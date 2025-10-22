Vörös Barna különleges útja a felnőttfutballig
Első 2008-as születésű labdarúgóként szerzett gólt az NB II-ben Vörös Barna. A 17. életévét október 1-jén betöltő futballista találatának értékét növeli, hogy a második helyezett Mezőkövesd azzal győzte le hazai pályán 1–0-ra a Budafokot.
„Mondták is a csapattársak, hogy ez sokba kerül majd nekem, vennem kell nekik egy tálca italt, csakhogy nem tudom, van-e türelmük várni még egy évet, mire betöltöm a tizennyolcat… – mondta viccesen lapunknak Vörös Barna, aki jelenleg az U18-as válogatottal készül. – Inkább a Budafoknak voltak helyzetei, az ötvenedik percben azonban gólt lőttem. Jobbról érkezett a labda, annyit tudtam, hogy ilyen helyzetben a csatárunk megy a rövidre, nekem pedig mögötte kell lennem. Jó ütemben érkeztem a második hullámban, pontos volt a beadás és sikerült egyből a kapuba továbbítanom a labdát. Ezután még egy piros lapot is kiharcoltam, igaz, olyan gyorsan történt minden, hogy nem is fogtam fel a szabálytalanság pillanatában, miként gátoltak meg a helyzetbe kerülésben – Csertői Aurél vezetőedző viccesen megjegyezte, máskor ne hagyjam magam földre vinni, vezessem ziccerig a labdát és lőjek gólt.”
A Tápiószentmártonról induló fiatal különleges utat járt be első felnőttfutballban szerzett góljáig. Eleinte édesapja, a korábbi NB I-es labdarúgó Vörös Péter által 2018-ban alapított Kincsem Lovaspark SE-ben bontogatta szárnyait, mellette rengeteget futsalozott, majd ahelyett, hogy valamelyik magyar akadémián folytatta volna, tizenhat évesen – egy D-szintű, azaz amatőr és grassroots klubnak minősülő egyesületből – a horvát élvonalbeli NK Istrához szerződött. Mezőkövesden felfigyeltek a tehetségére, július óta a csapattal edzett, az elhúzódó papírmunka miatt azonban szeptemberig kellett várnia az első hivatalos mérkőzésére. Amióta nincs akadálya a szerepeltetésének, Csertői Aurél folyamatosan játszatja: a Vasas és a BVSC ellen csereként lépett pályára, a Videoton és a Budafok ellen pedig már a kezdő tizenegyben kapott helyet.
„Ezért a lehetőségért dolgoztam, nagyon örülök, hogy tizenhat évesen bemutatkoztam az NB II-ben, tizenhét évesen pedig az első gólomat is megszereztem ezen a szinten – folytatta Vörös Barna. – Nem a szokványos utat jártam be: egy kis csapatnál nevelkedtem. A Kincsem Lovaspark SE-nél nem voltak professzionális körülmények, száz százalékot beleadva mégis ki lehetett törni. Édesapám felkészített a pályán és azon kívül rám váró kihívásokra. A horvátországi időszak rengeteget segített a fejlődésben, hozzászoktam a gyorsabb játékhoz – ha nem töltök el fél évet az Istránál, aligha játszom most az NB II-ben. Hálás vagyok a mezőkövesdi lehetőségért, a következő években szeretnék belerázódni a felnőttfutballba. Úgy érzem, jó döntést hoztam a hazatéréssel, mert élvezem a játékot, jó a hangulat és a szakmai stáb támogat az előrelépésben, fejleszti a játékomat – jó visszajelzés, hogy meghívtak az U18-as válogatottba. Az utánpótlásban töltött években jellemzően a nyolcas szerepkörében, belső középpályásként futballoztam, ám Mezőkövesden bal oldali szélsőként számítanak rám. Sok tapasztalatom nincs ezen a poszton, de tetszik, hogy sokszor találom magam egy az egy elleni játékhelyzetben. Egyébként is, nem számít, milyen poszton, csak játsszak, ez nekem a legfontosabb.”
Barna igazán szerencsésnek mondhatja magát, hogy olyan családban nőhetett fel, ahol nemcsak az átlagos gyermeki kérdéseivel, hanem szakmai témákkal is bizalommal fordulhatott az édesapjához. Rengeteget tanult tőle, és nagyszerű, hogy a család minden tagja türelemmel és támogatással állt mellette.
Én pedig mondhatni jókor kerültem a képbe tavaly nyáron – viccesen megjegyezve, hogy azóta félévente „nemzetközi transzfer” történt Barni esetében. Őszintén örülök annak, hogy most Mezőkövesden megtalálta a helyét: felnőtt közegben dolgozhat, ahol számos olyan játékos veszi körül, akiktől sokat tanulhat és tovább fejlődhet.
NB II
10. FORDULÓ
Október 17., péntek
Mezőkövesd Zsóry FC–Budafoki MTE 1–0
Október 19., vasárnap
Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár 1–0
Vasas FC–Szentlőrinc 1–0
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló 2–1
Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár 3–1
HR-Rent Kozármisleny–Budapest Honvéd FC 2–1
Tiszakécskei LC–FC Ajka 2–1
Október 20., hétfő
Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE 1–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
9
7
–
2
19–12
+7
21
|2. Mezőkövesd
9
6
1
2
16– 9
+7
19
|3. Budapest Honvéd
9
6
–
3
19– 9
+10
18
|4. Szeged-Csanád GA
9
5
2
2
13– 9
+4
17
|5. Csákvár
9
4
3
2
12– 7
+5
15
|6. Karcagi SC
9
4
3
2
11–12
–1
15
|7. Kecskeméti TE
9
4
2
3
12–10
+2
14
|8. Soroksár SC
9
3
3
3
15–16
–1
12
|9. Tiszakécske
9
3
2
4
10–16
–6
11
|10. FC Ajka
9
3
1
5
7–12
–5
10
|11. Videoton FCF
9
2
3
4
11–12
–1
9
|12. Szentlőrinc
9
2
3
4
8–9
–1
9
|13. Békéscsaba
9
2
3
4
11–14
–3
9
|14. Kozármisleny
9
2
3
4
6–13
–7
9
|15. Budafoki MTE
9
2
2
5
5–11
–6
8
|16. BVSC-Zugló
9
1
1
7
7–11
–4
4