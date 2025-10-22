Továbbra is hatalmas tartozások terhelik az FC Barcelonát

Az elmúlt években a gránátvörös-kékek anyagi nehézségei többször is nyilvánosságra kerültek: sztárjátékosok távoztak, a klub pedig egyre inkább a La Masia akadémia fiataljaira építette újjá magát. A most közzétett jelentés azonban ismét rávilágít arra, hogy a problémák messze nem oldódtak meg.

Milliós tételek Raphinháért, Koundéért és Lewandowskiért

A beszámoló szerint a Barcelona a 138 millió fontos tartozásból 121 milliót még az idény végéig kénytelen lesz kiegyenlíteni, ha el akarja kerülni a további pénzügyi kockázatokat. Ez drámai növekedés az egy évvel korábbi 39 millióhoz képest.

A klub legnagyobb adósságai azokhoz az igazolásokhoz köthetők, amelyeket 2022 nyarán hajtott végre: Raphinha után még 36.5 millió fonttal tartozik a Leeds Unitednek, Jules Koundé esetében 22 milliót kell kifizetni a Sevillának, Robert Lewandowski átigazolásából pedig 8.5 millió fonttal maradt adós a Bayern München felé.

További jelentős tartozásai is vannak a klubnak: Dani Olmo esetében 15.5 millió fonttal az RB Leipzignek, Ferran Torres után 12 millióval a Manchester Citynek, míg Vitor Roque ügyében 15 millióval az Athletico Paranaensének – utóbbi különösen aggasztó, hiszen a játékos már nincs is a klubnál.

A stadionfelújítás is gondokat okoz

Fotó: Getty Images

A Camp Nou újjáépítése tovább rontotta a klub anyagi helyzetét. A Barcelona eredetileg az idei szezon elejére tervezte visszatérését ikonikus stadionjába, ám a késedelmek és engedélyezési problémák miatt ez nem jött össze.

Ez a helyzet érezhetően visszavetette a mérkőzésnapi bevételeket, miközben a jegyárak is drasztikusan megemelkedtek.

Laporta továbbra is optimista

Joan Laporta klubelnök ugyanakkor úgy véli, a Barcelona még mindig a javulás útján halad:

„Sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint négy és fél évvel ezelőtt. Vannak dolgok, amiket természetesen lehetne jobban csinálni, de ma már messze előrébb tartunk, mint amikor átvettük a klub irányítását.”