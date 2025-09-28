Már most aranyrangadó lehet a győriek és a ferencvárosiak meccse

Címvédőként vágott neki a Ferencváros 1963-ban az őszi idénynek, a csapat az 1962–1963-as évadban 1949 után hódította el a bajnoki címet. Ősszel azért rendeztek egyszezonos bajnokságot, mert 1964-ben áttértek az éves rendszerű kiírásra. A tizennégy csapatot felvonultató NB I-ben az FTC 1963. szeptember 15-én idegenben 4:2-re legyőzte a Győrt. A hajrában november 10-én 1:0-re megverte az Ú. Dózsát, ezzel – két mérkőzéssel kevesebbet játszva is – átvette a vezetést a tabellán a Komló és a Győr előtt. Az utolsó előtti játéknapon a zöld-fehérek 7:2-es (!) vereséget szenvedtek a Bp. Honvédtól, a Győr 3:1-re nyert a Pécs ellen. A nagy kudarc után azt írta a Népsport, hogy „a Ferencváros vasárnapi veresége ellenére is a bajnokság első számú esélyese maradt”. Az utolsó kör előtt a Fradinak a Honvéddal szemben egy-, a Győrrel szemben kétpontos előnye volt, ám november 24-én a Szeged 2:1-re legyőzte az FTC-t, a Győr a Csepelt 2:0-ra, Komlón a Honvéd 0:0-t játszott, az NB I-et a Győr vezette a szintén 17 pontos Honvéd és az egy találkozóval kevesebbet játszó Fradi előtt. Nem véletlenül mondta Mészáros József, a Ferencváros edzője: „Rendkívül izgalmas lesz az utolsó kilencven perc, csak annyit mondhatok. Ha Szegeden végig lelkesen játszott volna a csapat és értékesíti a helyzeteit, akkor nyugodtabban utazhatnánk Dorogra.”

Nos, nem ok nélkül aggódott. A a zöld-fehérek november 27-én 2:1-re kikaptak a 9. fordulóból elhalasztott mérkőzésen, a három 17 pontos együttes között a gólarány döntött az aranyéremről a Rába-partiak javára a kispestiek és az Üllői útiak előtt. A győriek érdemeiről semmit sem levonva, a Fradi eszalasztotta a címvédést, amelyhez a Szeged és a Dorog ellen összesen egy pont elég lett volna…

De hogyan élték meg a győriek a sikerüket?

A csapat Sopronban játszott a Textilessel, Hidegkuti Nándor edző zsebrádión hallgatta a dorogi mérkőzést, s amikor Szuromi Antal belőtte a Bányász győztes gólját, a soproni meccs a győriek örömmámora miatt félbeszakadt. A mester kijelentette: „A 6:3 óta ez a legboldogabb pillanatom!” Palotai Károly már később a Népsportnak adott interjúban elmondta: „Már visszafelé a buszban leírhatatlan volt a hangulat, a csapat egyik pártoló tagjának a vendéglőjében kezdtük az ünneplést, aztán a Vörös Csillag Szállóba mentünk.” Az egyik korabeli Képes Sport-tudósítás idézi a későbbi játékvezető örömszavait: „Olyan gyönyörű az egész, mint egy álom. Talán még holnap reggel sem fogjuk elhinni, hogy valóban bajnokok vagyunk!” A Népsport a bajnoki értékelőben így fogalmazott: „És megtörtént az óriási meglepetés: bajnokcsapatot ünnepelhetnek a Rába partján. (…) Ezzel a nem várt óriási meglepetéssel zárult az egyidényes bajnokság.” Az 1981–1982-es idénynek is bajnokként vágott neki a Ferencváros Novák Dezső irányításával, míg a 11. Rába ETO kispadján Kovács Imrét a Videotontól érkező Verebes József váltotta, aki a Rába-parton is a nyílt sisakos játékfelfogás híve maradt. A tizennyolc csapatot felvonultató bajnokság felénél az Ú. Dózsa állt az élen a Videoton és a Rába előtt, az FTC a 7. helyen kullogott. Az 1981. november 25-i Győr–Fradin 2–0-s hazai siker született, Verebes József pedig így értékelt: „Úgy érzem, ennyivel jobbak voltunk.” Utólag azért bevallotta, volt időszak, amikor a vendégegyüttes döntő fölénybe került: „Szerencsére a Ferencváros ezt a kritikus időszakot nem tudta kihasználni.” Novák Dezső mérges volt, hogy egy szabályos ferencvárosi gólt nem adott meg a játékvezető, ugyanakkor elismerte, hogy „támadóink egy sor helyzetet kihasználatlanul hagytak”. Mindkét hazai gólt Szabó Ottó szerezte a Népsport által kiválóra, azaz négycsillagosra értékelt mérkőzésen (ahogy manapság, akkoriban is az öt csillag volt a legjobb meccsosztályzat). A tavaszi kör mérkőzése (1982. április 28.) előtt a tabellán a Győr két ponttal vezetett a Fradit megelőzve, és Burcsa Győző nem tagadta: „Azt nem állítom, hogy győzünk a Fradi ellen, de abban biztos vagyok, hogy mi leszünk a bajnokok!”

