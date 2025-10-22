Nemzeti Sportrádió

Európa-liga: most már elég „csak” jól játszani az osztrák csapat ellen

B. L.
2025.10.22. 12:58
Petar Ratkov nemcsak ügyes, hanem gólveszélyes is – a Salzburg szerb csatárára oda kell figyelni (Fotó: Imago)
FTC El-alapszakasz Salzburg Red Bull Salzburg Európa-liga Ferencváros
Az elmúlt években véget ért a Red Bull Salzburg hegemóniája: az energiaital-márka futballhálózatának ékköve még mindig sorra adja a nagy tehetségeket a világfutballnak, ám eredményessége jócskán visszaesett.  

Hosszasan lehetne sorolni, melyek azok a szavak és szóösszetételek, amelyek asszociációs játék során eszünkbe jutnának a Red Bull Salzburg­ról: bajnokcsapat, tehetséggyár, támadójáték, profi menedzsment, globális futballhálózat vagy éppen hagyománynélküliség. A klub az elmúlt húsz évben az osztrák labdarúgás szinonimájává vált – legalábbis ami a sikert, a szervezettséget és a pénzügyi stabilitást illeti. Kétezerötben, amikor a Red Bull átvette a klubot, új korszak kezdődött: az Austria Salzburg helyét modern, vállalati elvek szerint működő futballprojekt vette át, amely nemcsak a hazai mezőnyt uralta sokáig, hanem Európa térképére is felkerült. Salzburg lett az energiaital-márka futballhálózatának ékköve, a kísérleti labor, ahol a tehetségek gyors fejlődése és a játékstílus tudatos fejlesztése kéz a kézben jár(t).

Eredményei önmagukért beszélnek: az RB színre lépése óta 14 bajnoki címet nyert és rendszeres résztvevő a nemzetközi kupaküzdelmeknek, ráadásul világhírű akadémiáján olyan klasszisokat nevelt, akik később a kontinens elit klubjaiban bizonyítottak. Az egyesületnél pallérozódott mások mellett Szobosz­lai Dominik, Erling Haaland, Sadio Mané, Benjamin Sesko, Dayot Upamecano vagy az immár a Ferencvárosban szereplő Naby Keita. 

A modell még mindig működik – a klub az elmúlt átigazolási időszakot 51.9 millió eurós haszonnal zárta –, csakhogy a Red Bull Salzburgra már nem tekinthetünk az osztrák futball egyeduralkodójaként. Az utóbbi két idényben irtózatos pénzügyi fölénye ellenére végzett ezüstérmesként a Sturm Graz mögött a bajnokságban, a 2022–2023-as évad óta nem nyert trófeát. A sikerszéria végeztével az egyesület támadások kereszttüzébe került. A sport1.de arról írt szeptember végén, hogy a Red Bull Salzburg modern és vonzó futballjának ideje a jelek szerint lejárt, és az egykor oly izgalmas projekt, amelyben fiatal tehetségek bizonyíthattak hazai és nemzetközi szinten egyaránt, egyre inkább a középszerűség felé halad – azóta a csapat szereplése minimálisan javult, immár második a tabellán, de lehetőségeihez mérten továbbra is alulteljesít. A Wolfsberger AC vezetőedzője, Didi Kühbauer azt mondta a salzburgiak legyőzése után, hogy nem akar tiszteletlen lenni, de néhány évvel ezelőtt rendkívüli teljesítményre volt szükség a győzelemhez, most már azonban „csak” jó játékkal is van esély ellenük. A hanyatlás folyamatos és összefüggésbe hozható a klub életére nagy hatást gyakorló személyek távozásával, hiszen olyan szaktekintélyek intettek búcsút az elmúlt években, mint Ralf Rangnick, Ernst Tanner vagy Christoph Freund, és a 2020-ban elhunyt Gérard Houllier hiánya is óriási veszteség (az ő helyét tölti be jelenleg Jürgen Klopp a Red Bull Global élén). Sportigazgatói tisztsége jelenleg betöltetlen, Rouven Schröder egy hete hagyta ott a klubot a Mönchen­gladbach kedvéért.

