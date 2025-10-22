Niké Liga: Redzic Damir ismét a forduló válogatottjában

A DAC vasárnap 2–1-es vereséget szenvedett a Zsolna ellen a MOL Arénában, ám a hazai csapatból így is volt kimagasló teljesítmény: Redzic Damiré. A magyar támadó kilencven perc alatt kétszer eltalálta a kapufát, egy kapura tartó lövését a bevetődő vendégjátékos blokkolta. A szélső gyors elfutásai pontos beadásai nyomán négyszer kerültek nagy helyzetbe a társak, az egyetlen hazai gól előtt pedig ő indította az akciót.

Nem csoda hát, hogy a szlovák első osztály, a Niké Liga hivatalos oldalán a 11. forduló legjobb tizenegyébe jelölte a 22 éves játékost. „Természetesen örülök a jelölésnek, de összességében nincsenek jó emlékeim a vasárnapi meccsről, mivel vereséget szenvedtünk. Szombaton, Nagymihályban szeretnénk javítani, és bízom benne, hogy a három ponton kívül sikerül ezúttal gólt is szerzek, s nem csak a kapufát találom el” – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir.

Redzic a Sport.sk osztályzatai alapján 7.4-es átlaggal a Niké Liga 2025–2026-os idényének eddigi legjobb játékosa, és Marco Rossi, a magyar szövetségi kapitány után felhívta magára a bosnyák nemzeti csapatot irányító Sergej Barbarez figyelmét is – a gyors támadó ugyanis a magyar mellett bosnyák útlevéllel is rendelkezik.