Novák Dezső ekkor bizakodott, mondván, „hiszem, hogy ha most sikerülne legyőznünk a Rába ETO-t, akkor képesek lennénk megnyerni a bajnokságot!” A szintén négycsillagos találkozón – amelyen Rab Tibor kihagyta a tizenegyest – 4–3-ra győzött a Győr, Verebes József így nyilatkozott: „0–1 után teljesen átvettük az irányítást, s az Üllői úton a volt bajnokcsapat ellen bebizonyítottuk, hogy nem véletlenül rúgtunk ennyi gólt.” Az FTC szakvezetője kesergett: „Ki hitte volna, hogy három gólt rúgunk a Rábának és kikapunk?!” Végül a Rába ötpontos előnnyel nyerte meg az aranyat az FTC előtt.

A következő idényben a rangadót megelőzően Novák Dezső újra kesergett: „Amit az utóbbi hetekben Rab, Ebedli, Pogány, Nyilasi, Szabadi, Judik és Murai produkált, az – megengedhetetlen!” Szániel János a győriek ügyvezetője optimistán mondta: „Győzni megy a Rába ETO a Népstadionba is!” Le is mosta 3–0-ra a tartalékos hazaiakat a négycsillagos találkozón, amelynek szünetében Ebedli Zoltánt kiállították. A győriek „Mágusa” reális volt („Azt hiszem, hogy a helyzetek alapján megérdemelten győztünk”), míg az FTC edzője ismét morgott: „A 0–3 túlzás, nem fejezi ki hűen az erőviszonyokat.”

Nyilasi Tibor is nyújtott annak idején emlékezeteset a két együttes mérkőzésein (Fotó: Petrovits László)

Az őszi szezonban Csepel, Győr, Honvéd sorrend alakult ki, az FTC hatodikként telelt. A tavaszi Győr–Fradi előtt a hazaiak egypontos előnnyel vezették a tabellát, a vendégek a 87. percben még 3–2-re vezettek, aztán az ugyancsak négycsillagos parádén Burcsa Győző egyenlített (3–3). Az FTC mindhárom gólját Nyilasi Tibor szerezte, a fradisták a Győrnek megadott büntetőt sérelmezték, a szakmai értékelés ekképpen szólt: „Biztos győzelmet engedtünk ki a kezünkből.” Verebes József a hosszú monológja végén megjegyezte, hogy „Rendkívül értékes számunkra ez a döntetlen.” Igaza lett, a Rába egy ponttal megelőzve a Ferencvárost bajnok lett.

Zöld-fehér rangadók a múltból Harminc-, illetve huszonnyolcezer néző a Győr és az FTC meccsein, bajnoki a hajdani Népstadionban, gólgazdag mérkőzések – nos, a hajdani rnagadók alapján most is van miért izgulni és szurkolni az ETO FC és a Ferencváros összecsapásán. A legjobb találkozók jegyzőkönyveit gyűjtöttük ki az alábbiakban. 1963. szeptember 15.

Győr–Ferencváros 2:4 (1:1)

Győr, 15 000 néző. Vezette: Gere

G: Orosz (27.), Povázsai (75. – 11-esből, illetve Albert (6.), Novák (58.), Fenyvesi M. (61.), Máté (84. – öngól) 1981. november 25.

