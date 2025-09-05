Nemzeti Sportrádió

Tizenegy érem az utánpótlás- és parasportolók pénteki mérlege Győrben

• Győr
2025.09.05. 18:14
Pluzsik Mihály arany-, Soltész Péter ezüstérmet szerzett Győrben (Fotó: Czinege Melinda)
kajak-kenu maratoni kajak-kenu vb Győr
Négy arany-, hat ezüst-, valamint egy bronzérmet szereztek utánpótlás- és parasportolóink a Győrben zajló maratoni kajak-kenu világbajnokság pénteki versenynapján.

Az U23-asok között női kenuban (10.7 km) Matkovics Lili Sára magabiztos győzelmet aratott, férfi kenuban (18.1 km) Pluzsik Mihály nyert, Soltész Péter ezüstérmet szerzett, női kajakban (21.8 km) Csépe Panna a második, férfi kajakban (25.5 km) Péli Zalán a harmadik helyen végzett.

A most először a világbajnoki programban szereplő para szakág küzdelmeiben KL–1 6 kilométeren Suba Róbert győzött, Kiss Péter Pál másodikként ért célba, VL–2 6 kilométeren Boldizsár Dalma második lett – egyikük sikere sem számít hivatalos vb-eredménynek, mivel nem volt meg az ehhez szükséges hat országbeli nevező az érintett futamokban. Kiss Tibor (KL–2, 6 km) viszont az első magyar világbajnoki érmes paraspotolónak mondhatja magát a maratoni szakágban, másodikként ért célba a 11 fős mezőnyben.

Az ifjúsági mezőnyben leány kajakban (8.1 km) Kolozsvári Lili győzött, női kenuban (10.7 km) Fekete Nóra ezüstérmes lett.

 

