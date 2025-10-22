Vörös Barna különleges útja a felnőttfutballig

Nemzeti Sportrádió

2025.10.22.
Vörös Barna (balra) dinamikusan és jól futballozva lett a Budafok elleni NB II-es mérkőzés hőse (Fotó: Mezőkövesd Zsóry)
Vörös Barna, a Budafok ellen győztes gólt szerző, 17 éves támadó középpályás az akadémiai képzés helyett egy kis csapatban nevelkedett, féléves horvátországi kitérőt követően pedig Mezőkövesden igyekszik minél több tapasztalatot szerezni.

Első 2008-as születésű labdarúgóként szerzett gólt az NB II-ben Vörös Barna. A 17. életévét október 1-jén betöltő futballista találatának értékét növeli, hogy a második helyezett Mezőkövesd azzal győzte le hazai pályán 1–0-ra a Budafokot.

„Mondták is a csapattársak, hogy ez sokba kerül majd nekem, vennem kell nekik egy tálca italt, csakhogy nem tudom, van-e türelmük várni még egy évet, mire betöltöm a tizennyolcat… – mondta viccesen lapunknak Vörös Barna, aki jelenleg az U18-as válogatottal készül. – Inkább a Budafoknak voltak helyzetei, az ötvenedik percben azonban gólt lőttem. Jobbról érkezett a labda, annyit tudtam, hogy ilyen helyzetben a csatárunk megy a rövidre, nekem pedig mögötte kell lennem. Jó ütemben érkeztem a második hullámban, pontos volt a beadás és sikerült egyből a kapuba továbbítanom a labdát. Ezután még egy piros lapot is kiharcoltam, igaz, olyan gyorsan történt minden, hogy nem is fogtam fel a szabálytalanság pillanatában, miként gátoltak meg a helyzetbe kerülésben – Csertői Aurél vezetőedző viccesen megjegyezte, máskor ne hagyjam magam földre vinni, vezessem ziccerig a labdát és lőjek gólt.”

A Tápiószentmártonról induló fiatal különleges utat járt be első felnőttfutballban szerzett góljáig. Eleinte édesapja, a korábbi NB I-es labdarúgó Vörös Péter által 2018-ban alapított Kincsem Lovaspark SE-ben bontogatta szárnyait, mellette rengeteget futsalozott, majd ahelyett, hogy valamelyik magyar akadémián folytatta volna, tizenhat évesen – egy D-szintű, azaz amatőr és grassroots klubnak minősülő egyesületből – a horvát élvonalbeli NK Istrához szerződött. Mezőkövesden felfigyeltek a tehetségére, július óta a csapattal edzett, az elhúzódó papírmunka miatt azonban szeptemberig kellett várnia az első hivatalos mérkőzésére. Amióta nincs akadálya a szerepeltetésének, Csertői Aurél folyamatosan játszatja: a Vasas és a BVSC ellen csereként lépett pályára, a Videoton és a Budafok ellen pedig már a kezdő tizenegyben kapott helyet.

„Ezért a lehetőségért dolgoztam, nagyon örülök, hogy tizenhat évesen bemutatkoztam az NB II-ben, tizenhét évesen pedig az első gólomat is megszereztem ezen a szinten – folytatta Vörös Barna. – Nem a szokványos utat jártam be: egy kis csapatnál nevelkedtem. A Kincsem Lovaspark SE-nél nem voltak professzionális körülmények, száz százalékot beleadva mégis ki lehetett törni. Édesapám felkészített a pályán és azon kívül rám váró kihívásokra. A horvátországi időszak rengeteget segített a fejlődésben, hozzászoktam a gyorsabb játékhoz – ha nem töltök el fél évet az Istránál, aligha játszom most az NB II-ben. Hálás vagyok a mezőkövesdi lehetőségért, a következő években szeretnék belerázódni a felnőttfutballba. Úgy érzem, jó döntést hoztam a hazatéréssel, mert élvezem a játékot, jó a hangulat és a szakmai stáb támogat az előrelépésben, fejleszti a játékomat – jó visszajelzés, hogy meghívtak az U18-as válogatottba. Az utánpótlásban töltött években jellemzően a nyolcas szerepkörében, belső középpályásként futballoztam, ám Mezőkövesden bal oldali szélsőként számítanak rám. Sok tapasztalatom nincs ezen a poszton, de tetszik, hogy sokszor találom magam egy az egy elleni játékhelyzetben. Egyébként is, nem számít, milyen poszton, csak játsszak, ez nekem a legfontosabb.”

Barna igazán szerencsésnek mondhatja magát, hogy olyan családban nőhetett fel, ahol nemcsak az átlagos gyermeki kérdéseivel, hanem szakmai témákkal is bizalommal fordulhatott az édesapjához. Rengeteget tanult tőle, és nagyszerű, hogy a család minden tagja türelemmel és támogatással állt mellette.

Én pedig mondhatni jókor kerültem a képbe tavaly nyáron – viccesen megjegyezve, hogy azóta félévente „nemzetközi transzfer” történt Barni esetében. Őszintén örülök annak, hogy most Mezőkövesden megtalálta a helyét: felnőtt közegben dolgozhat, ahol számos olyan játékos veszi körül, akiktől sokat tanulhat és tovább fejlődhet.

NS-vélemény: HENCZI Richárd, a játékos ügynöke, a Henczi Sports Agency alapítója

NB II
10. FORDULÓ
Október 17., péntek
Mezőkövesd Zsóry FC–Budafoki MTE 1–0
Október 19., vasárnap
Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár 1–0
Vasas FC–Szentlőrinc 1–0
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló 2–1
Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár 3–1
HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC 2–1
Tiszakécskei LC–FC Ajka 2–1
Október 20., hétfő
Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE 1–1

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Vasas FC

9

7

2

19–12

+7

21

  2. Mezőkövesd

9

6

1

2

16–  9

+7

19

  3. Budapest Honvéd

9

6

3

19–  9

+10

18

  4. Szeged-Csanád GA

9

5

2

2

13–  9

+4

17

  5. Csákvár

9

4

3

2

12–  7

+5

15

  6. Karcagi SC

9

4

3

2

11–12

–1

15

  7. Kecskeméti TE

9

4

2

3

12–10

+2

14

  8. Soroksár SC

9

3

3

3

15–16

–1

12

  9. Tiszakécske

9

3

2

4

10–16

–6

11

10. FC Ajka

9

3

1

5

7–12

–5

10

11. Videoton FCF

9

2

3

4

11–12

–1

9

12. Szentlőrinc

9

2

3

4

8–9

–1

9

13. Békéscsaba

9

2

3

4

11–14

–3

9

14. Kozármisleny

9

2

3

4

6–13

–7

9

15. Budafoki MTE

9

2

2

5

5–11

–6

8

16. BVSC-Zugló

9

1

1

7

7–11

–4

4

 

 

