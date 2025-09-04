Csorba Zsófia és Csikós Zsóka aranyérmes a győri maratoni vb-n!

Mind a négy, az augusztus 24-én Milánóban véget ért gyorsasági vb-n is indult kiválóságunk érdekelt volt a csütörtök délutáni, rövid körös döntőkbe, így az Olaszországban bronzérmes (C–1 1000 m) Adolf Balázs, az arany- (K–1 1000) és bronzérmes (K–1 500) Csikós Zsóka, az ugyancsak arany- (C–4 500) és bronzérmes (C–1 5000) Csorba Zsófia, valamint az ezüst- (K–1 500 m) és bronzérmes (K–1 5000) Varga Ádám is.

Elsőként a női kenusok tették próbára magukat, összesen 18-an neveztek, így ők voltak az egyetlenek, akiknek nem kellett előfutmban bizonyítaniuk. Csorba Zsófia és a szám kétszeres vb-címvédője, Kisbán Zsófia révén két honfitársunknak is szoríthattunk a fináléban, a rajtot követően előbbi az első, utóbbi a második helyre pozicionálta magát. A második kör közepénél kirajzolódni látszott, hogy kettejük között dőlhet el a világbajnoki cím sorsa, jót csatáztak egymással a hölgyek, fej, fej mellett haladtak, Csorba ugyan csak kevéssel, de végig Kisbán előtt haladt. Az utolsó körben Csorba rá tudott kapcsolni, elszakadt hazai riválisától, ezzel világbjanoki címet ünnepelt az Aranyparton, míg Kisbán Zsófia a dobogó második fokára állhat fel.

„Még mindig nem sikerült felfogni, mik történtek velem az idén, de azt tudom, hogy eszméletlenül hálás és boldog vagyok. A szokásos ötezres taktikámat szerettem volna alkalmazni, hogy az elején, a »verekedésből« minél jobban kimaradjak, és utána a saját tempómban, amennyire lehet, végigversenyezzek. Zsófi nem nagyon hagyott ennek teret, sokkal magasabb sebességet kényszerített ki belőlem, mint amit én szerettem volna, de nagyon örülök, mert így még csodálatosabb ez az eredmény” – fogalmazott Csorba Zsófia a futamot követően.

„Persze, mindig nyerni jön az ember, egy pillanatra sem adtam fel, az utolsó méterig küzdöttem – vette át a szót Kisbán Zsófia. – Elég nehéz pálya volt, balosként nem sok lehetőségem volt vizezni, ezt mindkettőnknek egyénileg kellett megoldania, szerintem egész jól sikerült. Remélem, jövőre sikerül visszaszereznem a címemet! Magamra tettem némi terhet a hazai közönség miatt, ám összességében nagyon jó volt a barátaim és a családom előtt versenyezni.”

Következtek a férfi kenusok, a gyorsasági és maratoni szakágat együtt figyelembe véve négyszeres világbajnok Adolf Balázs, valamint Uhrin Dávid szerepelt a döntőben. A moldovai klasszis, Serghei Tarnovschi, valamint a szám regnáló Európa-bajnoka, a spanyol Jaime Duro állt az élre, Adolf a hatodik-hetedik helyen kezdett, majd szépen csipegette a helyeket. Duro elhúzott, Tarnovschi leszakadt tőle, Adolf Balázs megérkezett a nyakára, nagyot küzdött de őt már nem tudta beérni, ám a bronzérmet megszerezte. Uhrin Dávid ötödikként ért célba.

„Síkvíz ide vagy oda, én ezt tartottam az év fő versenyének, hazai világbajnokságról beszélünk. Igen kemény volt, de azért tudtam élvezni! Nyolc éve versenyeztem itt legutóbb, hiányzott ez a hangulat, a győri víz, nagyon szeretem ezt a pályát. Élvezetes verseny volt, az eredményre is büszke lehetek, különösen amiatt, mert sok felesleges nehézséggel kellett megküzdenem idén” – vélekedett Adolf Balázs, aki megköszönt mindent edzőjének, Pétervári Pálnak, s bejelentette, mivel a következő három évben a síkvíz lesz előtérben, valószínűleg másik edzővel folytatja a közös munkát.

