közelgő esemény kapcsán, és felidézte a kétszeres olimpiai bajnok Kolonics Györggyel kapcsolatos emlékeit is.

„A korábbi Bécs-Budapest Maratont Koló (Kolonics György – a szerk.) sokszor teljesítette. Az utolsó, 21 kilométeres szakasz Budakesziről indult, 2013-ban ezen én is részt vettem, csapatban. Nehezen bírtam, az ő emléke hajtott előre. Ekkortájt lett az utolsó szakasz Kolóról elnevezve. A verseny megszűnt, de az emlékfutás megmaradt, önálló rendezvényként. Azóta 11 kilométert futok, idén viszem a tanítványaimat is. Bedobtam nekik: ha jövőre mindenki félmaratont fut, én is arra nevezek. Nagyon jó hangulatú futásról van szó, amin nem csak a kajak-kenusok szoktak részt venni. Most már két és félezer ember fut, ami nagyon nagy szervezést, logisztikát igényel; igazi tömegsporteseménnyé nőtte ki magát. Megyünk a téli felkészülés felé, a vízi szezonnak vége van, nagyon sokan beillesztik az átmeneti időszak programjai közé. A gyerekeknek az is nagy élmény, hogy rengeteg nagy sportolóval lehet ilyenkor találkozni” – mondta Korisánszky Dávid, aki Kolonics Györggyel kapcsolatos emlékeit is megosztotta.

Korisánszky Dávid (Fotó: kolonicsalapitvany.hu)

„Amikor például még PC2-ben készültünk a korosztályos bajnokságra, Koló Kozmann Gyurival ment párost, és nem tudom, honnan vettük a bátorságot, de oda-odakiabáltunk nekik: »ki mertek állni ellenünk?« – nem felejtem el soha. Hagytak nyerni bennünket, és még szurkoltak is nekünk… Majd amikor a 2011-es világbajnokságra készültünk Ludasi Robi bácsinál Kozmann Gyurival és a bátyámmal, Gyuri megkérdezte: »te voltál az a kisgyerek?«… De Koló halálára is pontosan emlékszem. Készültünk a serdülő magyar bajnokságra, épp a papírgyárba mentünk ebédelni, amikor Kronecker Gábor, a KSI akkori utánpótlásedzője hívott, hogy mi történt – a mai napig nem tudom elfelejteni, ma is nagyon felzaklat… Néhányszor megadatott, hogy résztávozhattam vele. Valami hihetetlen volt az a hozzáállás, az a koncentráció, amit minden egyes alkalommal mutatott. Úgy gondolom, nagyon fontos ezt a szellemiséget továbbadni a gyerekeknek, a következő generációknak. Amennyire ő szeretett kenuzni, ahogyan szeretett a vízitelepen lenni. Köztudott volt róla, hogy a vasárnapjait, a szabadidejét is a telepen töltötte. Ennek a gondolkodásmódnak az átadása a mai edzők egyik feladata; hogy megszerettessék a sportot, a vízitelep hangulatát, az öltöző illatát – ez nagyon fontos és egyben nehéz feladat. Ezzel együtt ápolni kell Koló emlékét. Olyan kenus, aki szélespontú hajóban, és vékonypontú hajóban is olimpiai érmeket, világbajnokságokat tudott nyerni, ez is az ő zsenialitását mutatja. A mentalitását kell továbbörökíteni.”

Ezt a célt szolgálja a pénteki emlékfutás is, melyre a szervezők 2500 futót várnak, a nevezés már lezárult. Tájékoztatásuk alapján autóval a Népszigetre tilos behajtani, parkolási lehetőség a Duna-plázánál lesz, onnan lehet a kis hídon besétálni. Egyedi befutóérem és frissítő vár minden futót.

A 21 kilométeres futás mezőnye 10, a 11.5 km-esé 10.30, a 2.4 km-esé 12.15 órakor rajtol.

Az alapítvány az emlékfutás alkalmával egy új, nagyszabású kezdeményezés indulását is bejelenti.