Az Európa-ligában két meccs után nulla ponttal a 34. helyen állva győzelem után sóvárognak (1–0-s hazai vereség az FC Portótól és 0–2 Lyonban), ezzel együtt nem szabad félvállról venni a Ferencváros csütörtök esti riválisát. Noha bukdácsol az osztrák Bundesligában, beszédes, hogy a csapat birtokolja a legtöbb ideig a labdát a támadóharmadban, illetve a széleken, és rengeteget forgatja a játékot, amit nehéz lekövetni. Rögzített helyzetekből rendkívül veszélyes, előszeretettel próbálkozik beadásokkal, számos gólhelyzetet dolgoz ki, többnyire a bal szélről indítva az akciót. Az együttes védekezése azonban rettenetes: nehezen találja az ellenszert az ellenfél beadásaira, földi párharcokban sem erős, játékosai kevés lövést blokkolnak – derül ki a Cube adatelemző stílusgrafikonjaiból. Sebezhetőségét jelző adat, hogy a várható kapott gólok mutatója 1.55 a bajnokságban, míg az Európa-ligában 2.11. 

A Salzburg kötelékébe 2015 után visszatérő Thomas Letsch vezetőedző szerencséje, hogy sok tehetséges labdarúgót irányíthat (talán az a csapat egyik nagy baja, hogy hiányoznak a tapasztalt futballisták). A francia korosztályos válogatott Joane Gadou 18 évesen a védelem tengelyének kulcsfigurája, értékét 15 millió euróra taksálja a Transfermarkt. Legeredményesebb játékosa a bajnokságban hatgólos Petar Ratkov, a 22 éves középcsatár háromszoros szerb válogatott. Érdemes még odafigyelni a Leverkusentől szerződtetett Kerim Alajbegovicra, aki a bal szélen robotolhat fel és alá, valamint Yorbe Vertessenre, aki 4 gólos a ligában.

Ugyanakkor sérüléshullám is sújtja a salzburgiakat, két legértékesebb játékosukat, a csatár Karim Konatét és a csapatkapitány Mads Bidstrupot is kénytelenek pótolni.   

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Csütörtök
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)
18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Olympique Lyon (francia)–FC Basel (svájci)
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)
21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

  1. Dinamo Zagreb

2

2

6–2

+4

6

  2. Midtjylland

2

2

5–2

+3

6

  3. Aston Villa

2

2

3–0

+3

6

      Braga

2

2

3–0

+3

6

      Lyon

2

2

3–0

+3

6

  6. Lille

2

2

3–1

+2

6

      Porto

2

2

3–1

+2

6

  8. Viktoria Plzen

2

1

1

4–1

+3

4

  9. Real Betis

2

1

1

4–2

+2

4

10. Freiburg

2

1

1

3–2

+1

4

11. FERENCVÁROS

2

1

1

2–1

+1

4

12. Panathinaikosz

2

1

1

5–3

+2

3

13. Celta Vigo

2

1

1

4–3

+1

3

14. Basel

2

1

1

3–2

+1

3

15. Go Ahead Eagles

2

1

1

2–2

0

3

      Roma

2

1

1

2–2

0

3

      Brann Bergen

2

1

1

2–2

0

3

18. Genk

2

1

1

1–1

0

3

19. Young Boys

2

1

1

3–4

–1

3

      Fenerbahce

2

1

1

3–4

–1

3

21. Ludogorec

2

1

1

2–3

–1

3

      Stuttgart

2

1

1

2–3

–1

3

      Sturm Graz

2

1

1

2–3

–1

3

24. FCSB

2

1

1

1–2

–1

3

25. Nottingham Forest

2

1

1

4–5

–1

1

26. Crvena Zvezda

2

1

1

2–3

–1

1

27. Bologna

2

1

1

1–2

–1

1

28. PAOK

2

1

1

1–3

–2

1

       Celtic

2

1

1

1–3

–2

1

      Maccabi Tel-Aviv

2

1

1

1–3

–2

1

31. Nice

2

2

2–4

–2

0

32. Rangers

2

2

1–3

–2

0

33. Utrecht

2

2

0–2

–2

0

34. Salzburg

2

2

0–3

–3

0

      Feyenoord

2

2

0–3

–3

0

36. Malmö

2

2

1–5

–4

0

 

 