Balról: Kiszli Vanda bronz-, Csikós Zsóka aranyérmes az Aranyparton (Fotó: Czinege Melinda)

Női kajakban Csikós mellett a sportág örökös bajnokáért, a kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli Vandáért szoríthattunk. Jól rajtoltak a mieink, Csikós a második kör elejére tetemes, 8-10 másodperces előnyre tett szert, mögötte érkezett Kiszli, akinek a nyakán három rivális is ott volt, ennek ellenére szépen őrizte helyét. Ahogyan Csikós Zsóka is, az utolsó körre fordulva már nem volt kérdés, hogy idehaza is világbajnoki címet szerez, és így is lett, noha a végére kicsit elfogyott, elsőként haladt át a célvonalon! Kiszli Vandát noha az utolsó futásnál megelőzte a másodikként célba érő svéd klasszis, Melina Andersson, a bronzérem összejött a magyarnak.

„Az egyik edzőm, Mórocz István biztatott arra, hogy hátha lesz egy hiba az elején, s akkor el tudok szökni. Hát, Andersson hibázott az első futás végén, és ki tudtam használni. Ez előfordul, velem is ezt történt hasonló a milánói vébén. Mindenki mondja, hogy a hazai rendezésű világ- vagy Európa-bajnokság mekkor pluszt tud adni, és tényleg rengeteget adott a hazai közönség, ezt eddig a világkupánon kevésbe tapasztalhattam meg. Fantasztikus volt a szurkolótábor. Nagyon örülök, hogy erre a másfél hétre még fel tudtam venni a ritmust” – nyilatkozta Csikós Zsóka.

Kiszli Vanda úgy fogalmazott: „Nem maradt bennem semmi, maximumot nyújtottam, így elégedett vagyok ezzel a harmadik hellyel, nagyon örülök neki, hogy dobogóra állhatok, fantasztikus érzés volt hazai közönség előtt versenyezni, rengeteg erőt adtak a kilátogtók.”

Férfi kajakban Varga Ádám mellett Péli Zalán tette próbára magát, az éremszerzés nem jött össze, előbbi a negyedik, utóbbi a kilencedik helyen végzett.

Para szakágban KL–2 hat kilométeren Varga Katalin ezüst-, KL–3 hat kilométeren Molnár Nikoletta bronzérmet szerzett – ez nem számít hivatalos világbajnoki eredménynek, mivel nem neveztek hat különböző országból.

Az ifjúságiak között, leány kajakban a 20-szoros maratoni vb-győztes Csay Renáta lánya, Kolozsvári Lili diadalmaskodott (ráadásul édesanyja hajójban ülve), ugyanitt harmadik lett Reisz Janka, fiú kajakban Molnár Merse ezüstérmet szerzett.

MARATONI KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, GYŐR

Csütörtök

Kajak

Férfi rövidkor (3.6 km) Világbajnok: Fernando Pimenta (Portugália) 13:37.11 perc, 2. Mads Pedersen (Dánia) 13:38.03, 3. José Ramalho (Portugália) 13:47.38, 4. Varga Ádám 14:00.02, ...9. Péli Zalán 14:18.36

Női rövidkör (3.6 km). Vb: CSIKÓS ZSÓKA (Szolnoki KKK, edző: Mórocz István, Tóth Petra) 15:21.64 perc, 2. Melina Andersson (Svédország) 15:24.65, 3. KISZLI VANDA 15:28.93

Kenu

Férfi rövidkör (3.6 km). Vb: Jaime Duro (Spanyolország) 15:22.87, 2. Serghei Tarnovschi (Moldova) 15:42.30, 3. Adolf Balázs 15:48.60, 5. Uhrin Dávid 16:17.45

Női rövidkör (3.6 km). Vb: CSORBA ZSÓFIA (UTE, edző: Martinkó Gábor) 18:25.50, 2. KISBÁN ZSÓFIA 18:29.79, 3. Ljudmila Babak (Ukrajna) 18:40.95