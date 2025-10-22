Nemzeti Sportrádió

Varga Zsolt mentális gyakorlatokra építene a férfi vízilabda-válogatottnál

2025.10.22. 10:29
Fejben erősítené játékosait Varga Zsolt (Fotó: Magyar Vízilabda-szövetség)
Varga Zsolt magyar férfi vízilabda-válogatott Vogel Soma
Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A szakember hétfőtől szerdáig a Duna Arénában tartott összetartást a szingapúri világbajnokságon ezüstérmes együttesnek, amelyből ezúttal hiányoztak a légiósok.

„Elcsépelt mondás, hogy fejben dől el minden, de a valóságban ez tényleg így van. Az dönti el a mérkőzéseket, hogy fáradtan milyen döntéseket hozunk” – nyilatkozott az M1 aktuális csatornának Varga Zsolt, aki megjegyezte, éppen ezért most nagyobb hangsúlyt kaptak a mentális gyakorlatok, a figyelemészlelés és a döntéshozatali képeségekkel kapcsolatos tréningek.

A kapitány elmondta, a januári belgrádi Európa-bajnokságra december 8-án kezdődik a felkészülés, addig novemberben még két kétnapos összetartást rendeznek a csapatnak.

Egyelőre még csak különedzéseket végzett a csapatkapitány, Manhercz Krisztián, aki körülbelül egy hónapja sérüléssel bajlódik, ám elmondta, hogy a kontinensviadalon való szereplése nincs veszélyben.

Visszatért a nemzeti csapatba Vogel Soma, aki csípősérülése miatt kihagyta a nyári világbajnokságot.

„Nagyon hiányzott már a csapat, az itteni hangulat és a kihívás. Boldog vagyok, feltöltött ez a két nap” – fogalmazott a Ferencváros BL-győztes kapusa.

 

Ezek is érdekelhetik