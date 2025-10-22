Európa-liga: most már elég „csak” jól játszani az osztrák csapat ellen

Hosszasan lehetne sorolni, melyek azok a szavak és szóösszetételek, amelyek asszociációs játék során eszünkbe jutnának a Red Bull Salzburg­ról: bajnokcsapat, tehetséggyár, támadójáték, profi menedzsment, globális futballhálózat vagy éppen hagyománynélküliség. A klub az elmúlt húsz évben az osztrák labdarúgás szinonimájává vált – legalábbis ami a sikert, a szervezettséget és a pénzügyi stabilitást illeti. Kétezerötben, amikor a Red Bull átvette a klubot, új korszak kezdődött: az Austria Salzburg helyét modern, vállalati elvek szerint működő futballprojekt vette át, amely nemcsak a hazai mezőnyt uralta sokáig, hanem Európa térképére is felkerült. Salzburg lett az energiaital-márka futballhálózatának ékköve, a kísérleti labor, ahol a tehetségek gyors fejlődése és a játékstílus tudatos fejlesztése kéz a kézben jár(t).

Eredményei önmagukért beszélnek: az RB színre lépése óta 14 bajnoki címet nyert és rendszeres résztvevő a nemzetközi kupaküzdelmeknek, ráadásul világhírű akadémiáján olyan klasszisokat nevelt, akik később a kontinens elit klubjaiban bizonyítottak. Az egyesületnél pallérozódott mások mellett Szobosz­lai Dominik, Erling Haaland, Sadio Mané, Benjamin Sesko, Dayot Upamecano vagy az immár a Ferencvárosban szereplő Naby Keita.

A modell még mindig működik – a klub az elmúlt átigazolási időszakot 51.9 millió eurós haszonnal zárta –, csakhogy a Red Bull Salzburgra már nem tekinthetünk az osztrák futball egyeduralkodójaként. Az utóbbi két idényben irtózatos pénzügyi fölénye ellenére végzett ezüstérmesként a Sturm Graz mögött a bajnokságban, a 2022–2023-as évad óta nem nyert trófeát. A sikerszéria végeztével az egyesület támadások kereszttüzébe került. A sport1.de arról írt szeptember végén, hogy a Red Bull Salzburg modern és vonzó futballjának ideje a jelek szerint lejárt, és az egykor oly izgalmas projekt, amelyben fiatal tehetségek bizonyíthattak hazai és nemzetközi szinten egyaránt, egyre inkább a középszerűség felé halad – azóta a csapat szereplése minimálisan javult, immár második a tabellán, de lehetőségeihez mérten továbbra is alulteljesít. A Wolfsberger AC vezetőedzője, Didi Kühbauer azt mondta a salzburgiak legyőzése után, hogy nem akar tiszteletlen lenni, de néhány évvel ezelőtt rendkívüli teljesítményre volt szükség a győzelemhez, most már azonban „csak” jó játékkal is van esély ellenük. A hanyatlás folyamatos és összefüggésbe hozható a klub életére nagy hatást gyakorló személyek távozásával, hiszen olyan szaktekintélyek intettek búcsút az elmúlt években, mint Ralf Rangnick, Ernst Tanner vagy Christoph Freund, és a 2020-ban elhunyt Gérard Houllier hiánya is óriási veszteség (az ő helyét tölti be jelenleg Jürgen Klopp a Red Bull Global élén). Sportigazgatói tisztsége jelenleg betöltetlen, Rouven Schröder egy hete hagyta ott a klubot a Mönchen­gladbach kedvéért.

Az Európa-ligában két meccs után nulla ponttal a 34. helyen állva győzelem után sóvárognak (1–0-s hazai vereség az FC Portótól és 0–2 Lyonban), ezzel együtt nem szabad félvállról venni a Ferencváros csütörtök esti riválisát. Noha bukdácsol az osztrák Bundesligában, beszédes, hogy a csapat birtokolja a legtöbb ideig a labdát a támadóharmadban, illetve a széleken, és rengeteget forgatja a játékot, amit nehéz lekövetni. Rögzített helyzetekből rendkívül veszélyes, előszeretettel próbálkozik beadásokkal, számos gólhelyzetet dolgoz ki, többnyire a bal szélről indítva az akciót. Az együttes védekezése azonban rettenetes: nehezen találja az ellenszert az ellenfél beadásaira, földi párharcokban sem erős, játékosai kevés lövést blokkolnak – derül ki a Cube adatelemző stílusgrafikonjaiból. Sebezhetőségét jelző adat, hogy a várható kapott gólok mutatója 1.55 a bajnokságban, míg az Európa-ligában 2.11.

A Salzburg kötelékébe 2015 után visszatérő Thomas Letsch vezetőedző szerencséje, hogy sok tehetséges labdarúgót irányíthat (talán az a csapat egyik nagy baja, hogy hiányoznak a tapasztalt futballisták). A francia korosztályos válogatott Joane Gadou 18 évesen a védelem tengelyének kulcsfigurája, értékét 15 millió euróra taksálja a Transfermarkt. Legeredményesebb játékosa a bajnokságban hatgólos Petar Ratkov, a 22 éves középcsatár háromszoros szerb válogatott. Érdemes még odafigyelni a Leverkusentől szerződtetett Kerim Alajbegovicra, aki a bal szélen robotolhat fel és alá, valamint Yorbe Vertessenre, aki 4 gólos a ligában.

Ugyanakkor sérüléshullám is sújtja a salzburgiakat, két legértékesebb játékosukat, a csatár Karim Konatét és a csapatkapitány Mads Bidstrupot is kénytelenek pótolni.