Rába ETO–Ferencváros 2–0 (1–0)

Győr, 15 000 néző. Vezette: Jaczina

G: Szabó (21., 84.) 1982. április 28.

Ferencváros–Rába ETO 3–4 (1–1)

Üllői út, 30 000 néző. Vezette: Szávó

G: Szabadi (12.), Pogány (73.), Ebedli (85.), illetve Burcsa (49.), Szentes (55., 68.), Szíjártó (65.) 1982. november 7.

Ferencváros–Rába ETO 0–3 (0–2)

Népstadion, 12 000 néző. Vezette: Nagy B.

G: Hannich (15., 34. – 11-esből), Burcsa (88.)

Kiállítva: Ebedli (45.) 1983. május 22.

Rába ETO–Ferencváros 3–3 (0–2)

Győr, 28 000 néző. Vezette: Divinyi

G: Szentes (51.), Hannich (58. –11-esből), Burcsa (87.), Nyilasi (16., 28. – 11-esből, 63. – 11-esből)

Miriuta László: Szerintem döntetlen lesz a vége Izgalmas, kiélezett mérkőzésre számít Miriuta László, az ETO és a Ferencváros korábbi középpályása. „Játszottam mindkét klubban, s nagyon szívesen emlékszem vissza ezekre az időszakokra – mondta lapunknak az 57 éves Miriuta László, korábbi kilencszeres magyar válogatott középpályás, aki Győrben három és fél, a Ferencvárosban két évet húzott le, jelenleg a kolozsvári akadémián dolgozik csapatmenedzserként, s rendkívül élvezi a munkáját. – A kilencvenes években azért más volt a helyzet, mint most, hiszen a csapatok zömében szinte csak hazai futballisták szerepeltek, s bár hallottam én is az úgynevezett magyarszabályról, akkor csak három-négy légiós szerepelt az egész keretben. Számos nagy csatát vívott egymással a két klub, két mérkőzésre szívesen emlékszem vissza: a Győrrel négy egyre nyertünk az Üllői úton 1995 áprilisában, az egyik gólt én szereztem, teljesen megérdemelten vittük el három pontot. A másik meccset, amely eszembe jut, 1998 májusában rendezték Győrben, s már Fradi-játékosként ünnepelhettem, hiszen győztünk három kettőre. Rengeteg ember volt kint a régi stadionban, a Nemzeti Sport huszonnyolcezer nézőt írt! Vasárnap este is telt ház várható, még ha ez nem is jelent annyi embert, mint majdnem harminc évvel ezelőtt. A felfokozott várakozás garantálva van, és az is, hogy paprikás hangulatú meccs lesz.” A győriek nagyszerú formát futnak, a nemzetközi kupában is bizonyították, erős csapatot alkotnak, s hazai pályán mindenképpen lehet esélyük a Fradi ellen.

„Nincs favorit az ilyen mérkőzésen, bármi megtörténhet. Az biztos, hogy a védőknek észnél kell lenniük, mert hazai oldalon Claudiu Bumba és Nadir Benbuali is rendkívül jól futballozik és veszélyes a kapura, míg a Fradiban Gruber Zsombor már hat bajnoki gólnál jár az idényben, Varga Barnabás pedig szinte megállíthatatlan. Az évadban már tizenhármat szerzett, ez elképesztően jó statisztika! Az edzők biztosan ellátják kellő tanácsokkal a játékosokat, hogy miként lehet a csatárokat féken tartani. Bízom benne, hogy emlékezetes mérkőzést láthatnak a drukkerek! S hogy mit tippelek? Egy egyet, az a biztos…”

Új gyepszőnyegen játszhatnak a csapatok Nagy figyelmet kapott a nyáron az ETO Stadion pályája, amelyet az AIK elleni Konferencialiga-visszavágó előtt két nappal gombás fertőzés támadott meg. Már a tavaszi szezon kezdetekor is voltak gondok a talajjal, a győri vezetőedző Borbély Balázs is kritizálta a bajnokságban, de az augusztusi eset miatt nem várhatott tovább a gyepszőnyeg cseréje. Az AIK, a Rapid és a Nyíregyháza is kikapott a foltos, homokkal egyengetett pályán, a válogatott miatti szünet alatt azonban elvégezte a szükséges munkát a klub, így a Ferencvárost már makulátlan küzdőtéren fogadja az ETO.